Da Garrone a Mission: Impossible, i Film nominati Oscar 2024 su Sky Cinema e NOW!

In corsa per l’Oscar® come Miglior Film Internazionale IO CAPITANO, intensa pellicola firmata da Matteo Garrone, arriva in prima tv in versione originale lunedì 29 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno in streaming su NOW e disponibile on demand.

Presentato in concorso all’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leone d’argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr, IO CAPITANO racconta l’odissea contemporanea di due giovani migranti senegalesi, Seydou e Moussa, che attraversano l’Africa con tutti i suoi pericoli per inseguire un sogno chiamato Europa. Il film è scritto da Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri.

Otto candidature per BARBIE il film campione di incassi, numero uno nella storia della Warner Bros., diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, arriverà prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Due candidature MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING, dal 19 febbraio su Sky Cinema e in streaming su NOW, settimo capitolo della spettacolare saga di successo con Tom Cruise di nuovo nei panni dell’agente Ethan Hunt. Ritroviamo alla regia Christopher McQuarrie e nel cast Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, a cui si aggiunge Hayley Atwell.

Disponibili su Sky Primafila molti altri film candidati: OPPENHEIMER, l’affascinante racconto della vita del fisico statunitense padre della bomba atomica firmato da Christopher Nolan, candidato a 13 statuette. Ma anche il nuovo film di Martin Scorsese KILLERS OF THE FLOWER MOON (10 candidature), NAPOLEON di Ridley Scott (3 candidature), THE CREATOR (2 candiature), INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO, ELEMENTAL, SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE e GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3.

Da marzo infine sarà disponibile On Demand una collezione dedicata ai film da Oscar® che raccoglierà più di 100 titoli premiati nelle passate edizioni.