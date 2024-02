🍽️ MasterChef: Serata da Record con Eliminazioni a Sorpresa e Cooking Show Mozzafiato 🎉

Per i cuochi amatoriali di MasterChef Italia, quella di ieri è stata la serata del turning point, il punto di svolta: una serata carica di tensione che ha regalato al cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy il record di ascolti per questa stagione.

Dopo il “battesimo di fuoco” della Red Mystery Box, l’inedita prova color rosso fiammante che ha visto il ritorno dello chef Davide Scabin, un Pressure Test lampo studiato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha agitato la Masterclass; quindi una Prova in Esterna al Padel Club del Castello di Tolcinasco (Milano) che ha visto le due brigate confrontarsi sull’healthy food; infine un nuovo e decisivo Pressure Test dedicato al calamaro ripieno. Altri due cuochi amatoriali hanno dovuto togliere il grembiule e tornare a casa, due eliminazioni che più che mai hanno sorpreso gli altri componenti della Masterclass (e il pubblico a casa): Andrea, sommelier e agente di commercio 34enne di origini cinesi e di casa a Senigallia, e Alberto, responsabile 33enne di una pescheria in provincia di Padova.

Per il cooking show, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, primato stagionale negli ascolti: media serata di 897mila spettatori e il 3,8% di share, con quasi 1.243.000 contatti unici e il 72% di permanenza, numeri in crescita del +13% sull’omologo episodio della scorsa stagione e +12% sulla settimana scorsa. Nel dettaglio, il primo episodio di ieri ha raggiunto 949mila spettatori medi, con il 3,5% di share, oltre 1.322.000 contatti unici e il 72% di permanenza; il secondo 845mila spettatori medi, con il 4,1% di share, oltre 1.163.000 contatti e il 73% di permanenza.

Nei sette giorni, i due episodi della scorsa settimana segnano 1.898.000 spettatori medi, con 2.504.000 contatti unici e il 76% di permanenza.

Sui social la conversazione sullo show continua a essere accesissima: ieri sera le interazioni social totali sono state 177mila, ancora in crescita del +11% rispetto a una settimana fa e del +38% rispetto a un anno fa, e grazie a questi dati #MasterChefIt è stato il contenuto più commentato del prime-time (esclusi gli eventi sportivi). L’hashtag ufficiale è rimasto per tutta la serata sul podio dei Trending Topic italiani; nella chart dei TT sono apparsi anche i nomi di Kassandra, Niccolò, Eleonora, Settimino, Michela (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

La serata si è aperta con una novità assoluta e un temibile ritorno: per la prima volta gli aspiranti chef si sono misurati con la Red Mystery Box e per celebrare questo debutto i giudici sono stati affiancati da Davide Scabin, l’ex “Giudice Ombra” che ha messo sotto stress più di un concorrente durante i Live Cooking. Sotto la box rosso fiammante si celava il Cyber Egg, l’uovo cibernetico di chef Scabin che ha rappresentato una svolta nella sua carriera e ha rivoluzionato la cucina moderna in Italia. Traendo ispirazione da questa geniale intuizione, i concorrenti in 45 minuti hanno inventato un piatto originale e creativo con protagonista l’uovo. I giudici hanno assaggiato i due piatti più innovativi: Cyber Salad di Deborah (finto uovo di gelatina di acqua di tartufo di mare, pomodoro e basilico, su cialda di pane e crema indivia) e Uovo Negativo di Niccolò (albume al forno marinato nella vodka su tuorlo fritto con funghi saltati e sabbia di salvia). È stata Deborah a vincere la prova e, di conseguenza, la sua seconda Golden Pin. I giudici hanno assaggiato anche La cialletta di casa mia di Settimino (uovo pochè su galletta di pane con brodo di verdura e crostini alla crema di pecorino e panna) e Soufflè di uova di Alberto (soufflè di albume, tuorlo farcito con crema di gorgonzola e scaglie di tartufo), poi Uovo nell’uovo di Kassandra (tuorlo fritto su nuvola di albume con salsa di melograno e frutti di bosco, olio alla menta e scaglie di tartufo), infine Terra e mare nell’uovo di Filippo (finto uovo di seppia su briciole di pane tostato con guanciale). Alberto si è salvato ed è salito in balconata, mentre gli altri quattro concorrenti hanno dovuto combattere per salvarsi dall’eliminazione.

Come vincitrice della Red Mystery Box Deborah aveva un altro potere: poteva candidare un piatto tra i peggiori della prova, e ha scelto così Uovo Estivo di Andrea (guscio riempito di uovo al vapore con cipollotto, zenzero e taccole, con erbe aromatiche). Con lui, al Pressure Test, Kassandra, Settimino e Filippo: i quattro si sono prima dovuti conquistare gli ingredienti indovinando i prodotti celati all’interno di sette teche nere (contenenti animelle, piselli, midollo, stracciatella, topinambur, seppia, porro), poi hanno avuto 30 minuti per cucinarli. Filippo ha presentato Seppia col cuore (seppia scottata con midollo su stracciatella e piselli), Settimino ha portato Fantasia di midollo (midollo al forno con erbe e spezie), poi è stato il turno di Topinambur, Seppia e Porro di Andrea (seppia su crema di topinambur e capelli d’angelo di porro fritti) e Tortilla salva vita di Kassandra (tortilla farcita con purea di topinambur, chips di porro e stracciatella). È stato Andrea a commettere gli errori più gravi e per questo ha dovuto abbandonare la Masterclass, mentre a causa dei gravi errori Filippo è passato direttamente al secondo Pressure Test di serata, senza poter partecipare alla cucinata in esterna.

