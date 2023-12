Magico Natale con le Stelle NBA: 17 Partite in Diretta Sky Sport NOW dal Christmas Day a inizio 2024

Ancora una volta su Sky Sport NBA sarà un Natale sotto canestro in compagnia delle stelle del basket americano NBA, con l’immancabile appuntamento con il tradizionale “Christmas Day. Il 25 dicembre, in diretta 5 partite di Regular Season una dietro l’altra, 4 con il commento live in italiano; una vera e propria maratona cestistica su Sky Sport NBA, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW che inizierà alle 17.45 di lunedì con Basket Room Daily, per chiudersi all’alba di martedì 26. Tra una partita e l’altra, ma anche nel corso dell’intervallo, Studio NBA, con la conduzione alternata affidata a Francesco Bonfardeci, Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua, in compagnia di Matteo Soragna e Tommaso Marino.

Quella di quest’anno sarà la 76ª volta che l'NBA gioca il giorno di Natale. Una striscia iniziata il 25 dicembre nel 1947, nel corso della sua seconda stagione. Per il 16° anno consecutivo la NBA nel giorno di Natale disputerà cinque partite. La NBA raggiungerà i propri tifosi in più di 200 paesi e territori, con telecronaca in oltre 50 lingue. Sky Sport e NOW TV trasmetteranno in Italia tutte e cinque le partite con oltre 13 ore consecutive di programmazione. Tre delle cinque partite in programma sono sfide inedite nel giorno di Natale: Golden State Warriors vs. Denver Nuggets, Philadelphia 76ers vs. Miami Heat e Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns. Tutte e tre queste sfide sono state serie di playoff nella stagione 2021-22.

I Boston Celtics e i Los Angeles Lakers si incontreranno nel giorno di Natale per la prima volta dal 2008 e la terza volta dal 1960 (quando i Lakers si trasferirono da Minneapolis a Los Angeles). La partita di 15 anni fa fu la rivincita delle finali NBA della stagione precedente, con i Lakers che interruppero la striscia vincente di 19 partite dei campioni in carica dei Celtics e con Phil Jackson che registrò la sua 1000ª vittoria come allenatore capo.

I New York Knicks con 55 partite (prima della partita contro i Milwaukee Bucks di quest'anno), detengono il record di maggior numero di partite giocate a Natale. Tutte e cinque le partite vedranno protagonista il vincitore del premio Kia NBA MVP: Giannis Antetokounmpo di Milwaukee (contro New York), Nikola Joki? di Denver e Stephen Curry di Golden State (che si sfideranno), LeBron James dei Los Angeles (contro Boston), Joel Embiid di Philadelphia (contro Miami) e Kevin Durant di Phoenix (contro Dallas). Saranno in campo le ultime quattro squadre campionesse NBA: Lakers (2020), Bucks (2021), Warriors (2022) e Nuggets (2023). LeBron James detiene nel giorno di Natale il record di punti (460) e partite giocate (17) ed è co-leader di vittorie con Dwyane Wade (10 ciascuno). Tra gli altri primati nel Christmas Day troviamo il record di rimbalzi di Bill Russell (176), quello di Oscar Robertson per gli assist (145), quello di Shaquille O'Neal per le stoppate (25) e quello di Russell Westbrook per le palle rubate (29).

Il record di punti nel Christmas Day è di Bernard King, quando ha segnato 60 punti per i Knicks nella partita contro i Nets nel 1984. Altri detentori di record della singola partita delle partite di Natale sono: Wilt Chamberlain per i rimbalzi (36 nel 1961); Guy Rodgers e Nate "Tiny" Archibald per gli assist (rispettivamente 18 nel 1966 e 1972); DeAndre Jordan per le stoppate (otto nel 2011); e Kyrie Irving per le rubate (sette nel 2016). Tracy McGrady detiene la media più alta di punti in carriera nel giorno di Natale con 43,3 punti a partita. Ha segnato almeno 40 punti in ciascuna delle sue tre partite. Miami ha la percentuale di vittorie più alta tra le squadre di oggi nel giorno di Natale con .846 (record di 11-2). Gli Heat sotto la guida dell’attuale capo allenatore Erik Spoelstra sono imbattuti nel giorno di Natale (8-0).

Nove giocatori hanno registrato una tripla doppia nelle partite di Natale: Oscar Robertson (quattro), John Havlicek, Billy Cunningham, LeBron James, Russell Westbrook (due), Draymond Green, Kemba Walker, James Harden e Nikola Joki?. I Lakers, con 24 vittorie, sono la squadra con il maggior numero di vittorie nel giorno di Natale, una in più dei Knicks (23). Phil Jackson e Jack Ramsay detengono il record di vittorie nel giorno di Natale come capi allenatori, con 11 vittorie ciascuno.

Ma tra il 25 dicembre e il 2 gennaio 2024 saranno ben 17 gli incontri di Regular Season del campionato professionistico statunitense da seguire in diretta su Sky e NOW.

Video, notizie, statistiche, risultati, approfondimenti e contenuti digitali originalisono disponibili sul sitoskysport.it/nba, da otto anni ormai il sito ufficiale NBA in Italia, per essere sempre informati e aggiornati, anche in tempo reale, su quanto succede nel campionato professionistico USA.

NBA anche sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw@SkySportNBA), con contenuti speciali, news e approfondimento.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

La programmazione NBA (Regular Season) dal 25 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024, live su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 25 dicembre: “Christmas Day”

Ore 18:00? New York Knicks vs Milwaukee Bucks

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita martedì 26 dicembre ore 11 e ore 21.30 Sky Sport NBA)

I Bucks e i Knicks rinnovano la loro storica rivalità nella Eastern Conference in occasione del giorno di Natale, con New York che disputa la sua 56esima partita in questa speciale giornata festiva. Il Madison Square Garden, tempio del basket, sarà nuovamente il palcoscenico di questo entusiasmante scontro, segnando la terza stagione consecutiva in cui le due squadre si affrontano in questo giorno speciale. I Bucks , campioni NBA nella stagione 2020-21 , sono stati protagonisti della Eastern Conference con il miglior record in tre delle ultime cinque stagioni. Quest'anno, hanno aggiunto un altro pezzo pregiato al loro roster con l'acquisizione del sette volte All-Star Damian Lillard , che si unisce ai veterani di spicco come Giannis Antetokounmpo (due volte NBA MVP), Khris Middleton (tre volte All-Star) e Brook Lopez (NBA All-Defensive First Team nel 2022-23). Dall'altra parte, i Knicks , reduci dalla loro prima vittoria in una serie di playoff in dieci anni, stanno consolidando la loro posizione come una delle squadre contendenti nella Eastern Conference. Guidati dal due volte All-Star Julius Randle , dal playmaker Jalen Brunson e dall'emergete RJ Barrett , i Knicks mostrano profondità e un'identità difensiva, sotto la guida del due volte NBA Coach of the Year, Tom Thibodeau . Il sette volte All-Star Giannis Antetokounmpo , ora alla sua 11ª stagione, sembra determinato a contendersi per la terza volta il premio di MVP della stagione regolare. Un risultato che solo otto giocatori nella storia dell'NBA hanno conseguito: Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Bill Russell, Wilt Chamberlain, LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson e Moses Malone . L'incontro vede anche l'atteso scontro tra il playmaker dei Bucks, Damian Lillard , sette volte All-NBA Team e prossimo a raggiungere il traguardo di 2.500 tiri da tre punti (un club esclusivo), e l'emergente Jalen Brunson dei Knicks , che potrebbe essere nominato All-Star per la prima volta. Giannis Antetokounmpo ha vissuto momenti epici al Madison Square Garden, tra cui una spettacolare schiacciata in alley-oop che ha superato un difensore dei Knicks, un'azione che ha attirato l'attenzione in un servizio di 60 Minutes sulla sua ascesa al successo nella NBA. Inoltre, ha anche segnato il suo primo tiro vincente all'ultimo secondo della sua carriera in questa prestigiosa arena. L'incontro promette quindi emozioni e momenti memorabili, contribuendo ad alimentare ulteriormente la lunga e appassionante rivalità tra queste due squadre.





diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina (differita martedì 26 dicembre ore 11 e ore 21.30 Sky Sport NBA) I e i rinnovano la loro storica rivalità nella Eastern Conference in occasione del giorno di Natale, con New York che disputa la sua in questa speciale giornata festiva. Il Madison Square Garden, tempio del basket, sarà nuovamente il palcoscenico di questo entusiasmante scontro, segnando la terza stagione consecutiva in cui le due squadre si affrontano in questo giorno speciale. I , campioni NBA nella stagione , sono stati protagonisti della Eastern Conference con il miglior record in tre delle ultime cinque stagioni. Quest'anno, hanno aggiunto un altro pezzo pregiato al loro roster con l'acquisizione del sette volte All-Star , che si unisce ai veterani di spicco come (due volte NBA MVP), (tre volte All-Star) e (NBA All-Defensive First Team nel 2022-23). Dall'altra parte, i , reduci dalla loro prima vittoria in una serie di playoff in dieci anni, stanno consolidando la loro posizione come una delle squadre contendenti nella Eastern Conference. Guidati dal due volte All-Star , dal playmaker e dall'emergete , i Knicks mostrano profondità e un'identità difensiva, sotto la guida del due volte NBA Coach of the Year, . Il sette volte All-Star , ora alla sua 11ª stagione, sembra determinato a contendersi per la terza volta il premio di MVP della stagione regolare. Un risultato che solo otto giocatori nella storia dell'NBA hanno conseguito: . L'incontro vede anche l'atteso scontro tra il playmaker dei , sette volte All-NBA Team e prossimo a raggiungere il traguardo di 2.500 tiri da tre punti (un club esclusivo), e l'emergente dei , che potrebbe essere nominato All-Star per la prima volta. ha vissuto momenti epici al Madison Square Garden, tra cui una spettacolare schiacciata in alley-oop che ha superato un difensore dei Knicks, un'azione che ha attirato l'attenzione in un servizio di sulla sua ascesa al successo nella NBA. Inoltre, ha anche segnato il suo primo tiro vincente all'ultimo secondo della sua carriera in questa prestigiosa arena. L'incontro promette quindi emozioni e momenti memorabili, contribuendo ad alimentare ulteriormente la lunga e appassionante rivalità tra queste due squadre. Ore 20:30?? Denver Nuggets vs Golden State Warriors?

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino

(differita martedì 26 dicembre ore 17 Sky Sport NBA)

Le due squadre, entrambe vincitrici dell' Larry O’Brien Trophy , si scontreranno per la prima volta in questo giorno speciale. Sarà Denver ad ospitare i campioni della stagione 2021-22 , i Golden State Warriors , che avevano sconfitto i Nuggets al primo turno dei playoff sulla strada verso il titolo di due stagioni fa. Questo incontro presenta un interessante duello tra due giocatori di grande calibro: il due volte NBA MVP e NBA Finals MVP Stephen Curry per i Warriors e Nikola Joki? per i Nuggets . Entrambi sono considerati tra i migliori nei loro rispettivi ruoli, con Curry noto per essere uno dei migliori tiratori di tutti i tempi e Joki? riconosciuto come uno dei migliori passatori tra i centri nella storia della NBA. Entrambi i giocatori sono diventati icone delle loro franchigie grazie alla loro lunga e eccezionale permanenza con le squadre di appartenenza. Tanto i Warriors quanto i Nuggets hanno costruito le loro squadre vincitrici del titolo NBA attraverso strategie di draft, sviluppo interno e la costante presenza di un nucleo di giocatori chiave. Nel caso dei Warriors , il trio di Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green ha contribuito in modo significativo ai loro successi, accumulando un totale di 18 selezioni All-Star. D'altra parte, i Nuggets vantano un trio composto da Nikola Jokic, Jamal Murray e Micheal Porter Jr. L'incontro vedrà anche il confronto tra due dei migliori playmaker di tutti i tempi, Stephen Curry e Chris Paul , contro Jamal Murray, un giocatore che ha dimostrato di essere tra i migliori della lega nella scorsa stagione. L'aspettativa è che questi tre playmaker regaleranno uno spettacolo di grande livello. Nella partita del Christmas Day dello scorso anno, vinta per 128-125 contro Phoenix , Nikola Jokic aveva registrato una tripla doppia di 41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist, un'impresa rara che lo ha messo in compagnia di leggende come Oscar Robertson e James Harden, ma con la particolarità di farlo nel giorno di Natale. Gli ultimi due incontri tra le due franchigie a Denver si sono decisi solo negli ultimi minuti, con i Nuggets che hanno vinto per 112-110 il 2 aprile e per 108-105 l' 8 novembre di questa stagione. L'attesa per questo nuovo confronto nel giorno di Natale è elevata, promettendo un'altra sfida avvincente tra queste due squadre competitive.





diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW commento live Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino (differita martedì 26 dicembre ore 17 Sky Sport NBA) Le due squadre, entrambe vincitrici dell' , si scontreranno per la prima volta in questo giorno speciale. Sarà Denver ad ospitare i campioni della stagione , i , che avevano sconfitto i al primo turno dei playoff sulla strada verso il titolo di due stagioni fa. Questo incontro presenta un interessante duello tra due giocatori di grande calibro: il due volte per i e per i . Entrambi sono considerati tra i migliori nei loro rispettivi ruoli, con Curry noto per essere uno dei migliori tiratori di tutti i tempi e Joki? riconosciuto come uno dei migliori passatori tra i centri nella storia della NBA. Entrambi i giocatori sono diventati icone delle loro franchigie grazie alla loro lunga e eccezionale permanenza con le squadre di appartenenza. Tanto i quanto i hanno costruito le loro squadre vincitrici del titolo NBA attraverso strategie di draft, sviluppo interno e la costante presenza di un nucleo di giocatori chiave. Nel caso dei , il trio di Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green ha contribuito in modo significativo ai loro successi, accumulando un totale di 18 selezioni All-Star. D'altra parte, i vantano un trio composto da Nikola Jokic, Jamal Murray e Micheal Porter Jr. L'incontro vedrà anche il confronto tra due dei migliori playmaker di tutti i tempi, e , contro Jamal Murray, un giocatore che ha dimostrato di essere tra i migliori della lega nella scorsa stagione. L'aspettativa è che questi tre playmaker regaleranno uno spettacolo di grande livello. Nella partita del Christmas Day dello scorso anno, vinta per , aveva registrato una di 41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist, un'impresa rara che lo ha messo in compagnia di leggende come Oscar Robertson e James Harden, ma con la particolarità di farlo nel giorno di Natale. Gli ultimi due incontri tra le due franchigie a Denver si sono decisi solo negli ultimi minuti, con i che hanno vinto per il e per l' di questa stagione. L'attesa per questo nuovo confronto nel giorno di Natale è elevata, promettendo un'altra sfida avvincente tra queste due squadre competitive. Ore 23:00? Los Angeles Lakers vs Boston Celtics????

