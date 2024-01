MasterChef Italia Sky NOW: esordio della Golden Mystery Box e Chef Brasileiro Alex Atala

La gara di MasterChef Italia è entrata decisamente nel vivo e negli episodi di giovedì 4 gennaio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, la sfida tra gli aspiranti chef acquisirà nuove sfumature con un solo grande obiettivo per tutti: tenere stretto, legato in vita, il grembiule bianco.

Per la prima volta in questa nuova edizione, la Masterclass darà il benvenuto alla scintillante Golden Mystery Box, più dorata che mai grazie alle tonalità degli ingredienti custoditi al suo interno, rappresentativi di tutte le declinazioni del giallo in cucina: i cuochi amatoriali, non a caso, dovranno “colorare” le proprie ricette per dimostrare ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli le loro capacità. E la prova sarà particolarmente importante: la Golden Mystery Box, come sempre ormai, regalerà ai migliori la possibilità di salire direttamente in balconata per risparmiarsi l’ostacolo dell’Invention Test.

Per chi lo farà, invece, nella seconda prova di serata per lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy si prenderà la scena un protagonista inatteso, scoperto dai Vichinghi nel freddo mare del Nord ma apprezzato ormai in tutto il mondo: gli aspiranti chef dovranno letteralmente raccontarsi in una personalissima ricetta a base di baccalà e ricordi, per portare sul piatto anche un pezzettino della loro storia.

A seguire, giovedì 4 gennaio - alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go, per i cuochi in gara sarà il momento di dedicarsi al primo Skill Test di stagione. E sarà indimenticabile: in cucina arriverà lo chef Alex Atala, fucina di creatività in arrivo da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo due stelle Michelin D.o.m. - ristorante definito “una finestra aperta sulla gastronomia del terzo millennio” grazie a ingredienti tipicamente brasiliani trattati con tecniche altamente professionali, per far incontrare multiculturalismo e biodiversità - omaggerà l’Amazzonia con un coloratissimo inno ai sapori e ai prodotti del gigantesco Paese sudamericano. Chi non riuscirà a comporre la propria palette e a creare le giuste sfumature di colore dovrà abbandonare la gara.

Prosegue inoltre tutti i giorni alle 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, MasterChef Magazine. Ai fornelli vedremo alcuni dei cuochi amatoriali protagonisti di questa edizione, ma anche chef affermati come Roy Caceres, Chef Patron del ristorante “Orma” a Roma, una stella Michelin, che fornirà un assaggio della cucina colombiana cucinando un piatto tipico assieme a Dalia Rivolta, in gara un paio di edizioni fa; ex protagonista in Masterclass anche Luciano Di Marco, sesto classificato nella nona edizione, che ci farà scoprire il suo ristorante “Addakuosa Mare” a Castellammare del Golfo. Non potranno mancare nemmeno il vincitore in carica Edoardo Franco, che ritroverà il suo inseparabile Leonardo Colavito per preparare degli appetizer molto gustosi; e Chef Bruno Barbieri, che nei panni del professore valuterà la preparazione di Francesca Filippone, concorrente lo scorso anno, in materia di contaminazione.

Guarda MasterChef Italia!

Dal 14 Dicembre tutti i giovedì alle 21.15 in streaming su NOW

Si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano.

Sin dallo scorso anno, inoltre, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Whirlpool – Hotpoint, Finish, Amadori, Regina asciugamani, Duchessa Lia, Mutti, Acqua Minerale San Benedetto, Olio Filippo Berio, Molino Spadoni, Pizzoli, Melinda, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, Siggi, De’Longhi, Rustichella D’Abruzzo, Kerrygold, Eurovo, Mazzetti l'Originale, Rizzoli Emanuelli, Fungo Italiano Certificato, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Un programma scritto da Luca Busso, con Laura Cristaldi, Laura Mariani, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 500 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 67 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 10mila episodi in onda nel mondo.

MASTERCHEF ITALIA DAL 14 DICEMBRE TUTTI I GIOVEDÌ ALLE 21.15

DAL 14 DICEMBRE TUTTI I GIOVEDÌ ALLE 21.15 MASTERCHEF MAGAZINE DAL 22 DICEMBRE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE 19:35

In esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU MASTERCHEF ITALIA

Guarda MasterChef Italia!

Dal 14 Dicembre tutti i giovedì alle 21.15 in streaming su NOW