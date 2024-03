Tennis Indian Wells 2024: Semifinale Sinner-Alcaraz in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW

A Indian Wells è il giorno delle semifinali maschili e della super sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: in palio la finale sul cemento californiano, ma anche il 2° posto nel ranking. Qui tutte le news di giornata verso il match tra i due fenomeni del tennis, in diretta questa sera dalle 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis in streaming su NOW,

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, atto nono. Cresce l'attesa a Indian Wells per la semifinale più attesa tra il tennista italiano e il quasi coetaneo spagnolo: in gioco non c'è soltanto un posto nella finale del Masters 1000 californiano contro il vincente dell'altro match tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Tommy Paul, ma anche il numero due nella classifica mondiale. Al momento è Carlitos il primo inseguitore di Novak Djokovic nel ranking ma, in caso di vittoria, Jannik completerebbe il sorpasso ai danni del rivale.

Come seguire il match su Sky Sport in streaming su NOW - Le semifinali di Indian Wells sono in programma oggi, sabato 16 marzo. Si parte proprio con Sinner-Alcaraz, prevista non prima delle ore 21.30 al termine della finale del doppio femminile. Il match è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW col commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci. A seguire toccherà a Medvedev e Paul.

I precedenti - Quella tra Sinner e Alcaraz è una saga agli albori, ma con già otto capitoli in archivio. Una sfida destinata a farci compagnia ancora a lungo. I due scenderanno in campo col bilancio degli head to head in perfetta parità (4-4). Jannik ha vinto gli ultimi due confronti, Carlos non batte l'azzurro proprio da Indian Wells dello scorso anno (anche allora era una semifinale). Di seguito tutti i precedenti:

Alcaraz b. Sinner 6-2 3-6 6-3 (R64 Challenger Alicante, 2019)

b. Sinner 6-2 3-6 6-3 (R64 Challenger Alicante, 2019) Alcaraz b. Sinner 7-6 7-5 (R32, Masters 1000 Parigi-Bercy 2021)

b. Sinner 7-6 7-5 (R32, Masters 1000 Parigi-Bercy 2021) Sinner b. Alcaraz 6-1 6-4 6-7 6-3 (R16, Wimbledon 2022)

b. Alcaraz 6-1 6-4 6-7 6-3 (R16, Wimbledon 2022) Sinner b. Alcaraz 6-7 6-1 6-1 (finale ATP 250 Umago, 2022)

b. Alcaraz 6-7 6-1 6-1 (finale ATP 250 Umago, 2022) Alcaraz b. Sinner 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 (quarti Us Open, 2022)

b. Sinner 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 (quarti Us Open, 2022) Alcaraz b. Sinner 7-6 6-3 (semifinle Masters 1000 Indian Wells, 2023)

b. Sinner 7-6 6-3 (semifinle Masters 1000 Indian Wells, 2023) Sinner b. Alcaraz 6-7 6-4 6-2 (semifinale Masters 1000 Miami, 2023)

b. Alcaraz 6-7 6-4 6-2 (semifinale Masters 1000 Miami, 2023) Sinner b. Alcaraz 7-6 6-1 (semifinale ATP 500 Pechino, 2023)

Il cammino dei due giocatori nel torneo -Percorso immacolato fin qui per Jannik Sinner a Indian Wells: l'altoatesino ha superato nell'ordine Kokkinakis, Struff, Shelton e Lehecka senza concedere neanche un set ai suoi avversari. Un solo parziale ceduto, invece, da Carlos Alcaraz, il tie-break perso contro il nostro Matteo Arnaldi all'esordio: poi il classe 2003 si è sbarazzato con facilità di Auger-Aliassime, Marozsan e Zverev, nel match sospeso per l'incredibile invasione di api sul campo centrale dell'impianto californiano.

Jannik ancora imbatutto nel 2024 - Il record assoluto di Novak Djokovic (41 vittorie consecutive a inizio stagione nel 2011, prima del ko al Roland Garros contro uno dei migliori Federer mai visti sulla terra rossa) è ancora lontano. Ma Sinner, ancora imbattuto in questo fantastico 2024 dopo i trionfi all'Australian Open e all'ATP 500 di Rotterdam, ha già messo insieme una delle migliori partenze viste nel circuito dagli anni Novanta ai giorni nostri. L' 'imbattibile' Jannik punta alle 17 di fila di Pete Sampras (1997), Djokovic (2013) e Federer (2018). E se contiamo anche la coda della stagione 2023, ovvero la finale di Coppa Davis contro l'Olanda, Sinner è a quota 19 successi filati. Numeri impressionanti, certificati anche dalle parole dello stesso Alcaraz dopo la vittoria contro Zverev: "In questo momento Jannik è il miglior giocatore del mondo".

Lo speciale "Sinner vs Alcaraz - Tutto in una notte" - In occasione della sfida (finora) più importante tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non perderti l'appuntamento con lo speciale "Sinner vs Alcaraz - Tutto in una notte" sui canali Sky. Su Sky Sport Tennis (alle ore 18.30) e anche su Sky Sport Uno, prima alle 14 e poi alle 21.

