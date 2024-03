Pechino Express, su Sky e NOW avventura epica nel Nord del Vietnam da Lang Son a Cao Bang

Prosegue a ritmo serrato l’avventuroso viaggio di Pechino Express – La rotta del Dragone. Stasera giovedì 14 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, c’è la seconda tappa nell’estremo nord del Vietnam, quasi al confine con la Cina.

Il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru guideranno i viaggiatori alla scoperta di paesaggi mozzafiato, dove gli occhi si aprono spontaneamente alla contemplazione e allo stupore. La rotta del Dragone porterà i viaggiatori in corsa tra Lang Son fino a Cao Bang, passando per Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen, quest’ultima tappa intermedia fondamentale dove le coppie firmeranno il libro rosso: un viaggio faticosissimo per un totale di 180 chilometri zaino in spalla.

Luoghi incontaminati e ricchi di tradizioni antiche che però celano imprevisti e colpi di scena inattesi anche in questo secondo tratto di viaggio, per lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia.

Dopo aver affrontato la prima tappa non eliminatoria, tutte le coppie ai nastri di partenza di questa stagione sono ancora in gara: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm” e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”.

Guarda la nuova edizione Pechino Express in streaming!

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

In questa nuova puntata – attesa per giovedì 14 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i concorrenti, provvisti solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, cominceranno il loro viaggio da Lang Son, una delle città più a nord del Paese. La coppia dei Romagnoli, che ha vinto la prima tappa, riceverà da Costantino Della Gherardesca la temuta e pesantissima busta nera, che al traguardo decreterà se la puntata è eliminatoria o meno.

I giochi entreranno definitivamente nel vivo tra incomprensioni e alleanze, prove di abilità, forza, e mnemoniche, che metteranno severamente alla prova la resistenza fisica e nervosa dei viaggiatori. A Phúc Sen, nel villaggio dei fabbri, dove si forgiano soprattutto coltelli esportati poi in tutto il mondo, i viaggiatori troveranno il traguardo intermedio di questa avvincente tappa: i primi a raggiungere Costantino e a firmare il libro rosso riceveranno l’immunità, il diritto a partecipare alla terza tappa e la possibilità di godere di un’esperienza straordinaria, decisamente più rilassante della corsa che dovranno affrontare gli altri viaggiatori; la seconda coppia classificata, invece, guadagnerà una posizione nella classifica finale.

Tra mille difficoltà, infine, le altre coppie raggiungeranno il tappeto rosso a Cao Bang, posto ai piedi del Memoriale dei soldati caduti in guerra: a quel punto, assoluta protagonista sarà la busta nera, che decreterà la sorte di una delle coppie in gara.

PARTNER - Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium – Menarini, Samsung Electronics Italia, Weroad, 8848 The Outdoor Company, ActionAid. RTL 102.5 è media partner di Pechino Express.

SOCIAL

Hashtag ufficiale #PechinoExpress

#PechinoExpress Instagram @pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit

@pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit Facebook @pechino express | @sky | @NOW

@pechino express | @sky | @NOW X @PechinoExpress | @SkyItalia | @NOWTV_It

PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEL DRAGONE

Dal 7 marzo ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Guarda la nuova edizione Pechino Express in streaming!

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive