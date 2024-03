Italia's Got Talent Semifinali su TV8 definiscono i concorrenti in gara per la vittoria finale

Le semifinali di Italia’s Got Talent, la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, definiscono il quadro dei concorrenti in gara per la vittoria finale. Il penultimo appuntamento della stagione va in onda per la prima volta in chiaro, su TV8, mercoledì 13 marzo, alle ore 21.30.

Al tavolo dei giurati ritroviamo Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano.Alla conduzione, invece, ecco la coppia composta da Aurora e Fru dei The Jackal. Ospiti di eccezione, Miriam Leone e Michele Riondino, che hanno l’occasione di sedersi al tavolo dei giudici per seguire con loro una delle esibizioni in programma.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.