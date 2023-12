Alessandro Borghese 4 Ristoranti: Sfide Culinarie Imperdibili! Prima TV su Sky e NOW

Il van di Alessandro Borghese 4 Ristoranti riparte da nord a sud per l’Italia, ma anche stavolta lo chef che può confermare o ribaltare ogni risultato userà degli aerei per andare a cercare, all’estero, i migliori ristoranti italiani.

Ripartono domenica 17 dicembre su Sky e in streaming su NOW le sfide dell’iconico show, per un nuovo e inedito viaggio che tornerà al di fuori dei confini italiani toccando Costa Azzurra e Lisbona, e si sposterà, in Italia, tra Oltrepò Pavese, Ravenna, Sardegna, Gorizia, Lucca, Monza, Mantova.

Ed è proprio la Costa Azzurra la prima tappa del viaggio Sky Original prodotto da Banijay Italia. Un luogo fantastico che sorge circondato dal mare cristallino e ricco di borghi pieni di storia immersi nelle alture della Provenza, un tratto di costa famoso in tutto il mondo e tra le mete più amate dai divi del jet-set internazionale capace però di accogliere e di soddisfare anche il turismo di massa. Più di 150 chilometri che vanno da Mentone a Cassis, luoghi iconici come Saint Tropez con il suo porto affollato di yacht, Nizza e la sua Promenade des Anglais, oppure Cannes, che col suo Festival raccoglie per dieci giorni l’anno il meglio del cinema mondiale; ma anche una zona piena di arte e cultura, le cui strade e i cui panorami hanno ispirato artisti come Picasso, Matisse, Chagall, Renoir. Un territorio pienamente francese che però arriva una manciata di chilometri dopo il confine italiano e che da sempre rappresenta una meta amatissima per i turisti nati al di qua delle Alpi: i ristoranti italiani in Costa Azzurra sono decine, vocati al turismo di massa o più focalizzati su un pubblico di nicchia che lì cerca eleganza ma anche la tradizione del cibo italiano. Chi meglio di Alessandro Borghese poteva mettersi alla ricerca del migliore ristorante italiano sulla Costa Azzurra? In gara, nell’episodio d’esordio di domenica 17 dicembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, ci sono Salvatore col suo “Villa Marina Salvatore”, Tina con “Da Tina 33”, Vincent con “Chez Vincent – Le Bord de Mer” e Francesco col suo “Diva Restaurant”.

I RISTORANTI IN GARA DOMENICA 17:

MIGLIOR RISTORANTE ITALIANO SULLA COSTA AZZURRA

Salvatore , Villa Marina Salvatore : Salvatore è di origini siciliane anche se da più di 40 anni vive in Francia. All’interno del ristorante si occupa praticamente di tutto: sceglie il menù insieme agli chef, fa servizio in sala e tratta personalmente con i pescatori della baia per ottenere il pesce migliore. Salvatore, che si definisce socievole e simpatico oltre a essere un grande appassionato di sport ed ex pilota di rally, ha come obiettivo quello di promuovere la vera cucina italiana, quella tramandata dalla nonna. Il ristorante si trova a Villeneuve-Loubet, un piccolo comune vicino Antibes, nella baia degli Angeli. L’ingresso del ristorante presenta un piccolo dehor esterno a pochi passi dal mare; la sala interna è curata e moderna e richiama la cultura italiana attraverso dei quadri che raffigurano personaggi dello spettacolo e scene di film italiani del passato.





IL MECCANISMO E LA QUINTA CATEGORIA: IN COSTA AZZURRA È LA PASTA ALLO SCOGLIO

Le regole che hanno reso Alessandro Borghese 4 Ristoranti uno show iconico della televisione italiana restano immutate: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’agognato e inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese, che non rinuncia alla sua scrupolosa ispezione nella cucina del locale per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati senza tralasciare alcun dettaglio.

La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano le portate che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto del ristorante, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, anche in questo nuovo ciclo di episodi inediti dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, molto rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. In questo primo episodio, ambientato in Costa Azzurra, la quinta categoria è rappresentata da uno dei piatti che all’estero sono davvero sinonimi di Italia, la pasta allo scoglio, il piatto simbolo della tradizione culinaria della Costa Azzurra.

Il giudizio di chef Borghese viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di ciascuna puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Generali Italia, Volkswagen Veicoli Commerciali, Verisure Italy, Consorzio Asti Spumante e Moscato d’Asti, ChefLine, Rentokil Initial Italia. “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Marco Tangerini. La regia è di Gianni Monfredini.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI è in onda dal 17 dicembre ogni domenica alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.