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

IN CHIARO SU Cielo TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19)

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita martedì 26 dicembre ore 19.30 Sky Sport NBA)

La rivalità tra Celtics e Lakers è una delle più iconiche dello sport, con 12 scontri nelle NBA Finals, record assoluto della lega. Condividono anche un record di 17 titoli e hanno gli occhi puntati sulla vittoria finale questa stagione dopo essere giunti fermate solo nella passata edizione di Conference Finals. Si tratta della prima partita da 15 anni tra le due squadre, ed è anche la prima dai due match finiti all’overtime lo scorso anno, il che aumenta l’attesa per questa sfida natalizia. Il 13 dicembre 2022, i Celtics si sono imposti per 122-118 a Los Angeles. Boston conduceva per 20 punti nel terzo quarto, per poi scivolare indietro di 13 punti nel quarto quarto prima di rimontare. Jayson Tatum dei Celtics ha segnato il tiro da tre punti del pareggio a 17,8 secondi dalla fine del tempo regolamentare e ha concluso la gara con 44 punti, il massimo in campo. Il 28 gennaio 2023, i Celtics si sono imposti per 125-121 a Boston. Jaylen Brown dei Celtics aveva segnato 37 punti, incluso una giocata da tre punti per pareggiare la partita con quattro secondi rimasti nel tempo regolamentare e 11 punti in OT. LeBron James aveva segnato 41 punti nella sconfitta. In quella partita si sono registrati 19 cambi di leadership e 15 parità. Il primo showdown tra Celtics-Lakers della stagione è pieno di eccellenza: La partita vedrà protagonisti il capocannoniere di tutti i tempi della NBA (LeBron James dei Lakers), l’All-Star Game MVP in carica (Jayson Tatum di Boston), due "unicorni" che possono fare tutto (Anthony Davis dei Lakers e Kristaps Porzi??is di Boston), un giocatore selezionato per la prima volta nel Team All-NBA della scorsa stagione (Jaylen Brown di Boston), e un giocatore All-Star Team e All-Defensive First Team della passata stagione (Jrue Holiday di Boston). Nel loro ultimo incontro di Natale nel 2008, Boston e i Lakers avevano giocato una partita memorabile. Era il primo incontro tra le squadre da quando i Celtics avevano sconfitto i Lakers nelle finali NBA del 2008 nella stagione precedente. Con una vittoria per 92-83 il giorno di Natale, i Lakers avevano spezzato la serie positiva di 19 vittorie consecutive dei Celtics, record di franchigia. Boston entrò nella partita con un record di 27-2, il migliore inizio di stagione con due sole sconfitte nella storia della NBA all'epoca. L'allenatore dei Lakers, Phil Jackson, vinse la sua partita numero 1000. Al tempo, diventò il sesto allenatore a raggiungere il traguardo - e il più veloce a farlo. Il capocannoniere di tutti i tempi della NBA e del NBA Christmas Day, LeBron James, giocherà la sua 100esima partita contro i Celtics (incluse le partite di stagione regolare e playoff), con le sue epiche battaglie contro Boston - incluse sette serie playoff - aiutando a definire la sua carriera leggendaria e a plasmare la lega negli ultimi 20 anni. Jayson Tatum è considerato un candidato MVP dall'inizio della stagione visto lo straordinario inizio di carriera dell’ala 25enne, compreso di quattro selezioni All-Star, tre selezioni All-NBA Team, un Eastern Conference Finals MVP, un All-Star Game MVP, quattro presenze alle finali della Eastern Conference e una presenza alle NBA Finals in sei stagioni completate. Quest'anno ricorre il 20° anniversario dell'esordio di LeBron James nel giorno di Natale - una performance spettacolare da 18enne rookie con Cleveland. James aveva registrato 34 punti e sei assist contro Orlando. I Cavaliers avevano perso contro i Magic 113-101 ai supplementari. Tracy McGrady di Orlando, allora 24enne e tre volte All-Star, aveva inciso con 41 punti, otto rimbalzi e 11 assist.

Notte lunedì 25-martedì 26 dicembre: “Christmas Day”????????????

Ore 2:00?? Miami Heat vs Philadelphia 76ers?

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita martedì ore 14 e ore 24 Sky Sport NBA)

Miami, campione in carica della Eastern Conference , e Philadelphia, perenne contendente per il titolo, si sfideranno nel Christmas Day per la prima volta. NBA MVP in carica e due volte capocannoniere della lega, Joel Embiid di Philadelphia , si scontrerà con Bam Adebayo di Miami , selezionato per quattro volte nella NBA All-Defensive Second Team , che si considera il miglior giocatore difensivo della lega e si è già candidato per il premio NBA Defensive Player of the Year di quest’anno. Jimmy Butler , uno dei migliori giocatori a tutto tondo della lega e un performer eccezionale nei playoff con gli Heat , affronta la squadra che ha aiutato a condurre a una vittoria della Eastern Conference Finals 2019 durante la sua unica stagione con i 76ers . Tyrese Maxey di Philadelphia , emergente come uno dei migliori marcatori della NBA nella sua quarta stagione, affronterà un avversario di alto livello, il 23enne del Kentucky Tyler Herro , vincitore del premio 2021-22 NBA Sixth Man of the Year , che era partito alla grande questa stagione prima che un infortunio alla caviglia lo tenesse fuori per le ultime tre settimane di novembre e l'inizio di dicembre. La rivalità tra 76ers e Heat si è intensificata grazie alle due serie di playoff nelle ultime sei stagioni e al passaggio di Jimmy Butler da Philadelphia a Miami , che aveva formato una coppia di successo ma breve con Joel Embiid . Entrambe le squadre sono contendenti perenni nella Eastern Conference . L’head coach di Miami Erik Spoelstra ha un record di 8-0 nelle partite giocate il giorno di Natale, il maggior numero di vittorie senza sconfitte per un allenatore. Inoltre, gli Heat hanno il miglior record di tutti i tempi in NBA a Natale con 11-2 , inclusa una striscia di otto vittorie consecutive.





diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna (differita martedì ore 14 e ore 24 Sky Sport NBA) Miami, campione in carica della , e Philadelphia, perenne contendente per il titolo, si sfideranno nel per la prima volta. in carica e due volte capocannoniere della lega, di , si scontrerà con di , selezionato per quattro volte nella , che si considera il miglior giocatore difensivo della lega e si è già candidato per il premio di quest’anno. , uno dei migliori giocatori a tutto tondo della lega e un performer eccezionale nei playoff con gli , affronta la squadra che ha aiutato a condurre a una vittoria della durante la sua unica stagione con i . di , emergente come uno dei migliori marcatori della nella sua quarta stagione, affronterà un avversario di alto livello, il 23enne del Kentucky , vincitore del premio , che era partito alla grande questa stagione prima che un infortunio alla caviglia lo tenesse fuori per le ultime tre settimane di novembre e l'inizio di dicembre. La rivalità tra e si è intensificata grazie alle due serie di playoff nelle ultime sei stagioni e al passaggio di da a , che aveva formato una coppia di successo ma breve con . Entrambe le squadre sono contendenti perenni nella . L’head coach di ha un record di nelle partite giocate il giorno di Natale, il maggior numero di vittorie senza sconfitte per un allenatore. Inoltre, gli hanno il miglior record di tutti i tempi in a Natale con , inclusa una striscia di otto vittorie consecutive. Ore 4.30 Phoenix Suns vs Dallas Mavericks

