Gigi Riva, la programmazione Sky Sport di oggi dedicata a 'Rombo di tuono'

Sky Sport rende omaggio alla leggenda del calcio italiano,

Gigi Riva, con una programmazione dedicata a partire dalle 14 su Sky Sport Calcio.

Nel corso della giornata anche altri appuntamento su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Il giorno dopo la scomparsa della leggenda del calcio italiano Gigi Riva, sarà possibile rivivere le sue grandi imprese attraverso gli speciali di Sky Sport. Doppio appuntamento con Federico Buffa, i due episodi di #SkyBuffaRacconta Gigi Riva e #SkyBuffaRacconta 1968: Roma. Alle 19.15, su Sky Sport Calcio, 'A chent’annos', il docufilm realizzato nel 2020 per i 100 anni del Cagliari Calcio, oltre all'History Remix, Lo Scudetto del Cagliari 1969-70. Si inizia alle 14.00 su Sky Sport Calcio con il film che riprende nel titolo il soprannome che a Riva diede Gianni Brera: 'Nel nostro cielo rombo di tuono'. Inoltre, alle 12.30 sarà proprio il regista del docufilm, Riccardo Milani, a intervenire in diretta a Sky Sport 24.

Gigi Riva, la programmazione dedicata su Sky Sport

Martedì 23 gennaio

Sky Sport Calcio

ore 14.00: Nel nostro cielo un rombo di tuono

ore 16.45: History Remix, Lo Scudetto del Cagliari 1969-70

ore 17.15: #SkyBuffaRacconta Gigi Riva, episodio 1

ore 18.15: #SkyBuffaRacconta Gigi Riva, episodio 2

ore 19.15: A chent’annos

ore 20.45: History Remix, Lo Scudetto del Cagliari 1969-70

ore 21.15: #SkyBuffaRacconta 1968: Roma

Sky Sport Uno

dalle 20.45: #SkyBuffaRacconta Gigi Riva, episodio 1 ed episodio 2

Sky Cinema Due

ore 21.15: Nel nostro cielo un rombo di tuono

(anche in replica domani alle 14.50 e domenica 28 gennaio alle 18.25)

Sky Documentaries

ore 23.10: Nel nostro cielo un rombo di tuono

(anche in replica venerdi alle 21:15 e sabato 27 gennaio alle 12:30)

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive