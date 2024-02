Sky Media, nuove organizzazioni Vendita e Marketing per rispondere alle sfide del mercato

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2023 e certificati da Nielsen, Sky Media Italia annuncia alcune novità organizzative con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficiente alle sfide del mercato.

A seguito degli ingressi nei mesi scorsi di Marco Ravasi come Sales Director e di Luca Centurioni come Marketing Director, Giuseppina Violante, Managing Director di Sky Media, consolida oggi la sua squadra con l’arrivo di Fabio Milone, a cui è affidata l’area Performance & Process Optimization. Milone, proveniente internamente dall’area CEO Office di Sky e ora a diretto riporto di Violante, focalizzerà la sua attività sull'ottimizzazione dei processi operativi e sulla gestione dei ricavi di Sky Media, supervisionando anche le attività di Digital Advertising Product.

Novità anche nell’area Sales di Sky Media, guidata da Marco Ravasi, che da oggi integra anche il team di Sales Digital, per formare un unico e ancora più forte team vendite. In questo modo l’area Sales potrà gestire in modo completo le attività di vendita su tutti i canali TV (Pay e FTA) della piattaforma, garantendo la soddisfazione dei clienti ed investitori.

Si rafforza, infine, anche l’area Marketing, guidata da Luca Centurioni, che ha l’obiettivo di definire strategie di proposition e go-to-market che assicurino il posizionamento ottimale di tutti i contenuti. Per massimizzare le sinergie di prodotto e valorizzare al meglio le competenze interne, confluiscono in quest’area anche le Brand Solutions e le attività di Sky Media Digital Marketing.