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live originale

La rivalità accesa tra i Mavericks e i Suns ha raggiunto livelli epici, alimentata da una serie di eventi straordinari che includono la drammatica serie di sette partite durante le Semifinali di Conference del 2022 e gli intensi scontri della scorsa stagione. Il duello costante tra i playmaker di punta Luka Don?i? dei Mavericks e Devin Booker dei Suns ha contribuito a creare uno dei confronti più avvincenti della lega. L'incredibile competizione tra questi due talentuosi playmaker è stata evidente nelle loro straordinarie performance in fatto di punti. Luka Don?i?, quattro volte All-Star, e Kyrie Irving, otto volte All-Star, entrambi di Dallas, insieme a Bradley Beal, tre volte All-Star, Devin Booker, otto volte All-Star, e Kevin Durant, tredici volte All-Star, di Phoenix, hanno tutti dimostrato la loro abilità nel segnare almeno 27 punti a partita in una stagione. Il confronto epico tra Devin Booker e Luka Don?i? si è affermato come uno dei duelli più intensi della lega, con i due playmaker della 2021-22 All-NBA First Team che rivendicano il titolo di migliori giocatori della loro posizione. (Booker, nella scorsa stagione, ha detto dei suoi scontri con Don?i?: "C'è un po' di tensione nell’aria."). Dopo aver iniziato la scorsa stagione come compagni di squadra a Brooklyn, il dieci volte All-NBA Team Kevin Durant dei Suns e il tre volte All-NBA Team Kyrie Irving dei Mavericks si trovano ora su fronti opposti di una rivalità della Western Conference tra due squadre che cercano di affermarsi come contendenti al titolo NBA. Il due volte NBA Finals MVP Kevin Durant sta offrendo un'altra stagione da incorniciare a 35 anni, mettendosi in pole position per vincere il titolo di capocannoniere per la quinta volta - un traguardo che solo due giocatori, Michael Jordan e Wilt Chamberlain, hanno mai raggiunto. Inoltre, è appena entrato nella top 10 della lista di tutti i tempi dei marcatori della lega. L'ultimo scontro tra Dallas e Phoenix (5 marzo 2023) è stato uno dei momenti più memorabili della stagione 2022-23. Kevin Durant ha segnato la tripla decisiva a 12 secondi dalla fine per battere i Mavs 130-126. Durant (37 punti), Devin Booker (36 punti), Luka Don?i? (34 punti) e Kyrie Irving (30 punti) hanno tutti segnato 30 punti. Solo nel quarto quarto, ci sono stati sei cambi di leadership e sei situazioni di pareggio.

Notte martedì 26-mercoledì 27 dicembre

Ore 4.30 Clippers vs Charlotte Hornets

diretta Sky Sport NBA 209 e streaming NOW

commento live originale

(differita mercoledì ore 9; ore 14 e ore 21.30 Sky Sport NBA; commento originale)

Notte mercoledì 27-giovedì 28 dicembre

Ore 1.30 Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks

diretta Sky Sport NBA 209 e streaming NOW

commento live originale

(differita giovedì ore 9 e ore 17 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)





diretta Sky Sport NBA 209 e streaming NOW commento live originale (differita giovedì ore 9 e ore 17 Sky Sport NBA e NOW; commento originale) Ore 2.30 Dallas Mavericks vs Cleveland Cavaliers

diretta Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live originale

(differita giovedì ore 11; ore 14; ore 19.15 e ore 21.45 Sky Sport NBA e NOW; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna)

Notte giovedì 28-venerdì 29 dicembre

Ore 2 Minnesota Timberwolves vs Dallas Mavericks

diretta Sky Sport NBA 209 e streaming NOW

commento live originale

(differita venerdì ore 9 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)





diretta Sky Sport NBA 209 e streaming NOW commento live originale (differita venerdì ore 9 Sky Sport NBA e NOW; commento originale) Ore 4 Golden State Warriors vs Miami Heat

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live originale

(differita venerdì ore 11; ore 14 e ore 19 Sky Sport NBA e NOW; commento Dario Vismara e Tommaso Marino)

Notte venerdì 29-sabato 30 dicembre

Ore 1.30 Atlanta Hawks vs Sacramento Kings

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live originale

(differita sabato ore 9; ore 13 e ore 19 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)

Sabato 30 dicembre

Ore 23 Utah Jazz vs Miami Heat

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita domenica 31 dicembre ore 8; ore 11; ore 14 e ore 17 Sky Sport NBA e NOW)

Notte sabato 30-domenica 31 dicembre

Ore 2 Indiana Pacers vs New York Knicks

diretta Sky Sport NBA 209 e streaming NOW

commento live originale

(differita domenica ore 19 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)

Domenica 31 dicembre

Ore 21 Washington Wizards vs Atlanta Hawks

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

(differita lunedì 1° gennaio ore 9; ore 13 e ore 19 Sky Sport NBA)

Notte domenica 31 dicembre-lunedì 1° gennaio

Ore 1 Oklahoma City Thunder vs Brooklyn Nets

diretta Sky Sport NBA 209 e streaming NOW

commento live originale

(differita lunedì ore 9; ore 13 e ore 19 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)

Lunedì 1° gennaio

Ore 21 New York Knicks vs Minnesota Timberwolves

diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW

commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

(differita martedì 2 gennaio ore 11; ore 14; ore 19.15 e ore 21.45 Sky Sport NBA e NOW)

Notte lunedì 1°-martedì 2 gennaio

Ore 3 Utah Jazz vs Dallas Mavericks

diretta Sky Sport NBA 209 e streaming NOW

commento live originale

(differita martedì ore 9 Sky Sport NBA e NOW; commento originale)

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SU SKY E IN STREAMING SU NOW OLTRE 300 ORE DI EVENTI LIVE E APPUNTAMENTI SPECIALI

ILLUMINANO LE FESTE NELLA CASA DELLO SPORT

A NATALE IL TOCCO SKY IN 6 NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI TRA STORIA E LEGGENDA:

Ribot, l’imbattibile

L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto

Ljubo, L’uomo salvato dal tennis

Federico Buffa Talks – Gigi Datome

Di Canio Premier Special – Wonder Goals: Haaland e gli altri

Grande e maledetta – La Lazio del ‘74

E UNA PROGRAMMAZIONE RICCHISSIMA FINO AL NUOVO ANNO:

IL CALCIO CON LE SFIDE DI SERIE A TIM,

IL BOXING DAY DI SERIE BKT E PREMIER LEAGUE, LA SERIE C NOW, I MATCH DI BUNDESLIGA E LIGUE 1,

LE COPPE EUROPEE DI BASKET TRA EUROLEGA ED EUROCUP, IL XMAS DAY DI NBA, IL RUGBY, LA PALLAVOLO,

I CAMPIONATI MONDIALI FEMMINILI DI PALLAMANO E TANTO ALTRO ANCORA

E DAL 5 GENNAIO TORNA ANCHE “CALCIOMERCATO - L’ORIGINALE” CON UNA NUOVA CANZONE

#LaCasaDelloSport #SkyChristmasSpecial

Tanti eventi live e uno sguardo appassionato rivolto ai campioni e alle leggende con il tocco unico delle produzioni originali di Sky Sport. Questo e molto altro illuminerà le feste in arrivo nella Casa dello Sport di Sky, impreziosite da oltre 300 ore di appuntamenti in diretta su Sky e in streaming su NOW e dallo stile inconfondibile del racconto di chi ha fatto la storia.

Per tutto il mese di dicembre niente soste fino al nuovo anno, con una lunga sequenza di eventi spettacolari e racconti unici, a partire dalle 6 nuove produzioni originali firmate Sky Sport. Ad inaugurare la serie Ribot, l’imbattibile, per rivivere il mito attraverso la storia di uno dei cavalli più famosi al mondo. Dall’8 dicembre sarà poi la volta di un altro capolavoro di Giorgio Porrà, dedicato a un uomo indimenticabile e indimenticato, L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Lo sport che sta facendo innamorare l’Italia grazie alle imprese di Jannik Sinner torna protagonista dal 16 dicembre su Sky con Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, dedicato a Ivan Ljubicic, mentre dal 22 torna uno degli storyteller più apprezzati dell’epoca contemporanea con Federico Buffa Talks – Gigi Datome. Infine, a Natale da non perdere Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri e da gennaio Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, tre episodi dedicati alla squadra di Tommaso Maestrelli. A questo si aggiungono le sfide sul campo, sempre in diretta per tutto il periodo delle feste: dal calcio con le partite di Serie A TIM, il Boxing Day di Serie BKT,la Serie C NOW,la Premier League, con i match del campionato inglese oltre a quelli di Bundesliga e Ligue 1, alle Coppe Europee di basket tra Eurolega ed Eurocup; dal Xmas Day di NBA al rugby, dalla pallavolo ai Campionati mondiali femminili di pallamano e tanto altro ancora.

