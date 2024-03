3a Tappa Pechino Express Sky NOW: Risultati e sorprese, eliminazione a sorpresa

La coppia de I Pasticcieri vince la terza tappa de La Rotta del Dragone, ambientata in Vietnam. Ultime classificate Italia Argentina e I Giganti, che si salvano grazie alla Busta Nera. Megan Ria e Maddalena Svevi formano la nuova coppia de Le Ballerine, che scompiglia le carte in tavola agli altri viaggiatori. I Fratm vincono la prima prova immunità e ricevono una sorpresa dalle loro famiglie. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW



Pechino Express riparte in Vietnam da Cao Bang. I viaggiatori dovranno raggiungere Cao Ky, dove le prime quattro coppie si sfideranno nella prima prova immunità, e proseguire per il traguardo finale a Lao Cai, dove si scopriranno la coppia vincitrice e la coppia a rischio eliminazione

Prima di partire, tutti assistono alla danza tipica popolare del leone. Il simbolo di fortuna e di prosperità riserva però un pericolo: l’ingresso in gara di Megan Ria e Maddalena Svevi, la nuova coppia de Le Ballerine. Le diciannovenni, migliori amiche cresciute insieme fino alla scuola di Amici, sconvolgeranno gli equilibri degli altri viaggiatori. I Caressa, vincitori della seconda tappa, ricevono la Busta Nera di Pechino Express. I due viaggiatori assegnano anche la penalità a due coppie, che partiranno rispettivamente con 10 e 15 minuti di ritardo: I Pasticcieri e Le Amiche. Le coppie iniziano l'autostop. Nella coppia de I Caressa, Eleonora stringe i denti nonostante un infortunio. I Fratm mettono in pratica strategie vincenti per trovare una macchina, mentre Le Ballerine incontrano qualche difficoltà iniziale

Fru attende i viaggiatori per la prima missione al mercato di Cao Bình. Le otto coppie dovranno affrontare la Rice Cooking Competition e cucinare il riso nelle condizioni più estreme. Un membro della coppia dovrà trasportare il bastone con due ciotole di riso, l’altro invece dovrà gestire il fuoco. Entrambi dovranno camminare intorno al mercato senza fermarsi finché la cottura non sarà ultimata. Le assaggiatrici giudicheranno il risultato. Se il riso non è cotto a puntino, le coppie dovranno fare un giro in più. I Brillanti e I Fratm ripartono subito verso la Bandiera Rossa. Arrivano per primi I Brillanti, che ottengono un vantaggio: un camion li porterà verso il villaggio di Vân Tùng. Nancy Brilli e Pierluigi Iorio devono anche abbinare le altre coppie che viaggeranno insieme, ciascuna su un camion diverso. Fratm, Pasticcieri e Ballerine saliranno sul primo, Caressa e Italia Argentina sul secondo, Giganti e Amiche sul terzo

Italia Argentina e I Pasticcieri devono ripetere il giro, mentre Le Ballerine sono appena all’inizio della missione. Il camion di Fratm, Pasticcieri e Ballerine, partito per ultimo, raggiunge quello di Caressa e Italia Argentina, che però restano in vantaggio. I Brillanti arrivano per primi al villaggio di Vân Tùng, celebre per i noodles di riso. Le coppie dovranno seguire le istruzioni di una cuoca locale, cucinare la sfoglia e gustare una ciotola di Pho (una zuppa di noodles con brodo di carne, cannella, coriandolo e peperoncino che costituisce il piatto nazionale vietnamita) in uno dei ristoranti con il logo di Pechino Express. Per mangiare, potranno usare solo le bacchettte. Le coppie devono finire tutta la ciotola. I Brillanti concludono per primi la sfida e trovano subito un passaggio verso Bac Kan Arriva lo stop alla gara e i viaggiatori devono cercare un posto per la notte in città o in campagna. Anche Le Ballerine, inizialmente in difficoltà, trovano una sistemazione, ma si devono guadagnare la loro prima notte aiutando nei lavori di casa. La giornata di viaggio si conclude con I Brillanti in testa, I Fratm in seconda posizione, Le Ballerine in terza, I Caressa in quarta, Italia Argentina in quinta, I Giganti in sesta, I Pasticcieri in settima e Le Amiche in ottava

Le prime quattro coppie che arriveranno al Libro Rosso nel villaggio di Ban Pho si qualificheranno per la prova immunità. I Brillanti arrivano primi, i Fratm secondi, i Caressa terzi e i Pasticcieri quarti. Per la prima prova immunità de La Rotta del Dragone, le coppie devono sfidarsi nella lotta dei cuscini. A cavalcioni su una trave, uno dei viaggiatori dovrà far cadere a cuscinate l'avversario, che il compagno potrà invece distrarre con il lancio di gavettoni. Anche Fru si cimenta nell'impresa e vince contro un locale

I Brillanti, arrivati per primi al Libro Rosso, hanno un vantaggio: scegliere la coppia di sfidanti. La coppia sceglie di gareggiare contro I Caressa. I Fratm, quindi, sfideranno I Pasticcieri. La prima semifinale si conclude con la vittoria de I Brillanti, che battono i Caressa . La seconda semifinale si conclude con la vittoria de I Fratm, che battono I Pasticcieri. La finale si gioca tra I Brillanti e I Fratm, che vincono la prova immunità ed ottengono un bonus: scopriranno le antiche tradizioni del villaggio dell’etnia thai, uno dei più antichi del Vietnam. I Fratm assegnano anche un malus a I Brillanti. Fino al Tappeto Rosso, Fru entrerà in gara con la Fru Flag e sarà interscambiabile tra le coppie. Chi riceverà il malus dovrà risolvere un difficile quiz sulle bandiere prima di poter proseguire con l'autostop. I viaggiatori che arriveranno al traguardo con Fru perderanno una posizione nella classifica finale

Prima di partire, Costantino consegna ai viaggiatori una Busta Rossa che potrà essere aperta solo l’indomani. I Brillanti cedono subito Fru a I Caressa, che a loro volta lo consegnano a Le Amiche. I Fratm, arrivati primi al Libro Rosso, si godono il bonus in un villaggio etnico thai, dove ricevono anche una sorpresa da Costantino: il videomessaggio della fidanzata Gioia per Artem e una lettera della sorellina Aurora per Antonio. Alla ripresa della gara dopo lo stop, le coppie devono raggiungere il Tappeto Rosso a Lao Cai e possono finalmente aprire la misteriosa Busta Rossa di Costantino, che contiene il testo di famosissima canzone vietnamita per bambini. Quando arriveranno al Nhac Son Park, i viaggiatori dovranno cantarla davanti ad un esigente pubblico di mamme locali. Chi verrà rimandato, dovrà tornare a studiare prima di proseguire fino al mercato di Goc Mit. Intanto Le Amiche riconsegnano Fru a I Caressa, che restituiscono presto il dono alla coppia

Le coppie arrivano al Tappeto Rosso a Den Thuong, traguardo finale della terza tappa di Pechino Express. Le Ballerine giungono a destinazione con Fru, ricevuto da Le Amiche . Le coppie sono pronte per conoscere il loro destino. I Fratm sono immuni, mentre Le Ballerine perdono automaticamente un posto nella classifica finale. La coppia vincitrice della terza tappa di Pechino Express è quella de I Pasticcieri. I due viaggiatori sceglieranno chi eliminare tra le ultime due coppie classificate, e il loro destino sarà in mano alla Busta Nera, che deciderà se la tappa sarà eliminatoria o no. Secondi sono I Caressa, terze sono Le Amiche e quarti I Brillanti A rischio eliminazione sono l'ultima coppia, Italia Argentina, e la penultima, I Giganti. Le Ballerine sono salve. I Pasticcieri scelgono di eliminare I Giganti. La Busta Nera, però, salva Francesca Piccinini e Kristian Ghedina. Appuntamento con la quarta tappa di Pechino Express giovedì 28 marzo su Sky e in streaming su NOW

