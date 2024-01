Sky Sport Tennis, ATP 250 Montpellier, WTA 500 Austria e WTA 250 Thailand Open

Sky Sport Tennis sarà sempre il canale di riferimento per gli appassionati di tennis (anche su NOW e con ampie finestre su Sky Sport Uno), dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani ATP e WTA, oltre ai match più significativi. Ma i canali dedicati al tennis quest’anno si moltiplicheranno: su Sky e NOW saranno infatti trasmesse tutte le partite di cui è prevista la copertura televisiva, grazie ai canali Sky Sport 251, 252, 253. Dal 2024, e per tutto l’anno, Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie a Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent e studi live sempre più all’avanguardia. L’accordo con ATP e WTA consente a Sky Sport la trasmissione di oltre 80 eventi tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite di tennis.

I TORNEI DELLA SETTIMANA SU SKY- Questa settimana gli appassionati di tennis avranno l'opportunità di godersi una serie di emozionanti tornei sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Sul canale SKY SPORT UNO e NOW, sarà trasmesso in diretta il meglio dell’ATP 250 Montpellier, WTA 500 Upper Austria e WTA 250 Thailand Open. Le trasmissioni inizieranno lunedì 29 Gennaio dalle 8 del mattino fino alle 20:25. L'appuntamento continuerà poi martedì e mercoledì con una programmazione simile, dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 21:15, e dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 20:30 rispettivamente. Per coloro che seguono il tennis sul canale SKY SPORT TENNIS e NOW, la copertura sarà altrettanto completa. Dal lunedì al giovedì, le trasmissioni andranno in onda dalle 8 del mattino fino alle 23 di sera. Venerdì, la programmazione si estenderà dalle 8 alle 23, mentre sabato e domenica le semifinali e le finali dei tornei saranno trasmesse rispettivamente dalle 11 alle 17 e dalle 11:30 in poi.

Per quanto riguarda i tornei specifici, l'ATP 250 Montpellier sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 251 e NOW. Le trasmissioni partiranno il lunedì dalle 17 alle 23 e continueranno fino al venerdì dalle 14:30 alle 18:30. Per quanto riguarda il WTA 500 Upper Austria, potrete seguirlo su Sky Sport 252 e NOW. Le trasmissioni inizieranno lunedì dalle 14 alle 20:30 e continueranno fino al venerdì dalle 13 alle 20:30, con ulteriori trasmissioni il sabato e la domenica su Sky Sport Max. Infine, il WTA 250 Thailand Open sarà trasmesso su Sky Sport 253 e NOW. Le trasmissioni andranno in onda dalle 8 alle 15 dal lunedì al venerdì, con una copertura aggiuntiva sabato dalle 11 alle 15 su Sky Sport 257. In sintesi, una settimana ricca di tennis di alto livello da non perdere per gli appassionati.

SKY SPORT UNO e NOW (live il meglio dell’ATP 250 Montpellier, WTA 500 Upper Austria e WTA 250 Thailand Open)

Lunedì 29 Gennaio dalle 8 alle 20:25

Martedì 30 Gennaio dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 21:15

Mercoledì 31 Gennaio dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 20:30

Giovedì 1 Febbraio dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 20:30

Venerdì 2 Febbraio dalle 8 alle 14

SKY SPORT TENNIS e NOW (live il meglio dell’ATP 250 Montpellier, WTA 500 Upper Austria e WTA 250 Thailand Open)

Lunedì 29 Gennaio dalle 8 alle 23

Martedì 30 Gennaio dalle 8 alle 23

Mercoledì 31 Gennaio dalle 8 alle 23

Giovedì 1 Febbraio dalle 8 alle 23

Venerdì 2 Febbraio dalle 8 alle 23

Sabato 3 dalle 11 alle 17 (semifinali WTA 250 Thailand Open e ATP 250 Montpellier)

Domenica 4 dalle 11:30 finale WTA 250 Thailand Open, dalle 14 WTA 500 Upper Austria, dalle 15 finale ATP 250 Montpellier

ATP 250 Montpellier - In diretta su Sky Sport 251 e NOW

Lunedì 29 Gennaio dalle 17 alle 23

Martedì 30 Gennaio dalle 14:30 alle 23

Mercoledì 31 Gennaio dalle 14:30 alle 23

Giovedì 1 Febbraio dalle 14:30 alle 23

Venerdì 2 Febbraio dalle 14:30 alle 18:30

WTA 500 Upper Austria -. In diretta su Sky Sport 252 e NOW

Lunedì 29 Gennaio dalle 14 alle 20:30

Martedì 30 Gennaio dalle 12 alle 22

Mercoledì 31 Gennaio dalle 12 alle 23

Giovedì 1 Febbraio dalle 14 alle 22

Venerdì 2 Febbraio dalle 13 alle 20:30

Sabato 3 Febbraio dalle 14 (lsu Sky Sport Max)

Domenica 4 Febbraio dalle 14 (su Sky Sport Max)

WTA 250 Thailand Open - In diretta su Sky Sport 253 e NOW