Inoltre, immancabile l’appuntamento con Calciomercato - L’Originale, che torna dal 5 gennaio con tante novità - tra cui la nuova canzone - ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

LE NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI DI SKY SPORT – In arrivo ben 6 nuovi appuntamenti con le produzioni originali di Sky Sport (disponibili anche on demand su Sky e NOW), autentico marchio di fabbrica di un piano editoriale che punta alla qualità attraverso lo stile della narrazione e il racconto delle storie più belle e appassionanti dello sport. In ordine cronologico, si parte da Ribot, l’imbattibile, che celebra la carriera di Ribot, uno dei cavalli da corsa più famosi della storia italiana e internazionale, imbattuto con sedici vittorie e mai una sconfitta in tutte le corse dal 1954 al 1956. Con la partecipazione di Frankie Dettori, il jockey più celebre del galoppo mondiale, e Ofelia Camici, figlia del fantino di Ribot.

Da venerdì 8 dicembre , il ricordo di un’indimenticabile della storia dello Sport e di Sky con L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Giorgio Porrà racconta l’uomo, il fuoriclasse, nella sua dimensione più intima. Una vita di sfide e sorrisi, di trionfi e lezioni, quella di Gianluca. Una vita, nella sua porzione finale, la più dura, rivelatasi un capolavoro di dignità.

A partire da sabato 16 dicembre sarà poi la volta di Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, la storia straordinaria di un Maestro di questo grande sport, giocatore e allenatore. Dalla fuga dalla guerra al ritorno a Banja Luka, 30 anni dopo. Ricordi, vittorie, segreti. Con la partecipazione straordinaria di Roger Federer.

Su Sky tornano anche gli appassionanti racconti di Federico Buffa, con due nuovi episodi, il primo in onda da venerdì 22 dicembre, il secondo a partire da venerdì 29. L’appuntamento è con Federico Buffa Talks – Gigi Datome, un viaggio nella storia e nelle storie dello sport. Un percorso tra presente e memoria guidato dal narratore di Sky Sport, con le domande del direttore Federico Ferri, tra indizi e appunti sparsi, che conduce all’incontro con un ospite protagonista. Al centro dell’incontro di Natale l’ex capitano del basket azzurro, Gigi Datome, volto della Nazionale anche ora, dopo il suo recente ritiro, ambasciatore e interprete perfetto dei valori che questo programma prova a raccontare.

E il giorno di Natale tutti davanti alla tv per Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri. Di gol se ne intende parecchio, Paolo Di Canio, avendone segnati oltre cento in tutta la sua carriera. Da vicino, da lontano, semplici, in acrobazia. I gol sono l'aspetto più esaltante del calcio e l’edizione natalizia del Di Canio Premier Special racconta i più belli, i più spettacolari, i più curiosi e i più importanti della storia della Premier League. Dalla potenza di Alan Shearer ai record di Erling Haaland, passando per la tecnica di Dennis Bergkamp e la fantasia di Thierry Henry. Il tutto con la visione e l’analisi di chi ha vissuto e respira da sempre la magia del calcio inglese.

E dal 5 gennaio anche i tre episodi di Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, speciale prodotto per la prima volta con un club calcistico, con la S.S. Lazio. Al centro della produzione originale Sky Sport, l’incredibile parabola della Lazio di Tommaso Maestrelli. Genesi, trionfo e caduta di una squadra divisa nello spogliatoio, ma unita e vincente al momento di scendere in campo. Dalla Serie B allo scudetto, passando attraverso le risse e le morti premature, nel contesto sociale caratterizzato dalla violenza politica degli anni ’70.

NIENTE SOSTE NELLA CASA DELLO SPORT - Il grande sport di Sky e NOW non si ferma durante le festività natalizie. Ogni giorno, ogni ora un grande evento contribuirà a rendere ancora più speciali i momenti che, da tradizione, dedichiamo alla famiglia e agli affetti.

Il campionato di Serie A TIM propone tre turni molto interessanti. Si parte sabato 22 dicembre alle 20.45 con Monza-Fiorentina; si prosegue domenica 23 alle 18 con l’Inter che ospiterà il Lecce. Nei giorni che precedono Capodanno appuntamento con la 18^giornata, mentre il giorno dell’Epifania, le prime sfide del 2024.

Inoltre, tutta la Serie BKT sarà su Sky e NOW: calendario intenso a partire dal 9 dicembre con la 16^giornata e tanti scontri diretti al vertice come Cremonese-Venezia (sabato 9 alle 14) e Parma-Palermo (domenica 10 alle 16.15). Antipasto di Natale con le sfide della 18^ giornata del 23 dicembre, con i big match Parma-Ternana alle 14 e Bari-Cosenza alle 16.15. E come ormai da tradizione, il Boxing Day della Serie BKT: il 26 tutti in campo per festeggiare S. Stefano con tanti incontri interessanti, da Reggiana-Catanzaro alle 12.30 a Brescia-Parma alle 15, da Palermo-Cremonese alle 18 a Sampdoria-Bari alle 20.30. Gioca anche la Serie C NOW con due turni “festivi”: il 22 e 23 dicembre in campo per la 19^giornata, il 6 e il 7 gennaio il 20° turno.

E ancora, il calcio internazionale è da sempre protagonista dei giorni delle Feste. A partire dalla Premier League che festeggerà il Natale in anticipo: il 23 dicembre, alle 18.30, la sfida tra Liverpool e Arsenal. Poi il tradizionale turno del Boxing Day inglese, quest’anno con le partite del 26, 27 e 28 dicembre, che culminerà con Brighton-Tottenham, giovedì 28 alle 20.30. Avvincenti anche le sfide a cavallo di Capodanno: si gioca il 30 e 31 dicembre (alle 15 c’è il derby Fulham-Arsenal), il 1° (alle 21 Liverpool-Newcastle) e il 2 gennaio. La Bundesliga chiude il 2023 il 19 e 20 dicembre: spicca alle 20.30 di sabato 20, Wolfsburg-Bayern. Anche la Ligue 1 festeggia il Natale il 20 dicembre, con un interessante PSG-Metz in calendario alle 21.

Particolarmente ricco anche il programma del basket su Sky e NOW, grazie alle Coppe Europee e alla NBA. Da questa parte dell’oceano sono previsti ben cinque turni di Eurolega e due di Eurocup. In Eurolega, la Virtus Bologna affronterà Olympiacos (19 dicembre alle 20.30), Valencia (21 dicembre alle 20.30), Partizan (28 dicembre alle 18.30), Bayern (3 gennaio alle 20.30) e Alba (5 gennaio alle 20). Milano invece se la vedrà con Villeurbanne (20 dicembre alle 20.30), Panathinaikos (22 dicembre alle 20.45), Baskonia (28 dicembre alle 20.30), Olympiacos (2 gennaio alle 20.15) e Bayern (5 gennaio alle 20.30). In Eurocup, Trento giocherà contro Gran Canaria (19 dicembre alle 21) e Lietkabelis (27 dicembre alle 20) mentre Venezia affronterà Hapoel (20 dicembre alle 19) e Badalona (26 dicembre alle 20.15).

