Pechino Express e il Gioca Jouer, la campagna NOW sul viaggio lungo la Rotta del Dragone

Dormire, salutare, autostop: per gli appassionati di musica anni ’80 è il testo di uno dei brani più iconici di quel decennio, “Gioca Jouer”; per chi ama invece gli show più avventurosi, è il menù all’ordine del giorno di Pechino Express. Ed ecco che il pezzo cult di Claudio Cecchetto diventa la perfetta colonna sonora della campagna che NOW lancia in occasione della partenza dei viaggiatori di quest’anno di Pechino Express, in corsa lungo la Rotta del Dragone tutti i giovedì.

Sulla base di quello che è uno dei tormentoni immortali della musica italiana, scorrono le immagini dei viaggiatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia che ha preso il via ieri 7 marzo e proseguirà per altre 9 settimane: e quindi quando è il momento del dormire si vedono le coppie intente a cercare conforto nelle situazioni più disparate, dal pullman alle tende; sul salutare i concorrenti si relazionano con le popolazioni locali in un mercato, a bordo di una imbarcazione chissà dove tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, le destinazioni di quest’anno; per camminare, si va da una scalinata infinita ai terreni incolti, e questo ovviamente comporta anche conseguenze poco piacevoli come cadute e piccoli inciampi che rallentano il percorso. Tutto questo passando per macho, visto che la forza fisica è tra gli ingredienti fondamentali di Pechino Express; clacson, il classico sottofondo all’arrivo nelle città; fino al più appassionante – solo per il pubblico, ovviamente – autostop, “disciplina” nella quale i viaggiatori devono diventare espertissimi il più velocemente possibile per poter arrivare quanto prima sul tappeto rosso.

Un’avventura, quella di Pechino Express, che è tutti i gioved ìin streaming solo su NOW. A condurre lo show c’è Costantino Della Gherardesca accompagnato dall’inviato speciale Fru dei The Jackal, in gara due anni fa arrivato a un passo dalla vittoria finale insieme ad Aurora Leone nella coppia degli Sciacalli.

I viaggiatori sono pronti ad affrontare il loro personalissimo Gioca Jouer sempre in corsa nei Paesi lungo la Rotta del Dragone. Chi sarà il più pronto a saltare sul tappeto rosso lo si scoprirà solo puntata dopo puntata, ma intanto, solo sui social NOW, le coppie ci regalano un divertente assaggio delle loro doti di ballerini. Ed è tutto da scoprire!

La nuova campagna di comunicazione, ideata dalla Sky Creative Agency, sarà declinata sui canali social e digital.

