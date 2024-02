Formula 1 2024 🏎️ Test in Diretta da Sakhir su Sky e NOW (sui social Youtube e TikTok)

E ora si va in pista! Da oggi e fino a venerdì si girain Bahrain per i test ufficiali della Formula 1 che vedranno in pista tutte le monoposto dei dieci team e saranno live su Sky Sport F1 (canale 207) e NOW. Tutto in diretta streaming e aggiornamenti in tempo reale giro dopo giro con il Live Blog anche su Skysport.it e per la sessione mattutina live sul canale Youtube di Sky Sport, l’account di TikTok @skysport. Sarà la prima occasione per vedere all’opera piloti e scuderie che si giocheranno il titolo mondiale 2024, a partire dal Gran Premio del Bahrain, il prossimo 2 marzo. Tutte le 24 tappe della stagione di Formula 1 2024 saranno in diretta su Sky e NOW.

Da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio: I TEST IN DIRETTA



L’avvicinamento al Campionato del Mondo di Formula 1 2024 entra nel vivo. Da mercoledì a venerdì sul “Bahrain International Circuit” di Sakhir andranno in scena tre sessioni di test ufficiali che vedranno in pista tutte le monoposto dei dieci team e saranno live su Sky Sport Formula 1 e NOW. Diretta anche sul canale Youtube di Sky Sport, l’account di Tik Tok @skysport e su skysport.it (solo per la sessione mattutina).

La ventiquattro ore di test (otto al giorno per tre giorni) di Sakhir sarà raccontata da Carlo Vanzini e Matteo Bobbi mentre Mara Sangiorgio sarà la pit reporter. Durante tutta la tre-giorni ci saranno incursioni a sorpresa in cabina di commento degli altri elementi della “squadra F1 Sky”, di addetti ai lavori e di tanti personaggi appassionati di motori

Mercoledì 21 febbraio: Prima giornata

Test live Sky Sport Formula 1 dalle 8 alle 12.00 e dalle 13 alle 17

Speciale Reparto Corse Test Sky Sport 24 dalle 18.30

Conduzione Davide Camicioli, coordinamento Niccolò Severini

Giovedì 22 febbraio: Seconda giornata

Test live Sky Sport Formula 1 dalle 8 alle 12.00 e dalle 13 alle 17

Speciale Reparto Corse Test Sky Sport 24 dalle 19.15

Conduzione Davide Camicioli, coordinamento Niccolò Severini

Venerdì 23 febbraio: Terza giornata

Test live Sky Sport Formula 1 dalle 8 alle 12.00 e dalle 13 alle 17

Speciale Reparto Corse Test Sky Sport 24 dalle 18.30

Conduzione Davide Camicioli, coordinamento Niccolò Severini

