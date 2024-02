Rugby Guinness Sei Nazioni 2024 2a Giornata 🏉 Irlanda - ITALIA 🇮🇹 (diretta Sky, NOW, TV8)

L’edizione 2024 del “Guinness Sei Nazioni” di rugby è in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW. Dopo le emozioni dell’esordio della scorsa settimana è già tempo di prepararsi alle sfide della seconda, attesissima, giornata.

L’esordio convincente dell’Italia, sconfitta di misura dall’Inghilterra allo stadio Olimpico di Roma per 27-24, dà fiducia agli Azzurri allenati da Gonzalo Quesada. L’avversario di questa seconda giornata è la temibile Irlanda, campione del 2023 e reduce dalla vittoria netta per 38-17 a Parigi sulla Francia nel turno inaugurale. La sfida sarà in diretta domenica 11 alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, anche in chiaro su TV8.

La diretta inizierà con il pre partita dalle 15.15: Diego Dominguez e Andrea De Rossi, insieme a Francesco Pierantozzi, introdurranno temi ed argomenti per accompagnare al fischio d’inizio. In collegamento ci sarà anche Marco Riccioni, pilone azzurro al momento infortunato. Dall’Aviva Stadium di Dublino le interviste ai protagonisti di Moreno Molla, che seguirà a bordocampo la partita, raccontata da Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. Alle 18 il post partita, con i commenti e le analisi degli 80’ appena terminati.

Sabato 10 si disputeranno le prime due sfide della seconda giornata: alle 15.15 la Scozia ospiterà la Francia (diretta Sky Sport Arena e NOW), alle 17.45 l’Inghilterra affronterà il Galles (diretta Sky Sport Arena e NOW).

Durante il torneo, su Sky Sport 24 le notizie, le interviste, gli highlights delle partite e il tradizionale appuntamento con Obiettivo Rugby Sei Nazioni, in onda lunedì alle 17.45, curato e condotto da Francesco Pierantozzi con Diego Dominguez. Il “Guinness Sei Nazioni” sarà protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport e godrà di una copertura completa su Facebook, Instagram, Tik Tok e X, #SkyRugby, oltre che sul sito skysport.it.

Seconda giornata anche per il “Sei Nazioni Under 20”. La Nazionale azzurra, dopo la sconfitta nel turno inaugurale contro l’Inghilterra, affronta in trasferta l’Irlanda, in diretta venerdì 9 alle 20.15 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. A seguire, sempre su Sky Sport Arena e NOW, in differita l’incontro fra Inghilterra e Galles. Sabato 10, alle 10.30, l’ultima partita della seconda giornata del torneo, Scozia-Francia, in differita su Sky Sport Arena e NOW.

IL TOCCO SKY - Sky Sport racconterà l’edizione 2024 del “Guinness Sei Nazioni” affiancando la competenza e la passione della squadra editoriale, composta da giornalisti e commentatori tecnici, alle tecnologie più avanzate. Francesco Pierantozzi sarà il telecronista delle sfide più importanti insieme a Federico Fusetti; Moreno Molla sarà l’inviato nel ritiro dell’Italia. Al commento ci saranno anche Paolo Malpezzi, insieme ai talent Alessandro Moscardi e Pippo Frati. Sempre più spazio ai commenti e agli approfondimenti di Diego Dominguez, il miglior giocatore della nostra Nazionale di tutti i tempi e autore di oltre 1000 punti a livello internazionale, e Andrea De Rossi. Le due leggende azzurre, con il loro inconfondibile stile brillante, discuteranno sui temi delle sfide e accompagneranno i tifosi e gli appassionati al fischio d’inizio, anche analizzando le fasi più importanti insieme ai protagonisti. Ogni incontro godrà di una copertura tecnica e televisiva senza precedenti dentro e fuori dai terreni di gioco. All’Olimpico di Roma, in occasione delle partite dell’Italia, per non perdere neanche un dettaglio Sky metterà in campo 26 telecamere, un drone, la ref-cam, per seguire la partita dalla prospettiva dell’arbitro, e la Robi-cam, che offrirà un’esclusiva visuale aerea e porterà il pubblico direttamente in mischia.

TUTTE LE NOTIZIE - Durante il torneo, su Sky Sport 24 ci sarà spazio per le notizie, le interviste e gli highlights delle partite. In più, il tradizionale appuntamento bisettimanale con Obiettivo Rugby Sei Nazioni, al lunedì e al giovedì alle 17.45, curato e condotto da Francesco Pierantozzi con Diego Dominguez.

SEI NAZIONI SENZA CONFINI - Su Sky e in streaming su NOW ci sarà spazio anche per il Sei Nazioni Under 20 2024, con l’Italia protagonista dal 2 febbraio e per il Guinness Sei Nazioni femminile 2024, con la squadra azzurra, in campo dal 24 marzo.

UN ANNO DI SFIDE - Il grande rugby della Casa dello Sport di Sky dura tutto l’anno, con i grandi test-match internazionali, a partire dalle Autumn Nations Series 2024, 21 partite di cui 3 degli Azzurri: Italia-Argentina il 9 novembre, Italia-Tier 2 (avversaria da definire) il 16 novembre e Italia-Nuova Zelanda in novembre (data da definire). Completano un calendario ricchissimo i match dello United Rugby Championship, con Benetton Treviso e Zebre Parma, il Super Rugby, il Rugby Championship e gli Inbound Matches.

Guinness Sei Nazioni 2024: la seconda giornata su Sky e in streaming su NOW

Sabato 10 febbraio

ore 15.15 Scozia-Francia

Sky Sport Arena e NOW

(commento Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi)





Sky Sport Arena e NOW (commento Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi) ore 17.45 Inghilterra-Galles

Sky Sport Arena e NOW

(commento Federico Fusetti e Alessandro Moscardi)

Domenica 11 febbraio