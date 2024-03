Antonella D'Errico (Sky): «Pechino Express, avventura unica e indimenticabile»

Pechino Express è un programma televisivo unico nel suo genere, amato da un vasto pubblico per molteplici ragioni. Ciò che rende Pechino Express davvero speciale è la sua differenziazione rispetto ad altri programmi reality ponendo un'attenzione assoluta sul cambiamento delle persone di fronte alle difficoltà durante il viaggio come cambiano e si arricchiscono durante l'avventura, rendendola un'esperienza unica e indimenticabile.

Ne ha parlato durante l'evento che si svolto all'Aeroporto di Linate Antonella D'Errico Executive Vice President Content Sky Italia alla presentazione dell'edizione 2024 di Pechino Express in onda da giovedì 7 Marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Cosa rende Pechino Express un programma così unico e amato dal pubblico televisivo?

«Pechino Express è un programma unico e amato perché, nonostante sia già alla terza edizione su Sky e all'undicesima in totale, riesce sempre a mantenere una freschezza e un'emozione come se fosse la prima volta che si parte. Questo è dovuto alla combinazione perfetta tra avventura, viaggio e intrattenimento, che lo rende probabilmente il programma di viaggi più amato in televisione.»



Come si differenzia Pechino Express dagli altri reality?

«La peculiarità di Pechino Express risiede nel fatto che, a differenza di molti reality, non si concentra su aspetti come il voyeurismo, le litigate o il pettegolezzo. Al contrario, il programma pone un'attenzione assoluta sul cambiamento delle persone di fronte alle difficoltà durante il viaggio. Questo approccio richiede un'apertura non solo fisica, ma anche psicologica, portando i partecipanti a arricchirsi attraverso le sfide affrontate durante il percorso.»



Qual è l'elemento distintivo di Pechino Express che va oltre la semplice prova fisica dei partecipanti?

«Oltre a mettere alla prova la resistenza fisica dei partecipanti, Pechino Express si distingue per la capacità di porre le persone di fronte alla necessità di aprirsi. Questo significa affrontare non solo le sfide fisiche tostissime del viaggio, ma anche una trasformazione psicologica. La cifra più avvincente del programma è osservare come le persone cambiano e si arricchiscono durante l'avventura, diventando un'esperienza unica e indimenticabile.»



Grande importanza delle relazioni umane e delle amicizie nate durante Pechino Express

«Pechino Express non solo mette alla prova le persone fisicamente, ma favorisce anche la nascita e la consolidazione di amicizie. A differenza di molti reality, dove i rapporti spesso sfociano in litigi, Pechino Express porta a relazioni più profonde e arricchenti. Molte persone considerano l'esperienza del programma come la più bella della loro vita, indicando che la vera cifra distintiva è la trasformazione umana e le amicizie durature che si sviluppano durante il viaggio.»



E per finire c'è l'immagine umana rappresentata attraverso la figura del suo conduttore

«Costantino non è solo il conduttore di Pechino Express, ma anche il maestro di cerimonia e di viaggio. La sua presenza incarna non solo la guida del viaggio, ma anche l'apertura della propria anima e l'esplorazione di nuovi mondi, che caratterizzano l'essenza stessa di Pechino Express.»