L’agenda della NBA è piena di appuntamenti: durante le festività natalizie si giocherà ogni giorno e le partite principali saranno live su Sky e in streaming su NOW. Domenica 23 in campo New York-Milwaukee alle 18.30 e LA Clippers-Boston alle 21.30. Poi l’attesissimo NBA Xmas Day con cinque spettacolari sfide, una dopo l’altra, il 25 dicembre: si parte alle 18 con New York-Milwaukee, poi Denver-Golden State alle 20.30, LA Lakers-Boston alle 23, Miami-Philadelphia alle 2 e Phoenix-Dallas alle 4.30. Anche per l’ultimo weekend del 2023 si prepara uno spettacolo di alto livello: Utah-Miami sabato 30 dicembre alle 23, Washington-Atlanta domenica 31 alle 21.

Tre sfide del massimo campionato femminile di pallavolo riscalderanno le giornate festive: sabato 23 alle 20.30 Casalmaggiore-Chieri, martedì 26 alle 17 Novara-Chieri e domenica 7 gennaio alle 19.30 Milano-Trentino.

Programma intenso per il rugby, con lo United Rugby Championship che offre il doppio appuntamento con il derby italiano: sabato 23 alle 14 Parma-Benetton, sabato 30 il ritorno Benetton-Parma alle 14.30. Si gioca anche il 26 dicembre (Munster-Leinster alle 20.35) e il 6 gennaio (Sharks-Lions alle 16).

Dicembre è anche il mese della fase finale dei Campionati mondiali femminili di pallamano, in programma in Scandinavia. Su Sky e in streaming su NOW venerdì 15 e domenica 17 trasmetteremo le semifinali e la finalissima della manifestazione.

TORNA “CALCIOMERCATO - L’ORIGINALE” – Un grande classico dell’inverno, tradizionale e immancabile appuntamento da più di venti anni: dal 5 gennaio torna “Calciomercato -L’Originale”, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.Tante le novità, a partire dalla nuova canzone di questa edizione, Mi trasformerò, una melodia dedicata alla potenza del calcio che attraversa il tempo e costruisce un'eterna illusione che alimenta le speranze. Scritta, come da tradizione, da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, è stata realizzata magistralmente insieme all’orchestra di quaranta elementi del Conservatorio Statale di Musica de L’Aquila “Alfredo Casella”, diretta dal maestro Gabriele Bonolis. Conservatorio con cui “Calciomercato - L’Originale” quest’annoha deciso di mettere a disposizione degli studentiuna borsa di studio dedicata allo studio della musica.

Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi”Montoli - racconta attraverso il suo ormai rodato studio itinerante le trattative del mercato invernale, in un format che va oltre la semplice cronaca degli affari tra i club mixando generi, opinioni e musica in un ensemble che lo ha sempre reso distintivo e riconoscibile. Sera dopo sera, fino al 31 gennaio, giornalisti e volti noti della tv e dello sport si alterneranno all’interno dello studio on the road che, quest’anno, visiterà alcune regioni d’Italia: si parte da Friuli Venezia Giulia, a Tarvisio, dall’8 al 12 gennaio, per poi fare tappa in Trentino, dal 22 al 26 gennaio.

TUTTI GLI SPECIALI DELLE FESTE DI SKY SPORT – Sky Sport regalerà emozioni senza fine durante tutte le feste anche grazie a una lunga sequenza di speciali con storie, imprese e sfide vissute nell’anno che sta per concludersi (anche on demand). A partire dalle due ruote su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con i review della stagione 2023 della top class, appena conclusa con il successo tricolore del ducatista Pecco Bagnaia, oltre a quelle di Moto2, Moto3 e Superbike. E ancora, le produzioni originali sulle grandi storie del motociclismo di quest’anno, come Nuvola Rossa again!, dedicato al campione del mondo della MotoGP e nel quale viene raccontata tutta la sua stagione; la Superbike, con un'intervista esclusiva al campione del mondo Alvaro Bautista; Stoner, io la penso così, una lunga chiacchierata con Casey Stoner in cui si affrontano molti aspetti della MotoGP di oggi e dei piloti che partecipano al campionato; Social Media Rider, World Champions e Paddock Life – Best of 2023, realizzati da Rosario Triolo con un occhio di riguardo al mondo social dei campioni del Motomondiale e alla vita del paddock della Moto2 e Moto3. Da non perdere anche gli appuntamenti con gli speciali della Formula 1 in onda su Sky Sport F1 e in streaming su NOW: tra questi, Giochi di squadra, con i due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz che si mettono in gioco rispondendo a una serie di quiz insieme a Federica Masolin e Davide Valsecchi; 4 amici al box, una chiacchierata tra addetti ai lavori per fare un bilancio del 2023 e analizzare il momento della F1 con Günther Steiner, Mario Isola, Roberto Chinchero e Giorgio Piola; e ancora, Un anno al Max, l’intervista a Max Verstappen realizzata da Sky Sport dopo il titolo mondiale.

Ma il 2023 è un anno da ricordare anche per tutte le altre discipline che hanno reso preziosa e ricca la Casa dello Sport. A partire dal tennis, che ha vissuto una stagione indimenticabile. Oltre agli speciali su Jannik Sinner, sul trionfo dell’Italia in Coppa Davis e il tradizionale Un anno di tennis, su Sky e NOW sarà possibile rivivere l’edizione del torneo più prestigioso con Il Film di Wimbledon 2023, culminata con l’esaltante vittoria di Carlos Alcaraz. Un altro speciale racconterà un evento ospitato per la prima volta dall’Italia: la Ryder Cup, la sfida golfistica tra i campioni statunitensi e quelli europei e vinta, nell’edizione del 2023, proprio dal Team Europe a Roma. Infine, non mancherà lo speciale dedicato all’anno della grande atletica leggera, con il meglio della Diamond League e dei campionati mondiali di Budapest.

Infine, Sky Sport 24 sarà la finestra sempre aperta su tutti gli eventi del periodo natalizio, oltre a sito e social Sky Sport. Dall’NBA a Natale al calcio inglese, fino alla Serie BKT in programma a Santo Stefano, sul 200 sarà possibile seguire live il racconto dell’avvicinamento alle sfide e tutti i post match. E come ogni dicembre, su Sky Sport 24 il mercato si aprirà già dal 20 con le sei edizioni al giorno dedicate a come potrebbero rinforzarsi le squadre a partire dal 2 gennaio.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

SU SKY E IN STREAMING SU NOW OLTRE 300 ORE DI EVENTI LIVE E APPUNTAMENTI SPECIALI

ILLUMINANO LE FESTE NELLA CASA DELLO SPORT

A NATALE IL TOCCO SKY IN 6 NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI TRA STORIA E LEGGENDA:

Ribot, l’imbattibile

L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto

Ljubo, L’uomo salvato dal tennis

Federico Buffa Talks – Gigi Datome

Di Canio Premier Special – Wonder Goals: Haaland e gli altri

Grande e maledetta – La Lazio del ‘74

E UNA PROGRAMMAZIONE RICCHISSIMA FINO AL NUOVO ANNO:

IL CALCIO CON LE SFIDE DI SERIE A TIM,

IL BOXING DAY DI SERIE BKT E PREMIER LEAGUE, LA SERIE C NOW, I MATCH DI BUNDESLIGA E LIGUE 1,

LE COPPE EUROPEE DI BASKET TRA EUROLEGA ED EUROCUP, IL XMAS DAY DI NBA, IL RUGBY, LA PALLAVOLO,

I CAMPIONATI MONDIALI FEMMINILI DI PALLAMANO E TANTO ALTRO ANCORA

E DAL 5 GENNAIO TORNA ANCHE “CALCIOMERCATO - L’ORIGINALE” CON UNA NUOVA CANZONE

#LaCasaDelloSport #SkyChristmasSpecial

Tanti eventi live e uno sguardo appassionato rivolto ai campioni e alle leggende con il tocco unico delle produzioni originali di Sky Sport. Questo e molto altro illuminerà le feste in arrivo nella Casa dello Sport di Sky, impreziosite da oltre 300 ore di appuntamenti in diretta su Sky e in streaming su NOW e dallo stile inconfondibile del racconto di chi ha fatto la storia.

