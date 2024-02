Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW 16esimi Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Giovedì 22 Febbraio, tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con l’Ritorno degli spareggi che valgono un posto negli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Con la conduzione di Leo Di Bello e i contributi di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo in studio, l'appuntamento parte alle 18:00, prosegue alle 20:00 su Sky Sport 24 (e dalle 20:30 anche su TV8) e raggiunge il culmine alle 23:00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24. La serata si conclude poi con "Terzo Tempo Europa" alle 24:00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24

La copertina di Europa League è sulle note di “Vai!”, il brano portato a Sanremo da Alfa alla sua prima partecipazione al Festival. Il testo di “Vai!” è stato scritto da ALFA e la musica composta dallo stesso ALFA con la collaborazione dei produttori statunitensi Ian Scott e Mark Jackson. Il brano è contenuto nel nuovo disco che si intitolerà "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” e verrà pubblicato il 23 febbraio in formato picture disc.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Anche per questa stagione Sky trasmetterà tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e 121 delle 137 partite di UEFA Champions League. Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2023/24 DIRETTA - SEDICESIMI DI FINALE - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

La serata di UEFA Europa League di giovedì 22 febbraio 2024 si preannuncia avvincente e ricca di emozioni. Inizieremo con il "Europa League Show", condotto da Leo Di Bello e con la presenza in studio di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Il programma andrà in onda su Sky Sport Uno, Cielo e Sky Sport 24 alle 18:00, alle 20:00 (solo su Sky Sport 24 e dalle 20:30 anche su TV8), alle 23:00 su Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24, e infine, a mezzanotte, su Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24 con "Terzo Tempo Europa".

Alle 18:45 avremo due partite interessanti: Stade Rennais FC contro AC Milan e Toulouse FC contro SL Benfica. La prima sarà trasmessa su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Federico Zancan e i commenti di Giancarlo Marocchi, mentre Peppe Di Stefano sarà sul bordocampo. Il Milan ha vinto per 3-0 all'andata, ma ha ottenuto solo un successo nelle ultime 6 trasferte europee, mentre i francesi vantano 2 vittorie e un ko nelle ultime 3 gare europee in casa. La partita Toulouse FC vs SL Benfica sarà trasmessa in chiaro su Cielo TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19) e su Sky Sport 256 in streaming NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero. I francesi sono imbattuti nelle 3 gare interne di questa edizione, mentre il Benfica ha ottenuto un solo successo nelle ultime 4 trasferte europee, con un pareggio e 2 sconfitte. All'andata il risultato è stato 2-1. Alle 18:45 potremo seguire anche la Diretta Gol Europa League su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, che ci terrà aggiornati con i gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Maurizio Compagnoni sarà al microfono per Stade Rennais FC vs AC Milan, Alessandro Sugoni per SC Freiburg vs RC Lens, Dario Massara per Toulouse FC vs SL Benfica e Christian Giordano per Qarabağ FK vs SC Braga.

Alle 21:00 avremo altre due partite interessanti: AS Roma vs Feyenoord e Olympique de Marseille vs FC Shakhtar Donetsk. La prima sarà trasmessa in chiaro su TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8), su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming NOW, con la telecronaca di Riccardo Gentile, i commenti di Luca Marchegiani e Angelo Mangiante e Paolo Assogna sul bordocampo. La Roma vanta una striscia di 8 vittorie europee all'Olimpico, mentre il Feyenoord non ha vinto in trasferta da 10 partite europee, con 3 pareggi e 7 sconfitte. All'andata il risultato è stato 1-1. Olympique de Marseille vs FC Shakhtar Donetsk sarà trasmessa su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Daniele Barone. I francesi sono imbattuti nelle 3 gare interne di questa edizione, con 2 vittorie e un pareggio, mentre lo Shakhtar ha subito 2 sconfitte nelle ultime due trasferte europee. All'andata il risultato è stato 2-2. Sempre alle 21:00 potremo goderci la Diretta Gol Europa League su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con i gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Alessandro Sugoni commenterà AC Sparta Praha vs Galatasaray A.Ş., Paolo Ciarravano sarà al microfono per AS Roma vs Feyenoord, Filippo Benincampi per Olympique de Marseille vs FC Shakhtar Donetsk e Davide Polizzi per Sporting Clube de Portugal vs BSC Young Boys.

UEFA CONFERENCE LEAGUE - Mercoledì 21 febbraio 2024, nell'UEFA Europa Conference League, avremo il match tra KAA Gent e Maccabi Haifa FC alle 18:00. La partita d'andata si è conclusa con un pareggio 1-1. Potrete seguire la diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Andrea Voria. Giovedì 22 febbraio 2024, alle 18:45, sarà trasmessa la Diretta Gol Europa Conference League su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con i gol e le azioni salienti delle partite. Giovanni Cristiano commenterà PFC Ludogorets 1945 vs Servette FC, Alberto Pucci sarà al microfono per GNK Dinamo vs Real Betis Balompié, mentre Elia Faggion commenterà FK Bodø/Glimt vs AFC Ajax. Sempre giovedì alle 21:00, si prosegue con la seconda parte della Diretta Gol Europa Conference League su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Cristiano Tognoli terrà aggiornati gli spettatori su ŠK Slovan Bratislava vs SK Sturm Graz, Calogero Destro commenterà Eintracht Frankfurt vs R. Union Saint Gilloise, Peppe Di Giovanni sarà al microfono per Ferencvárosi TC vs Olympiacos FC, e Fabrizio Redaelli per Legia Warszawa vs Molde FK.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

“UEFA EUROPA LEAGUE”

GIOVEDI 22 FEBBRAIO 2024

Studio - Europa League Show

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno, Cielo e Sky Sport 24

Sky Sport Uno, Cielo e Sky Sport 24 ore 20 “Europa League Show” Sky Sport 24 (dalle 20:30 anche su TV8)

Sky Sport 24 (dalle 20:30 anche su TV8) ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24

Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno, TV8 e Sky Sport 24

ore 18:45 Uefa Europa League: Stade Rennais FC vs AC Milan (and. 0-3)

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253, e in streaming su NOW

telecronaca Federico Zancan; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Peppe Di Stefano

Francesi con 2 vittorie e un ko nelle ultime 3 gare europee in casa. Il Milan ha vinto per 3-0 all'andata, ma un solo successo nelle ultime 6 trasferte europee



ore 18:45 Uefa Europa League: Toulouse FC vs SL Benfica (and. 1-2)

IN CHIARO SU CIELO TV (can. 26 DTT, Sky 156 e Tivùsat 19)

diretta Sky Sport 256 e in streaming NOW

telecronaca Nicola Roggero

Francesi imbattuti nelle 3 gare interne di questa edizione. Benfica con un solo successo nelle ultime 4 trasferte europee, un pari e 2 sconfitte. 2-1 all'andata.

ore 18:45 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Stade Rennais FC vs AC Milan: Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni SC Freiburg vs RC Lens: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni Toulouse FC vs SL Benfica : Dario Massara

: Dario Massara Qarabağ FK vs SC Braga: Christian Giordano

ore 21:00 Uefa Europa League: AS Roma vs Feyenoord [anche in 4K HDR] (and. 1-1)

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming NOW

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna;

Giallorossi con una striscia all'Olimpico di 8 vittorie europee. Feyenoord senza successi da 10 trasferte europee. 3 pari e 7 sconfitte. 1-1 all'andata



ore 21:00 Uefa Europa League: Olympique de Marseille vs FC Shakhtar Donetsk (and. 2-2)

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

telecronaca Daniele Barone

Francesi imbattuti nelle 3 gare interne di questa edizione, 2 vittorie e un pari. Shakhtar con 2 sconfitte nelle ultime due trasferte europee.2-2 all'andata



ore 21:00 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

AC Sparta Praha vs Galatasaray A.Ş.: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni AS Roma vs Feyenoord : Paolo Ciarravano

: Paolo Ciarravano Olympique de Marseille vs FC Shakhtar Donetsk : Filippo Benincampi

: Filippo Benincampi Sporting Clube de Portugal vs BSC Young Boys: Davide Polizzi



“UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE”

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO 2024

ore 18:00 Uefa Europa Conference League: KAA Gent vs Maccabi Haifa FC (and. 1-1)

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Andrea Voria

GIOVEDI 22 FEBBRAIO 2024

ore 18:45 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

PFC Ludogorets 1945 vs Servette FC: Giovanni Cristiano

Giovanni Cristiano GNK Dinamo vs Real Betis Balompié: Alberto Pucci

Alberto Pucci FK Bodø/Glimt vs AFC Ajax: Elia Faggion

ore 21:00 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

ŠK Slovan Bratislava vs SK Sturm Graz : Cristiano Tognoli

: Cristiano Tognoli Eintracht Frankfurt vs R. Union Saint Gilloise : Calogero Destro

: Calogero Destro Ferencvárosi TC vs Olympiacos FC : Peppe Di Giovanni

: Peppe Di Giovanni Legia Warszawa vs Molde FK: Fabrizio Redaelli

