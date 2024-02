Champions 2023/24 - Diretta Sky e NOW Ottavi #2 Andata: Palinsesto e Telecronisti

Riparte la UEFA Champions League 2023/2024. Tra martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, inizia la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con l’andata degli ottavi di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì alle 21 si parte con l’Inter di Simone Inzaghi che a San Siro ospiterà l’Atletico Madrid di Diego Simeone, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alla stessa ora in campo anche PSV-Borussia Dortmund, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Entrambe le partite saranno visibili in contemporanea su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Mercoledì, alle 21, sarà la volta del Porto che allo stadio do Dragão ospiterà l’Arsenal (Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mercoledì alla stessa ora in campo anche Napoli-Barcellona: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insiemeal suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea.

In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Martedì sarà presente anche Esteban Cambiasso, mentre mercoledì sarà in studio Paolo Di Canio e Fabio Quagliarella. Spazi news affidati a Mario Giunta.

Anche per questa stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Ma non solo, le grandi emozioni europee continueranno anche nel successivo triennio: dalla stagione 2024/25 alla 2026/27, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, ancora più avvincente e ricco di big match, e tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 DIRETTA SKY SPORT E NOW - OTTAVI #2 ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

Martedì 20 febbraio 2024 si preannuncia una serata ricca di emozioni calcistiche con la UEFA Champions League. Alle 20:00 prende il via il "Champions League Show" su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, seguito da un altro spettacolo alle 23:00 e infine il "Champions League Show - After Party" a mezzanotte, dove gli appassionati potranno rivivere i momenti salienti della giornata. In questa serata intensa, gli appassionati avranno l'opportunità di seguire le partite più attese. Alle 21:00, FC Internazionale Milano affronterà il Club Atlético de Madrid, disponibile in 4K HDR su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con i commenti di Beppe Bergomi e il bordocampo curato da Matteo Barzaghi, Giorgia Cenni e Andrea Paventi. La Diretta Gol sarà gestita da Andrea Marinozzi. Entrambe le squadre arrivano imbattute, con l'Inter che ha registrato 3 vittorie e 3 pareggi e l'Atletico Madrid con 4 vittorie e 2 pareggi. In contemporanea, il "Diretta Gol Champions League" su Sky Sport 251 e in streaming su NOW terrà gli spettatori aggiornati con i gol e le azioni principali delle partite della UEFA Champions League. Un'altra partita cruciale sarà PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund alle 21:00, trasmessa su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Pietro Nicolodi, con Valentina Mariani al bordocampo e Davide Polizzi alla Diretta Gol. Entrambe le squadre sono imbattute da 5 partite in UCL.

Mercoledì 21 febbraio 2024, la serata si ripeterà con il "Champions League Show" su Sky Sport 24 alle 20:00, seguito dallo spettacolo alle 23:00 e l'After Party a mezzanotte su Sky Sport Uno e Sky Sport 24. In questa seconda serata, FC Porto affronterà l'Arsenal FC alle 21:00, disponibile in 4K HDR su diversi canali e in streaming su NOW. La telecronaca sarà curata da Massimo Marianella, con Gianluigi Bagnulo al bordocampo. Entrambe le squadre si presenteranno con diverse esperienze in Champions League. Altrettanto emozionante sarà il match SSC Napoli vs FC Barcelona alle 21:00, trasmesso in streaming su Amazon Prime Video e sul satellite su Amazon PrimeVideo Sports Bar. Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini commenteranno la partita. Entrambe le squadre hanno un passato da tenere a mente, con lo SSC Napoli che ha vinto solo una volta nelle 3 gare giocate a Napoli in questa edizione e il FC Barcelona con 2 sconfitte nelle ultime trasferte. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e gli abbonati ad Amazon Prime. Infine, sarà disponibile in differita/sintesi sui canali Sky Sport a partire dalle 24 di giovedì, con la telecronaca di Maurizio Compagnoni.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di Champions su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

ore 20:00: “Champions League Show ” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

” Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23:00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

” Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24:00: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Con: Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò Esteban Cambiasso Mario Giunta per le news

ore 21:00 FC Internazionale Milano vs Club Atlético de Madrid [disponibile in 4K HDR]

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213 e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi,

Bordocampo Matteo Barzaghi, Giorgia Cenni e Andrea Paventi

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Entrambe ancora imbattute: Inter con 3 vittorie e 3 pari, Atletico con 4 vittorie e 2 pari. Nerazzurri sconfitti nell'unico precedente (Supercoppa del 2010).



ore 21:00 Diretta Gol Champions League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Champions League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Champions League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta. ore 21:00 PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, bordocampo Valentina Mariani

Diretta Gol Davide Polizzi

Entrambe imbattute in UCL da 5 partite: olandesi con 2 vittorie e 3 pari, tedeschi con 3 vittorie e 2 pari. Nei 2 precedenti, un successo Borussia e un pari.

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO 2024

ore 20:00: “Champions League Show ” Sky Sport 24

” Sky Sport 24 ore 23:00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

” Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24:00: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Con: Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news

ore 21:00 FC Porto vs Arsenal FC [disponibile in 4K HDR]

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella

Bordocampo Gianluigi Bagnulo

Lusitani vittoriosi nelle ultime 2 gare interne di Champions. Imbattuti in casa in 3 sfide contro i gunners. L'Arsneal non perde da 4 partite di Champions.

*********

ore 21:00 SSC Napoli vs FC Barcelona

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Azzurri con un solo successo nelle 3 gare a Napoli di questa edizione. Non hanno mai vinto nei 4 precedenti. Blaugrana con 2 ko nelle ultime 2 trasferte. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport a partire dalle 24 di giovedì anche in differita/sintesi con la telecronaca di Maurizio Compagnoni.



