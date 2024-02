Sky Sport Motori Weekend | Via al Mondiale SuperBike 2024, ultimi test in Bahrain per F1

Tornano a rombare i motori su Sky e in streaming su NOW. Weekend ricco diappuntamenti per gli appassionati delle due e delle quattro ruote. Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Superbike, con il mondiale che scatta in Australia nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio. Parte la caccia ad Alvaro Bautista, campione del mondo 2023 con la Ducati, con tante novità e tanti volti nuovi. Grande attesa per Jonathan Rea che dopo nove stagioni lascia la Kawasaki per approdare in Yamaha, con Toprak Razgatlioglu che lascia la casa dei tre diapason per salire in sella alla BMW. Occhi puntati anche sugli italiani, con i debutti assoluti di Andrea Iannone e Nicolò Bulega, chiamati ad essere protagonisti della stagione insieme a Danilo Petrucci, Axel Bassani e Andrea Locatelli. Il commento dei 12 round della stagione è affidato ancora una volta a Edoardo Vercellesi e Max Temporali, con la prima diretta dal circuito di Phillip Island che andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

TEST F1 IN BAHRAIN - Tempo di test per le nuove monoposto di Formula 1. Continua la tre giorni live dal circuito di Sakhir in Bahrain, occasione fondamentale per provare le nuove soluzioni adottate dai team in vista del primo appuntamento dell’anno, sempre in Bahrain. Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Roberto Chinchero commenteranno giro dopo giro il debutto delle monoposto 2024, con approfondimenti tecnici e collegamenti dalla pista con Mara Sangiorgio a partire dalle 7.55 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Diretta anche sul canale YouTube di Sky Sport, l’account di TikTok @skysport (solo per la sessione mattutina) e su skysport.it .

Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW per guardare F1®, MotoGP™

UEFA Champions League, Serie A e molto altro ancora.



Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SBK: IL ROUND D’AUSTRALIA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP, IN STREAMING SU NOW:

NOTTE GIOVEDÌ 22 - VENERDÌ 23 FEBBRAIO

Ore 1.15: Prove Libere 1 Superbike

Ore 4.50: Superpole Supersport

Ore 6: Prove Libere 2 Superbike

NOTTE VENERDÌ 23 - SABATO 24 FEBBRAIO

Ore 2.55: Superpole Superbike

Ore 4.25: Race 1 Supersport

Ore 5.45: pre-Superbike

Ore 6: Race 1 Superbike

Ore 6.35: post gara

Ore 13.45: Superpole Superbike (replica)

Ore 14.15: Race 1 Superbike (replica)

NOTTE SABATO 24 - DOMENICA 25 FEBBRAIO

Ore 2.45: pre-Superbike

Ore 3: Superpole Race Superbike

Ore 3.20: post gara

Ore 4.25: Race 2 Supersport

Ore 5.45: pre-Superbike

Ore 6: Race 2 Superbike

Ore 6.35: post gara

Ore 13.45: Superpole Race Superbike (replica)

Ore 14.14: Race 2 Superbike (replica)

FORMULA 1: I TEST UFFICIALI DI SAKHIR IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, IN STREAMING SU NOW E SUL CANALE YOUTUBE DI SKY SPORT F1:

VENERDÌ 23 FEBBRAIO: TERZA GIORNATA

Ore 7.55: Sessione 1

Ore 12.55: Sessione 2

Ore 19.45: Speciale Reparto Corse Test (Sky Sport 24)

Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW per guardare F1®, MotoGP™

UEFA Champions League, Serie A e molto altro ancora.



Clicca qui e scopri tutte le offerte attive