Tra una racchettata e una spadellata, è poi giunto il momento di affrontare la Prova in Esterna al Padel Club all’interno del Circolo di Golf del Castello di Tolcinasco, alle porte di Milano, che ha ospitato il primo esclusivo torneo di padel di MasterChef Italia. A contendersi la coppa anche Nicola Amoruso e Mark Iuliano, ex calciatori della Juventus e della Nazionale Italiana, Giorgia Cenni, giornalista di Sky Sport, Massimo Lo Nigro e Davide Guerra, speaker radiofonici di RTL 102.5. Tutti i giocatori, dopo lo sforzo fisico del torneo, dovevano assaggiare i piatti creativi ma healthy cucinati dalle due brigate: a capitanarle, come deciso dai giudici, Niccolò (con Alberto, Eleonora, Sara, Michela e Lorenzo per i blu) e Kassandra (con Alice, Deborah, Antonio, Marcus e Settimino per i rossi). I primi hanno presentato un antipasto di insalata di pollo marinato in senape, miele, salsa di soia, aceto rosso e sesamo bianco con ravanello marinato nel Marsala e sedano marinato nel limone e basilico, poi un risotto di zucchine gialle e mela, con salsiccia e crema di mascarpone e scorza di limone, infine una crema bavarese alla vaniglia con crumble alla mandorla con purea di mango e albicocca grigliata; la squadra rossa, invece, ha cucinato un antipasto di ceviche di pesce, poi un risotto con crema di piselli e tartare di gambero, infine una mousse allo yogurt su un letto di crumble al cacao salato con salse al mango e frutti di bosco. La leggerezza di questi ultimi piatti ha condotto al trionfo della brigata rossa, che ha convinto maggiormente i commensali grazie a portate più light e salutiste.

I componenti della brigata blu, dunque, si sono scontrati in un Pressure Test da dentro o fuori dedicato al calamaro ripieno, l’attore protagonista del piatto decisivo. Kassandra, capitana della squadra vincitrice, ha potuto dettare i tempi di esecuzione a ciascuno dei concorrenti. Così ha assegnato 30 minuti a Lorenzo e Sara, 27 minuti a Eleonora e Niccolò, poi Filippo e Alberto hanno cucinato in 24 minuti, infine Michela ha avuto solamente 21 minuti per preparare un piatto gustoso e privo di errori. Spazio agli assaggi partendo da No Healthy Calamaro di Niccolò (calamaro ripieno di patate e capperi, mortadella e pinoli su salsa di asparagi e pomodori confit) e Calamaro ‘Mbuttunato di Michela (calamaro ripieno di pane, olive e capperi, con pomodoro su salsa di asparagi) che ha deciso di giocare la sua Golden Pin per salvarsi. Poi Tutto il calamore che ho di Eleonora (calamaro ripieno di gamberi, pecorino, pinoli, patate e asparagi) e Calamaro post-padel di Alberto (calamaro ripieno di pane, pinoli, mortadella, olive e capperi, su fondo di mazzancolle e pomodorini). Infine, Giovedì da nonna Lidia di Lorenzo (calamaro ripieno di pane, olive, capperi, uvetta, pinoli ed emulsione di aneto e asparagi), Calamaro e Pane di Sara (calamaro ripieno di pane, olive e capperi, su letto di pane e bisque di gamberi) e Calamaro spettinato di Filippo (calamaro ripieno di pane, asparagi, mazzancolle e pomodorini, su crema di asparagi). Una prova complicata che ha messo in difficoltà più di un concorrente, ma che si è rivelata decisiva per Alberto, che a causa di gravi errori nella preparazione ha dovuto interrompere il suo percorso tra i fornelli di MasterChef Italia.

La prossima settimana, giovedì 25 gennaio, sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, MasterChef Italia celebrerà il prestigioso traguardo delle 300 puntate con il gradito ritorno di Joe Bastianich e l’attesissima prova di pasticceria guidata da Iginio e Debora Massari, tra le più temute di sempre dai cuochi amatoriali. Saranno loro gli “ostacoli” in una gara che, tra una celebrazione e l’altra, proseguirà imperterrita: riusciranno i cuochi amatoriali ancora in gara a tenere allacciato il proprio grembiule bianco?

Prosegue inoltre tutti i giorni alle 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, MasterChef Magazine. Ai fornelli vedremo alcuni dei cuochi amatoriali protagonisti di questa edizione, ma anche chef affermati come Roy Caceres, Chef Patron del ristorante “Orma” a Roma, una stella Michelin, che fornirà un assaggio della cucina colombiana cucinando un piatto tipico assieme a Dalia Rivolta, in gara un paio di edizioni fa; ex protagonista in Masterclass anche Luciano Di Marco, sesto classificato nella nona edizione, che ci farà scoprire il suo ristorante “Addakuosa Mare” a Castellammare del Golfo. Non potranno mancare nemmeno il vincitore in carica Edoardo Franco, che ritroverà il suo inseparabile Leonardo Colavito per preparare degli appetizer molto gustosi; e Chef Bruno Barbieri, che nei panni del professore valuterà la preparazione di Francesca Filippone, concorrente lo scorso anno, in materia di contaminazione.

Si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano.

Sin dallo scorso anno, inoltre, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Whirlpool – Hotpoint, Finish, Amadori, Regina asciugamani, Duchessa Lia, Mutti, Acqua Minerale San Benedetto, Olio Filippo Berio, Molino Spadoni, Pizzoli, Melinda, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, Siggi, De’Longhi, Rustichella D’Abruzzo, Kerrygold, Eurovo, Mazzetti l'Originale, Rizzoli Emanuelli, Fungo Italiano Certificato, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Un programma scritto da Luca Busso, con Laura Cristaldi, Laura Mariani, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 500 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 67 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 10mila episodi in onda nel mondo.

