Dogman, il nuovo thriller di Luc Besson in Prima TV su Sky Cinema e NOW

Il nuovo, graffiante, thriller di Luc Besson arriva in prima TV su Sky: DOGMAN, lunedì 11 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Luc Besson torna alla regia con l'incredibile storia di un bambino, ferito dalla vita, che troverà la salvezza grazie all'amore dei suoi cani. Caleb Landry Jones (Tre manifesti a Ebbing, Missouri) interpreta Douglas, un ragazzo disabile traumatizzato da un’infanzia di soprusi e violenza, che gli ha lasciato delle profonde cicatrici fisiche e psicologiche. Doug vive in simbiosi con i suoi cani in una scuola abbandonata, trovando in loro forza e conforto. Una favola amara che segue le vicende di un ragazzo alle prese con i suoi demoni, e che, con l’aiuto dei suoi complici a quattro zampe, farà di tutto per aiutare chi è in difficoltà.

SINOSSI - Nell’America del “white trash”, Douglas viene rinchiuso dal padre violento in una gabbia per cani da combattimento che invece di attaccarlo lo proteggono, diventando suoi alleati nella vita. Così, in un viaggio per guarire le ferite che la sua infanzia gli ha cucito addosso, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa infrangere le regole sociali.

DOGMAN, lunedì 11 marzo in prima TV alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo

