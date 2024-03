Oscar® 2024: Film premiati (Oppenheimer, Barbie) in Prima TV su Sky Cinema e NOW

Su Sky Cinema, incluso nell’abbonamento,in arrivo il trionfatore della 96esima edizione degli Oscar®, OPPENHEIMER, anche in streaming su NOW e disponibile on demand.

Il vincitore di 7 statuette tra cui Miglior Film OPPENHEIMER arriverà su Sky Cinema e in streming su Now lunedì 29 aprile: un thriller epico che spinge il pubblico a entrare nel pulsante paradosso di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo al fine di salvarlo. Il film è scritto e diretto da Christopher Nolan, con Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt nel ruolo di Kitty Oppenheimer, Matt Damon nel ruolo del generale Leslie Groves Jr, Robert Downey Jr nel ruolo di Lewis Strauss e Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock.

In arrivo il 22 aprile invece BARBIE, il film campione di incassi numero uno nella storia della Warner Bros. Pictures diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli di Barbie e Ken vincitore dell’Oscar® alla Miglior Canzone Originale What Was I Made For?

Inoltre, disponibile una collezione on demand dedicata agli Oscar® con più di 120 titoli vincitori delle edizioni passate, dai titoli più recenti ai grandi classici: da Green Book a Il Gladiatore, da Room a Still Alice, da Manchester By The Sea a Dallas Buyers Club, da Top Gun a Il Mago di Oz, e molti altri ancora.

Su Sky Primafila infine è già disponibile ANATOMIA DI UNA CADUTA e in arrivo il 19 marzo POVERE CREATURE!.

Gli Oscar 2024 hanno premiato il film di Christopher Nolan come pellicola dell'anno confermando i pronostici che davano il titolo favorito con 13 nomination. Del kolossal premiati anche Cillian Murphy e Robert Downey Jr. Emma Stone è la Miglior attrice. La zona d’interesse ha battuto Io Capitano di Garrone come miglior film internazionale. Quella di Anatomia di una caduta è la Migliore sceneggiatura originale. Billie Eilish e Finneas hanno vinto l'Oscar per la Miglior canzone.

La novantaseiesima edizione dei premi Oscar ha premiato Oppenheimer come Miglior film dell'anno. Il lungometraggio di Nolan, che era partito con ben tredici nomination, ha concluso la serata con sette premi, tra cui anche Miglior regia, Miglior attore protagonista e non protagonista e vari premi tecnici. Sul palco la statuetta più ambita è stata ritirata dal cast e dai realizzatori della pellicola. Tra gli altri, ha preso la parola Emma Thomas, moglie di Nolan e produttrice cinematografica. Il premio per la Miglior regia è andato a Christopher Nolan, fino ad ora sempre candidato al maggior riconoscimento di Hollywood. Con Oppenheimer ha battuto Triet, Scorsese, Lanthimos e Glazer. Emma Stone ha ritirato la statuetta per la Miglior attrice protagonista. La star di Povere creature! ha battuto le colleghe Lily Gladstone, Sandra Hüller, Carey Mulligan e Annette Bening. Per lei si tratta del secondo Oscar, dopo quello vinto con La La Land.

Cillian Murphy, favorito per l'Oscar come Miglior attore protagonista per il film Oppenheimer, ha avuto la meglio su una cinquina composta da Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti e Jeffrey Wright. Per la categoria Miglior attrice non protagonista ha ritirato la statuetta la già molto apprezzata Da'vine Joy Randolph per il suo ruolo in The Holdovers – Lezioni di vita. Le altre candidate erano Emily Blunt, Danielle Brooks, America Ferrera e Jodie Foster. Miglior attore non protagonista è Robert Downey Jr. per il suo ruolo in Oppenheimer. La star è stata premiata da altri cinque divi vincitori di Oscar per la stessa categoria, tutti con lui (Mahershala Ali, Christoph Waltz, Tim Robbins, Ke Huy Quan e Sam Rockwell).

Il premio al Miglior film straniero è andato al britannico La zona d'interesse di Jonathan Glazer, con James Wilson. Questa era, come è noto, la categoria in cui figurava Io capitano di Matteo Garrone. Gli altri titoli erano Perfect days, La società della neve e The teachers' lounge. Issa Rae e Ramy Youssef hanno annunciato la vittoria di La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson nella categoria Miglior cortometraggio. L'autore non era a Los Angeles per ritirare il premio. Il premio ai Migliori costumi è stato assegnato a Holly Waddington che ha curato i costumi di scena di Povere creature! La pellicola ha battuto candidati di peso, tra cui Barbie, Napoleon e Oppenheimer onoro è andato a Tarn Willers e Johnnie Burn per il film La zona d'interesse

Miglior colonna sonora è stata quella di Oppenheimer realizzata da Ludwig Goransson. Eccolo su palco mentre ringrazia con la sua statuetta dorata. L'Oscar 2024 per la Miglior sceneggiatura non originale è andato a Cord Jefferson, anche regista di American Fiction. Il soggetto è tratto da un romanzo di Percival Everett, Erasure. L'Oscar per la Migliore sceneggiatura originale è andato, invece, a Arthur Harari e Justine Triet per Anatomia di una caduta, pellicola pluricandidata e diretta dalla francese Triet.

James Price e Shona Heath - sul palco - hanno vinto l'Oscar per la Migliore scenografia di Povere creature!Anche qui i candidati da battere erano importanti: Barbie, Napoleon, Killers of the Flower Moon e Oppenheimer. Finneas O'Connell e Billie Eilish hanno ritirato la statuetta per la Miglior canzone originale, What was I made for? Inserita nella colonna sonora diBarbie. Tra i candidati c'era anche I'm just Ken, sempre nello stesso film. Per il duo si tratta del secondo Oscar nella stessa categoria. 20 days in Mariupoldi Mstyslav Chernov, Michelle Mizner e Raney Aronson-Rath ha vinto l'Oscar per la categoria Miglior documentario. Le statuette sono state accolte con un emozionante discorso di ringraziamento da parte di Chernov.

Sul palco del Dolby Theatre (da sinistra) Ben Proudfoot, Porche Brinker e Kris Bowers che ricevono la statuetta per The Last Repair Shop, vincitore della categoria Miglior corto documentario Statuetta per il Miglior montaggio per il film Oppenheimer. Il premio le è stato consegnato da Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger che hanno posato insieme a lei. Oppenheimer si è aggiudicato anche la statuetta per la Miglior fotografia. Il premio, nello specifico, è andato a Hoyte van Hoytema.

Il premio per i Migliori effetti speciali è andato a Godzilla Minus One, lo hanno ritirato i realizzatori (da sinistra) Masaki Takahashi, Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya e Tatsuji Nojima. Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki è il Miglior film d'animazione. Il titolo ha battuto, tra gli altri, anche Spider-man: across the spider-verse. Nessuno ha ritirato il premio che è stato annunciato da Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy. Miglior corto d'animazione per questa edizione dei premi Oscar è War is over! firmato da Dave Mullins e Brad Booker. La statuetta per i Migliori trucco e acconciature è andata a Mark Coulier, Nadia Stacey e Josh Weston che hanno curato makeup e hairstyle in Povere Creature! Maestro di Bradley Cooper era i titolo da battere