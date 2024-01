Rugby Guinness Sei Nazioni 2024 in Esclusiva su Sky e NOW! 🏉🔥 Preparatevi!

L’edizione 2024 del “Guinness Sei Nazioni” di rugby sarà in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW da venerdì 2 febbraio a sabato 16 marzo.

BEN 15 SFIDE RICCHE DI EMOZIONI - Da 25 anni, il “Guinness Sei Nazioni” rappresenta il meglio del rugby d’Europa. La prima edizione andò in scena nel 2000 quando l’Italia si unì a Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia e Francia per rinnovare una gloriosa tradizione iniziata nel 1883. Da allora, ogni anno i migliori giocatori delle sei squadre nazionali impegnate sono protagonisti di 15 sfide, 15 puntate di una emozionante serie in cui le rivalità, i colpi di scena e i legami tra i tifosi e i propri eroi non hanno eguali nello sport europeo. Il “Guinness Sei Nazioni” sarà su Sky e in streaming su NOW anche nel 2025.

UN NUOVO CORSO AZZURRO - Nel torneo che è il cuore stesso dell’Europa del rugby l’Italia si presenta con ambizioni ritrovate, grazie a elementi giovani e di qualità e a una nuova guida tecnica. Le 5 sfide degli Azzurri allenati da Gonzalo Quesada saranno in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, oltre a essere visibili anche in chiaro in diretta su TV8.

IL TOCCO SKY - Sky Sport racconterà l’edizione 2024 del “Guinness Sei Nazioni” affiancando la competenza e la passione della squadra editoriale, composta da giornalisti e commentatori tecnici, alle tecnologie più avanzate. Francesco Pierantozzi sarà il telecronista delle sfide più importanti insieme a Federico Fusetti; Moreno Molla sarà l’inviato nel ritiro dell’Italia. Al commento ci saranno anche Paolo Malpezzi, insieme ai talent Alessandro Moscardi e Pippo Frati. Sempre più spazio ai commenti e agli approfondimenti di Diego Dominguez, il miglior giocatore della nostra Nazionale di tutti i tempi e autore di oltre 1000 punti a livello internazionale, e Andrea De Rossi. Le due leggende azzurre, con il loro inconfondibile stile brillante, discuteranno sui temi delle sfide e accompagneranno i tifosi e gli appassionati al fischio d’inizio, anche analizzando le fasi più importanti insieme ai protagonisti. Ogni incontro godrà di una copertura tecnica e televisiva senza precedenti dentro e fuori dai terreni di gioco. All’Olimpico di Roma, in occasione delle partite dell’Italia, per non perdere neanche un dettaglio Sky metterà in campo 26 telecamere, un drone, la ref-cam, per seguire la partita dalla prospettiva dell’arbitro, e la Robi-cam, che offrirà un’esclusiva visuale aerea e porterà il pubblico direttamente in mischia.

TUTTE LE NOTIZIE - Durante il torneo, su Sky Sport 24 ci sarà spazio per le notizie, le interviste e gli highlights delle partite. In più, il tradizionale appuntamento bisettimanale con Obiettivo Rugby Sei Nazioni, al lunedì e al giovedì alle 17.45, curato e condotto da Francesco Pierantozzi con Diego Dominguez.

LA COPERTURA SOCIAL - Il “Guinness Sei Nazioni” sarà protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport e godrà di una copertura completa su Facebook, Instagram, Tik Tok e X, #SkyRugby, oltre che sul sito skysport.it, con un’area dedicata in versione ottimizzata per i device mobili. Ampio spazio alla Nazionale con i live blogging e live streaming dei match dell'Italia, le voci dei giocatori e tutti i video.

SEI NAZIONI SENZA CONFINI - Su Sky e in streaming su NOW ci sarà spazio anche per il Sei Nazioni Under 20 2024, con l’Italia protagonista dal 2 febbraio e per il Guinness Sei Nazioni femminile 2024, con la squadra azzurra, in campo dal 24 marzo.

UN ANNO DI SFIDE - Il grande rugby della Casa dello Sport di Sky dura tutto l’anno, con i grandi test-match internazionali, a partire dalle Autumn Nations Series 2024, 21 partite di cui 3 degli Azzurri: Italia-Argentina il 9 novembre, Italia-Tier 2 (avversaria da definire) il 16 novembre e Italia-Nuova Zelanda in novembre (data da definire). Completano un calendario ricchissimo i match dello United Rugby Championship, con Benetton Treviso e Zebre Parma, il Super Rugby, il Rugby Championship e gli Inbound Matches.

La programmazione del “Guinness Sei Nazioni” 2024 su Sky Sport e in streaming su NOW

1^ giornata

Venerdì 2 febbraioore 19 Francia-Irlanda Sky Sport Arena e NOW

Sabato 3 febbraio ore 15.15 ITALIA-Inghilterra Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8 e NOW

ore 17.45 Galles-Scozia Sky Sport Arena e NOW

2^ giornata

Sabato 10 febbraio ore 15.15 Scozia-Francia Sky Sport e NOW

ore 17.45 Inghilterra-Galles Sky Sport e NOW

Domenica 11 febbraio ore 16 Irlanda-ITALIA Sky Sport Uno, TV8 e NOW

3^ giornata

Sabato 24 febbraio ore 15.15 Irlanda-Galles Sky Sport e NOW

ore 17.45 Scozia-Inghilterra Sky Sport e NOW

Domenica 25 febbraio ore 16 Francia-ITALIA Sky Sport Uno, TV8 e NOW

4^ giornata

Sabato 9 marzo ore 15.15 ITALIA-Scozia Sky Sport Uno, TV8 e NOW

ore 17.45 Inghilterra-Irlanda Sky Sport e NOW

Domenica 10 marzo ore 16 Galles-Francia Sky Sport e NOW

5^ giornata

Sabato 16 marzo ore 15.15 Galles-ITALIA Sky Sport UNO, TV8 e NOW

ore 17.45 Irlanda-Scozia Sky Sport e NOW

ore 21 Francia-Inghilterra Sky Sport e NOW