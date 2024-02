Sky Sport Tennis 🎾 ATP 500 Rotterdam (con Sinner), 250 Delray Beach + Buenos Aires, WTA 1000 Doha

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da domenica 11 a domenica 18 febbraio: tre del circuito maschile ATP, uno del circuito femminile WTA.

L’atteso ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo il trionfo agli Australian Open, sarà l’evento della settimana. Il campione di Melbourne sarà in campo a Rotterdam (cemento indoor) come testa di serie numero 1. L’italiano debutterà contro l’olandese Botic van de Zandschulp in un torneo che vedrà al via altri quattro top-10: il russo Andrej Rublev, il norvegese Holger Rune, il polacco Hubert Hurkacz e l’australiano Alex De Minaur, oltre agli altri italiani Lorenzo Musetti (al primo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor) e Lorenzo Sonego (che debutterà contro il bulgaro Grigor Dimitrov). Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà la stella dell’ATP 250 di Buenos Aires (terra) mentre all’ATP 250 di Delray Beach (cemento) i favoriti saranno gli statunitensi Taylor Fritz e Tommy Paul.

Il primo WTA 1000 della stagione si apre domenica a Doha (cemento). Testa di serie numero 1 sarà la polacca Iga Swiatek, davanti alla kazaka Elena Rybakina e alla statunitense Coco Gauff. In tabellone anche l’azzurra Jasmine Paolini.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) sarà sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi.

I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Fabio Tavelli, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi e Lucio Rizzica mentre al commento tecnico si alterneranno Stefano Pescosolido e Laura Golarsa.

Fino al 2028 Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie al canale dedicato Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent e studi live sempre più all’avanguardia.

LA FINALE DI DARDERI A CORDOBA - Luciano Darderi non smette di sognare. Il 21enne italoargentino ha raggiunto la finale dell'ATP 250 di Cordoba, centrando così la prima finale in carriera nel circuito. Numero 136 al mondo, entrato in tabellone dalle qualificazioni, Darderi ha battuto in semifinale l'argentino Sebastian Baez, n. 26 al mondo e secondo favorito del torneo, con lo score di 6-1, 3-6, 6-3 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Il cammino, però, non è ancora finito. Darderi tornerà in campo domenica (ore 23 italiane) nella finale contro l'argentino Facundo Bagnis, n. 207 ATP, che nell'altra semifinale ha eliminato il connazionale Federico Coria con lo score di 6-3, 7-5. Tra Bagnis e Darderi non ci sono precedenti: chi vince conquisterà il primo titolo ATP in carriera. La finale sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Su Sky Sport Tennis e NOW, la programmazione si arricchisce con una serie di eventi emozionanti. Domenica 11 febbraio, a partire dalle 13:30, potrai seguire la prima giornata del WTA 1000 Doha, un evento imperdibile che sarà trasmesso anche su Sky Sport 256. A seguire, da lunedì 12 febbraio, dalle 13 in diretta, potrai vivere il meglio dei quattro tornei, con trasmissioni che continueranno per tutta la settimana a partire dalle 11 di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Il sabato, dalle 15, potrai assistere alle semifinali dell'ATP 500 Rotterdam e dalle 21:30 alle semifinali dell'ATP 250 Delray Beach. La domenica, dalle 15:30, non perderti la finale dell'ATP 500 Rotterdam e dalle 21 la finale dell'ATP 250 Delray Beach.

Per quanto riguarda Sky Sport Uno e NOW, a partire da lunedì 12 febbraio, dalle 13 in diretta, potrai goderti il meglio dei quattro tornei, seguito da trasmissioni in diretta dalle 11 di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Sky Sport Max e NOW offriranno le semifinali del WTA 1000 Doha dalle 15 di venerdì 16 febbraio, seguite dalla finale alle 16 di sabato 17. Sempre sabato 17, potrai seguire le semifinali dell'ATP 250 Delray Beach dalle 21.

Infine, su Sky Sport Arena e NOW, sabato 17 febbraio, dalle 20, potrai seguire le semifinali dell'ATP 250 Buenos Aires, seguite dalla finale domenica 18, sempre dalle 20

La programmazione dei tornei ATP di Rotterdam, Buenos Aires e Delray Beach e WTA di Doha sui canali Sky Sport e in streaming su NO

SKY SPORT TENNIS e NOW

Domenica 11 febbraio dalle 13.30 WTA 1000 Doha – 1^ giornata (anche su Sky Sport 256)

(anche su Sky Sport 256) Lunedì 12 dalle 13 live il meglio dei 4 tornei

Martedì 13 dalle 11 live il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 14 dalle 11 live il meglio dei 4 tornei

Giovedì 15 dalle 11 live il meglio dei 4 tornei

Venerdì 16 dalle 13 live il meglio dei 4 tornei

Sabato 17 dalle 15 ATP 500 Rotterdam – semifinali

dalle 21.30 ATP 250 Delray Beach - semifinali

Domenica 18 dalle 15.30 ATP 500 Rotterdam – finale

dalle 21 ATP 250 Delray Beach - finale

SKY SPORT UNO e NOW

Lunedì 12 febbraio dalle 13 live il meglio dei 4 tornei

Martedì 13 dalle 11 live il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 14 dalle 11 live il meglio dei 4 tornei

Giovedì 15 dalle 11 live il meglio dei 4 tornei

Venerdì 16 dalle 13 live il meglio dei 4 tornei

SKY SPORT MAX e NOW

Venerdì 16 febbraio dalle 15 WTA 1000 Doha – semifinali

Sabato 17 dalle 16 WTA 1000 Doha – finale

dalle 21 ATP 250 Delray Beach – semifinali

SKY SPORT ARENA e NOW