Per tutto il mese di dicembre niente soste fino al nuovo anno, con una lunga sequenza di eventi spettacolari e racconti unici, a partire dalle 6 nuove produzioni originali firmate Sky Sport. Ad inaugurare la serie Ribot, l’imbattibile, per rivivere il mito attraverso la storia di uno dei cavalli più famosi al mondo. Dall’8 dicembre sarà poi la volta di un altro capolavoro di Giorgio Porrà, dedicato a un uomo indimenticabile e indimenticato, L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Lo sport che sta facendo innamorare l’Italia grazie alle imprese di Jannik Sinner torna protagonista dal 16 dicembre su Sky con Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, dedicato a Ivan Ljubicic, mentre dal 22 torna uno degli storyteller più apprezzati dell’epoca contemporanea con Federico Buffa Talks – Gigi Datome. Infine, a Natale da non perdere Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri e da gennaio Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, tre episodi dedicati alla squadra di Tommaso Maestrelli. A questo si aggiungono le sfide sul campo, sempre in diretta per tutto il periodo delle feste: dal calcio con le partite di Serie A TIM, il Boxing Day di Serie BKT,la Serie C NOW,la Premier League, con i match del campionato inglese oltre a quelli di Bundesliga e Ligue 1, alle Coppe Europee di basket tra Eurolega ed Eurocup; dal Xmas Day di NBA al rugby, dalla pallavolo ai Campionati mondiali femminili di pallamano e tanto altro ancora.

Inoltre, immancabile l’appuntamento con Calciomercato - L’Originale, che torna dal 5 gennaio con tante novità - tra cui la nuova canzone - ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

LE NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI DI SKY SPORT – In arrivo ben 6 nuovi appuntamenti con le produzioni originali di Sky Sport (disponibili anche on demand su Sky e NOW), autentico marchio di fabbrica di un piano editoriale che punta alla qualità attraverso lo stile della narrazione e il racconto delle storie più belle e appassionanti dello sport. In ordine cronologico, si parte da Ribot, l’imbattibile, che celebra la carriera di Ribot, uno dei cavalli da corsa più famosi della storia italiana e internazionale, imbattuto con sedici vittorie e mai una sconfitta in tutte le corse dal 1954 al 1956. Con la partecipazione di Frankie Dettori, il jockey più celebre del galoppo mondiale, e Ofelia Camici, figlia del fantino di Ribot.

Da venerdì 8 dicembre , il ricordo di un’indimenticabile della storia dello Sport e di Sky con L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Giorgio Porrà racconta l’uomo, il fuoriclasse, nella sua dimensione più intima. Una vita di sfide e sorrisi, di trionfi e lezioni, quella di Gianluca. Una vita, nella sua porzione finale, la più dura, rivelatasi un capolavoro di dignità.

A partire da sabato 16 dicembre sarà poi la volta di Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, la storia straordinaria di un Maestro di questo grande sport, giocatore e allenatore. Dalla fuga dalla guerra al ritorno a Banja Luka, 30 anni dopo. Ricordi, vittorie, segreti. Con la partecipazione straordinaria di Roger Federer.

Su Sky tornano anche gli appassionanti racconti di Federico Buffa, con due nuovi episodi, il primo in onda da venerdì 22 dicembre, il secondo a partire da venerdì 29. L’appuntamento è con Federico Buffa Talks – Gigi Datome, un viaggio nella storia e nelle storie dello sport. Un percorso tra presente e memoria guidato dal narratore di Sky Sport, con le domande del direttore Federico Ferri, tra indizi e appunti sparsi, che conduce all’incontro con un ospite protagonista. Al centro dell’incontro di Natale l’ex capitano del basket azzurro, Gigi Datome, volto della Nazionale anche ora, dopo il suo recente ritiro, ambasciatore e interprete perfetto dei valori che questo programma prova a raccontare.

E il giorno di Natale tutti davanti alla tv per Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri. Di gol se ne intende parecchio, Paolo Di Canio, avendone segnati oltre cento in tutta la sua carriera. Da vicino, da lontano, semplici, in acrobazia. I gol sono l'aspetto più esaltante del calcio e l’edizione natalizia del Di Canio Premier Special racconta i più belli, i più spettacolari, i più curiosi e i più importanti della storia della Premier League. Dalla potenza di Alan Shearer ai record di Erling Haaland, passando per la tecnica di Dennis Bergkamp e la fantasia di Thierry Henry. Il tutto con la visione e l’analisi di chi ha vissuto e respira da sempre la magia del calcio inglese.

E dal 5 gennaio anche i tre episodi di Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, speciale prodotto per la prima volta con un club calcistico, con la S.S. Lazio. Al centro della produzione originale Sky Sport, l’incredibile parabola della Lazio di Tommaso Maestrelli. Genesi, trionfo e caduta di una squadra divisa nello spogliatoio, ma unita e vincente al momento di scendere in campo. Dalla Serie B allo scudetto, passando attraverso le risse e le morti premature, nel contesto sociale caratterizzato dalla violenza politica degli anni ’70.

NIENTE SOSTE NELLA CASA DELLO SPORT - Il grande sport di Sky e NOW non si ferma durante le festività natalizie. Ogni giorno, ogni ora un grande evento contribuirà a rendere ancora più speciali i momenti che, da tradizione, dedichiamo alla famiglia e agli affetti.

Il campionato di Serie A TIM propone tre turni molto interessanti. Si parte sabato 22 dicembre alle 20.45 con Monza-Fiorentina; si prosegue domenica 23 alle 18 con l’Inter che ospiterà il Lecce. Nei giorni che precedono Capodanno appuntamento con la 18^giornata, mentre il giorno dell’Epifania, le prime sfide del 2024.

Inoltre, tutta la Serie BKT sarà su Sky e NOW: calendario intenso a partire dal 9 dicembre con la 16^giornata e tanti scontri diretti al vertice come Cremonese-Venezia (sabato 9 alle 14) e Parma-Palermo (domenica 10 alle 16.15). Antipasto di Natale con le sfide della 18^ giornata del 23 dicembre, con i big match Parma-Ternana alle 14 e Bari-Cosenza alle 16.15. E come ormai da tradizione, il Boxing Day della Serie BKT: il 26 tutti in campo per festeggiare S. Stefano con tanti incontri interessanti, da Reggiana-Catanzaro alle 12.30 a Brescia-Parma alle 15, da Palermo-Cremonese alle 18 a Sampdoria-Bari alle 20.30. Gioca anche la Serie C NOW con due turni “festivi”: il 22 e 23 dicembre in campo per la 19^giornata, il 6 e il 7 gennaio il 20° turno.

E ancora, il calcio internazionale è da sempre protagonista dei giorni delle Feste. A partire dalla Premier League che festeggerà il Natale in anticipo: il 23 dicembre, alle 18.30, la sfida tra Liverpool e Arsenal. Poi il tradizionale turno del Boxing Day inglese, quest’anno con le partite del 26, 27 e 28 dicembre, che culminerà con Brighton-Tottenham, giovedì 28 alle 20.30. Avvincenti anche le sfide a cavallo di Capodanno: si gioca il 30 e 31 dicembre (alle 15 c’è il derby Fulham-Arsenal), il 1° (alle 21 Liverpool-Newcastle) e il 2 gennaio. La Bundesliga chiude il 2023 il 19 e 20 dicembre: spicca alle 20.30 di sabato 20, Wolfsburg-Bayern. Anche la Ligue 1 festeggia il Natale il 20 dicembre, con un interessante PSG-Metz in calendario alle 21.

