Marzio Perrelli: «Lo sport azzurro Sky Sport 2023: Trionfi, Record e Emozioni Indimenticabili»

Il 2023 passerà alla storia come uno degli anni più entusiasmanti per lo sport Azzurro. Ultimo in ordine temporale il titolo di Campioni del Mondo di tennis a Malaga alle Finals di Coppa Davis. Jannik Sinner nel corso dell'anno vince il suo primo Masters 1000 a Toronto. In America, LeBron James batte il record di punti segnati in NBA e i Denver Nuggets vincono il loro primo titolo. E' l'anno di Haaland che a sua volta batte - alla 33^ giornata - il record di maggior numero di gol in una stagione di Premier League. In Italia, Provedel con la Lazio diventa il quarto portiere a segnare un gol nella storia della Champions League e, con il gol realizzato all'Atletico Madrid, scrive un pezzo di storia. Sempre in Europa, il gol di Lautaro vale la finale di Istanbul. Il Pallone d’oro sarà assegnato per l’ottava volta a Lionel Messi. Mondiali di atletica, nuoto e scherma indimenticabili per le medaglie conquistate dall’Italia. Italia protagonista anche in MotoGP con la vittoria di Bagnaia, mentre in Formula 1 è l’olandese Max Verstappen a riconfermarsi campione del mondo negli Stati Uniti. I molti, bellissimi, emozionanti, momenti di sport del 2023 rivissuti tutti insieme su Sky Sport.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia, ha condiviso le sue riflessioni su questo eccezionale anno nel mondo dello sport. La stagione calcistica italiana nelle competizioni europee è stata caratterizzata da una presenza notevole, con tre squadre ai quarti di finale di Champions League, due in semifinale e altre impegnate in Europa League e Conference League. Questi eventi hanno registrato ascolti straordinari durante tutta la stagione internazionale del calcio. La cavalcata di Pecco Bagnaia verso il suo secondo titolo mondiale in MotoGP è stata descritta come un momento eccezionale, suscitando grande gioia e celebrazione tra gli abbonati di Sky Sport. Nel tennis, gli eventi come Wimbledon, le Finals e la Davis hanno catturato l'attenzione degli spettatori, ma l'apice è stata la Ryder Cup a Roma, che ha visto la vittoria dell'Europa. La settimana di trasmissione è stata straordinaria, segnando la prima volta che l'evento si è svolto in Italia. Per quanto riguarda i diritti sportivi, Sky ha ottenuto rinnovi cruciali, inclusi l'NBA e gli europei di calcio con 51 partite, di cui 20 esclusive su Sky. Il tennis, con tornei prestigiosi come i 250, i 500 e i 1000, è stato anch'esso oggetto di rinnovo. Le esclusive sui motori, tra cui MotoGP e Formula 1, costituiscono una solida garanzia per gli abbonati di Sky Sport.

Come avete contribuito a trasformare questi eventi in esperienze coinvolgenti per i vostri abbonati?

«Parlando del 2023 da un punto di vista sportivo e dei momenti salienti trasmessi su Sky Sport, devo dire che è stata un'annata straordinaria. In particolare nel calcio, è stata una stagione davvero intensa e memorabile per le competizioni europee. È emozionante notare come le squadre italiane siano tornate a brillare sul palcoscenico internazionale, con tre formazioni ai quarti di finale di Champions League, due in semifinale, una in finale, e altre due in finale rispettivamente di Europa League e Conference League. La partecipazione così significativa delle squadre italiane ha reso ogni fase della stagione calcistica internazionale avvincente, con ascolti che hanno riflettuto l'entusiasmo degli appassionati. Passando ai Motori, non posso fare a meno di menzionare l'eccezionale cavalcata di Pecco Bagnaia nei 22 Gran Premi con la Ducati. Un vero e proprio trionfo che abbiamo condiviso con i nostri abbonati, regalando loro emozioni senza precedenti. La performance di Bagnaia è stata un evento straordinario che ha contribuito a rafforzare la nostra reputazione come "La casa dello Sport", offrendo ai nostri telespettatori un'esperienza completa e coinvolgente da vivere per i nostri abbonati.»



Quali sono gli eventi sportivi del 2023 che ritiene abbiano segnato in modo particolare la copertura televisiva su Sky Sport e che lei ricorda maggiormente?

«L'anno che stiamo lasciando è stato caratterizzato da exploit straordinari che Sky Sport ha avuto il privilegio di trasmettere ai nostri abbonati. Nel mondo del tennis abbiamo iniziato con il prestigioso torneo di Wimbledon, seguito dalle emozionanti ATP Finals di Torino ed infine la Davis Cup, entrambe con ascolti incredibili. Tuttavia, l'evento che ha lasciato un'impronta indelebile è stata la Ryder Cup di Golf a Roma, culminata con la vittoria dell'Europa. Questa competizione è stata una vera e propria celebrazione sportiva, carica di prestigio e gioia. L'eccezionale partecipazione degli appassionati, unita alla vittoria europea, ha reso quell'evento un trionfo indimenticabile. Trasmettere la Ryder Cup è stata un'esperienza straordinaria per noi di Sky Sport, e la settimana è stata resa ancora più speciale dal fatto che si è svolta per la prima volta in Italia. Questo rappresenta un grande risultato non solo dal punto di vista sportivo ma anche come esempio di politica sportiva ben orchestrata, che ha contribuito a creare un contesto favorevole per lo svolgimento dell'evento.»



Come ha affrontato Sky Sport la gestione dei diritti televisivi, considerando i rinnovi e le nuove acquisizioni?

«Il 2023 è stato un anno di grande rilevanza anche dal punto di vista dei diritti televisivi acquisiti da Sky Sport. Abbiamo siglato rinnovi fondamentali, iniziando con quello per la NBA, un accordo quello del basket americano che con il canale dedicato ha mantenuto alto il livello dell'offerta sportiva. Successivamente, abbiamo assicurato i diritti per gli Europei di Calcio, previsti per giugno, con ben 51 partite, di cui 20 saranno trasmesse esclusivamente su Sky. Il percorso dell'Italia nella fase delle qualificazioni ha avuto un momento di apprensione fino all'ultima partita contro l'Ucraina. Un altro importante rinnovo è stato quello per i diritti televisivi nel tennis, garantendoci per il 2024 un'ampia copertura esclusiva per i tornei 250, 500 e 1000 sia ATP che WTA. A ciò si aggiunge la nostra grande esclusiva sui motori, con la trasmissione di eventi come la MotoGP e la Formula 1. Questi accordi consolidano la spina dorsale dei diritti sportivi di Sky Sport, offrendo una solida garanzia di qualità e varietà per i nostri abbonati. La nostra missione è e rimane quella di aggiungere valore a tutto ciò che facciamo, e la vasta gamma di contenuti in esclusiva sottolinea il nostro impegno nel fornire un'esperienza sportiva unica e coinvolgente.»

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

