All Star Game 2024 su Sky e NOW, il Basket NBA porta Indianapolis alle luci della ribalta

Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più attesi e seguiti dello sport a stelle e strisce, capace di catalizzare l’interesse di un intero paese (e non solo): l’All Star Weekend 2024, i tre giorni più intensi e spettacolari del basket NBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’All Star Game, la partita delle stelle.

La kermesse cestistica americana, che giunge alla sua 73^edizione, porta l’evento top del basket a stelle e strisce nello stato dell’Indiana, più precisamente nella capitale Indianapolis, e potrà essere seguito in diretta su Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Sarà la Gainbridge Fieldhousedi a ospitare i vari eventi che si succederanno nell’arco del fine settimana . Nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 2, l’evento più atteso, l’All Star Game, la partita delle stelle, che metterà di fronte due formazioni composte da autentici fuoriclasse della palla a spicchi. Nonostante qualche illustre forfait per infortunio, Joel Embiid e Julius Randlee con Kawhi Leonard a rischio, lo show sarà sempre di alto livello e anche questo momento potrà essere seguito in diretta a partire dalle ore 1.30.

“ALL STAR GAME”: LE DUE SQUADRE

Le due squadre, Team Giannis e Team LeBron, sono composte da alcuni dei migliori giocatori della lega, ciascuno con il proprio stile e talento unici.

Nel Team Giannis, capitanato da Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks, ci sono giocatori che rappresentano l'Est della NBA. Tra questi, possiamo vedere nomi come Damian Lillard dei Milwaukee Bucks, Jayson Tatum dei Boston Celtics, e altri talenti come Trae Young degli Atlanta Hawks e Bam Adebayo del Miami Heat. La squadra è guidata dal coach Doc Rivers, anche lui dei Milwaukee Bucks.

Dall'altra parte, nel Team LeBron, che rappresenta l'Ovest della lega, abbiamo il leggendario LeBron James dei Los Angeles Lakers come capitano. La squadra vanta una serie di stelle, tra cui Kevin Durant dei Phoenix Suns, Stephen Curry dei Golden State Warriors, e Luka Doncic dei Dallas Mavericks. Coach Chris Finch, dei Minnesota Timberwolves, è al timone di questa formazione.

TEAM GIANNIS (East Conference)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

(Milwaukee Bucks) Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

(Indiana Pacers) Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

(Milwaukee Bucks) Jayson Tatum (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Trae Young (Atlanta Hawks)

(Atlanta Hawks) Bam Adebayo (Miami Heat)

(Miami Heat) Paolo Banchero (Orlando Magic)

(Orlando Magic) Jaylen Brown (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Jalen Brunson (New York Knicks)

(New York Knicks) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

(Cleveland Cavaliers) Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

(Philadelphia 76ers) Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Coach: Doc Rivers (Milwaukee Bucks)

TEAM LEBRON (West Conference)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Shai Gilgeous- Alexander (Oklahoma City Thunder)

(Oklahoma City Thunder) Kevin Durant (Phoenix Suns)

(Phoenix Suns) Luka Doncic (Dallas Mavericks)

(Dallas Mavericks) Nikola Jokic (Denver Nuggets)

(Denver Nuggets) Devin Booker (Phoenix Suns)

(Phoenix Suns) Stephen Curry (Golden State Warriors)

(Golden State Warriors) Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Paul George (Los Angeles Clippers)

(Los Angeles Clippers) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

(Minnesota Timberwolves) Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

(Los Angeles Clippers) Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Coach: Chris Finch (Minnesota Timberwolves)

La programmazione live dell’All StarWeekend 2024 di basket NBA su Sky e in streaming su NOW:

notte domenica 18-lunedì 19 febbraio Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

ore 1.30 ”All Star Game” : Draft





: Draft ore 2 ”All Star Game”: Team LeBron vs Team Giannis

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì ore 8; ore 12 e ore 19.15 Sky Sport NBA e NOW)