Particolarmente ricco anche il programma del basket su Sky e NOW, grazie alle Coppe Europee e alla NBA. Da questa parte dell’oceano sono previsti ben cinque turni di Eurolega e due di Eurocup. In Eurolega, la Virtus Bologna affronterà Olympiacos (19 dicembre alle 20.30), Valencia (21 dicembre alle 20.30), Partizan (28 dicembre alle 18.30), Bayern (3 gennaio alle 20.30) e Alba (5 gennaio alle 20). Milano invece se la vedrà con Villeurbanne (20 dicembre alle 20.30), Panathinaikos (22 dicembre alle 20.45), Baskonia (28 dicembre alle 20.30), Olympiacos (2 gennaio alle 20.15) e Bayern (5 gennaio alle 20.30). In Eurocup, Trento giocherà contro Gran Canaria (19 dicembre alle 21) e Lietkabelis (27 dicembre alle 20) mentre Venezia affronterà Hapoel (20 dicembre alle 19) e Badalona (26 dicembre alle 20.15).

L’agenda della NBA è piena di appuntamenti: durante le festività natalizie si giocherà ogni giorno e le partite principali saranno live su Sky e in streaming su NOW. Domenica 23 in campo New York-Milwaukee alle 18.30 e LA Clippers-Boston alle 21.30. Poi l’attesissimo NBA Xmas Day con cinque spettacolari sfide, una dopo l’altra, il 25 dicembre: si parte alle 18 con New York-Milwaukee, poi Denver-Golden State alle 20.30, LA Lakers-Boston alle 23, Miami-Philadelphia alle 2 e Phoenix-Dallas alle 4.30. Anche per l’ultimo weekend del 2023 si prepara uno spettacolo di alto livello: Utah-Miami sabato 30 dicembre alle 23, Washington-Atlanta domenica 31 alle 21.

Tre sfide del massimo campionato femminile di pallavolo riscalderanno le giornate festive: sabato 23 alle 20.30 Casalmaggiore-Chieri, martedì 26 alle 17 Novara-Chieri e domenica 7 gennaio alle 19.30 Milano-Trentino.

Programma intenso per il rugby, con lo United Rugby Championship che offre il doppio appuntamento con il derby italiano: sabato 23 alle 14 Parma-Benetton, sabato 30 il ritorno Benetton-Parma alle 14.30. Si gioca anche il 26 dicembre (Munster-Leinster alle 20.35) e il 6 gennaio (Sharks-Lions alle 16).

Dicembre è anche il mese della fase finale dei Campionati mondiali femminili di pallamano, in programma in Scandinavia. Su Sky e in streaming su NOW venerdì 15 e domenica 17 trasmetteremo le semifinali e la finalissima della manifestazione.

TORNA “CALCIOMERCATO - L’ORIGINALE” – Un grande classico dell’inverno, tradizionale e immancabile appuntamento da più di venti anni: dal 5 gennaio torna “Calciomercato -L’Originale”, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.Tante le novità, a partire dalla nuova canzone di questa edizione, Mi trasformerò, una melodia dedicata alla potenza del calcio che attraversa il tempo e costruisce un'eterna illusione che alimenta le speranze. Scritta, come da tradizione, da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, è stata realizzata magistralmente insieme all’orchestra di quaranta elementi del Conservatorio Statale di Musica de L’Aquila “Alfredo Casella”, diretta dal maestro Gabriele Bonolis. Conservatorio con cui “Calciomercato - L’Originale” quest’annoha deciso di mettere a disposizione degli studentiuna borsa di studio dedicata allo studio della musica.

Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi”Montoli - racconta attraverso il suo ormai rodato studio itinerante le trattative del mercato invernale, in un format che va oltre la semplice cronaca degli affari tra i club mixando generi, opinioni e musica in un ensemble che lo ha sempre reso distintivo e riconoscibile. Sera dopo sera, fino al 31 gennaio, giornalisti e volti noti della tv e dello sport si alterneranno all’interno dello studio on the road che, quest’anno, visiterà alcune regioni d’Italia: si parte da Friuli Venezia Giulia, a Tarvisio, dall’8 al 12 gennaio, per poi fare tappa in Trentino, dal 22 al 26 gennaio.

TUTTI GLI SPECIALI DELLE FESTE DI SKY SPORT – Sky Sport regalerà emozioni senza fine durante tutte le feste anche grazie a una lunga sequenza di speciali con storie, imprese e sfide vissute nell’anno che sta per concludersi (anche on demand). A partire dalle due ruote su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con i review della stagione 2023 della top class, appena conclusa con il successo tricolore del ducatista Pecco Bagnaia, oltre a quelle di Moto2, Moto3 e Superbike. E ancora, le produzioni originali sulle grandi storie del motociclismo di quest’anno, come Nuvola Rossa again!, dedicato al campione del mondo della MotoGP e nel quale viene raccontata tutta la sua stagione; la Superbike, con un'intervista esclusiva al campione del mondo Alvaro Bautista; Stoner, io la penso così, una lunga chiacchierata con Casey Stoner in cui si affrontano molti aspetti della MotoGP di oggi e dei piloti che partecipano al campionato; Social Media Rider, World Champions e Paddock Life – Best of 2023, realizzati da Rosario Triolo con un occhio di riguardo al mondo social dei campioni del Motomondiale e alla vita del paddock della Moto2 e Moto3. Da non perdere anche gli appuntamenti con gli speciali della Formula 1 in onda su Sky Sport F1 e in streaming su NOW: tra questi, Giochi di squadra, con i due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz che si mettono in gioco rispondendo a una serie di quiz insieme a Federica Masolin e Davide Valsecchi; 4 amici al box, una chiacchierata tra addetti ai lavori per fare un bilancio del 2023 e analizzare il momento della F1 con Günther Steiner, Mario Isola, Roberto Chinchero e Giorgio Piola; e ancora, Un anno al Max, l’intervista a Max Verstappen realizzata da Sky Sport dopo il titolo mondiale.

Ma il 2023 è un anno da ricordare anche per tutte le altre discipline che hanno reso preziosa e ricca la Casa dello Sport. A partire dal tennis, che ha vissuto una stagione indimenticabile. Oltre agli speciali su Jannik Sinner, sul trionfo dell’Italia in Coppa Davis e il tradizionale Un anno di tennis, su Sky e NOW sarà possibile rivivere l’edizione del torneo più prestigioso con Il Film di Wimbledon 2023, culminata con l’esaltante vittoria di Carlos Alcaraz. Un altro speciale racconterà un evento ospitato per la prima volta dall’Italia: la Ryder Cup, la sfida golfistica tra i campioni statunitensi e quelli europei e vinta, nell’edizione del 2023, proprio dal Team Europe a Roma. Infine, non mancherà lo speciale dedicato all’anno della grande atletica leggera, con il meglio della Diamond League e dei campionati mondiali di Budapest.

Infine, Sky Sport 24 sarà la finestra sempre aperta su tutti gli eventi del periodo natalizio, oltre a sito e social Sky Sport. Dall’NBA a Natale al calcio inglese, fino alla Serie BKT in programma a Santo Stefano, sul 200 sarà possibile seguire live il racconto dell’avvicinamento alle sfide e tutti i post match. E come ogni dicembre, su Sky Sport 24 il mercato si aprirà già dal 20 con le sei edizioni al giorno dedicate a come potrebbero rinforzarsi le squadre a partire dal 2 gennaio.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming