La storia di Enzo Ferrari, film di Michael Mann su Sky Cinema (on-demand 4K) e NOW

Arriva in prima TV su SKY Ferrari, in onda venerdì 15 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Presentato all'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il film esplora l’enigmatica figura del leggendario Enzo Ferrari nel corso di uno specifico e drammatico anno della sua vita, il 1957. La storia umana e professionale di uno dei personaggi più noti, misteriosi e complessi del secolo scorso raccontata dall’acclamato regista Michael Mann, plurinominato agli Oscar® e ai BAFTA e vincitore di due Emmy awards che si è dedicato per anni alla realizzazione della pellicola, e che presenta le intense performance del candidato Oscar® Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari, il premio Oscar® Penelope Cruz nella parte di Laura Ferrari e la candidata Emmy Shailene Woodley che interpreta Lina Lardi. Nel film anche Sarah Gadon, Jack O’Connell e Patrick Dempsey nel ruolo del celebre Piero Taruffi.

SINOSSI - Modena, 1957. Enzo Ferrari (Adam Driver), ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, si trova a un bivio della sua esistenza. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla con la moglie Laura (Penélope Cruz) rischia il fallimento e anche il loro matrimonio è sempre più tempestoso, dopo la morte del loro unico erede Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio nato dalla relazione con Lina Lardi (Shailene Woodley). Quell’anno i piloti del “Drake” si lanciano in una gara che attraversa tutta la penisola: la gloriosa Mille Miglia.

Coinvolgente e spettacolare, FERRARI racconta l’affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta, ma rivela anche gli aspetti più intimi e personali di uomo diventato una leggenda senza tempo e un’icona mondiale.

FERRARI, venerdì 15 marzo in prima TV alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive