Sfide Epiche in Premier League su Sky e NOW, Arsenal-Liverpool accende la corsa al titolo

In Inghilterra s’infiamma la corsa al titolo ed è vigilia per uno degli incontri più attesi della stagione in Premier League, Arsenal-Liverpool, che chiuderà una 23^ giornata densa di emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17.30, con diretta esclusiva su Sky Sport Uno, in streaming su NOWe anche su Sky Sport 4K, con la telecronaca di Massimo Marianella.

Il match sarà anticipato da un ampio pre-partita, condotto in studio da Federica Lodi in compagnia di Paolo Di Canio, in onda all'interno de "La Casa dello Sport Super Post" su Sky Sport 24 e NOW a partire dalle ore 16:50. Al termine di Arsenal-Liverpool, ci sarà lo studio post-match, sempre su Sky Sport 24 e NOW.

Jurgen Klopp, dopo l'annuncio del suo addio a fine stagione alla panchina del Liverpool, vuole proseguire senza intoppi la corsa al titolo, per lasciare un altro ricordo indelebile e tangibile della sua storia ai "Reds". Per contro, Mikel Arteta spera di accorciare le distanze in classifica, in una sfida che vale molto e che entrambe le squadre proveranno a vincere. Per il Liverpool un successo potrebbe significare eliminare definitivamente (o quasi) una forte concorrente al primato, portando a otto le lunghezze di vantaggio sui "Gunners"; per i londinesi, invece, un successo significherebbe tenere aperta la porta a quel sogno sfumato sul finire della scorsa stagione a favore del Manchester City, l'altra pretendente al titolo. Infatti, la classifica recita Liverpool primo con 51 punti, City e Arsenal subito dietro con 46, ma con i "Citizens" che devono recuperare una partita. Teatro di questo super match, l'Emirates Stadium di Londra, degna cornice di un evento quanto mai atteso, non solo in Inghilterra, che, ovviamente, presenterà il tutto esaurito.

Ma non ci sarà solo Arsenal-Liverpool su Sky e NOW; prima della sfida di Londra, altre due partite di Premier League, sempre in diretta esclusiva e sempre alle 15:00, per una domenica di grande calcio inglese: Manchester United-West Ham e Chelsea-Wolverhampton.

Questa la programmazione in diretta esclusiva di Premier League (23^ giornata) di domani, domenica 4 febbraio

Domenica 4 febbraio

