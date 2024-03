Rugby Guinness Women’s Six Nations 2024: Diretta Sky e NOW con Italia in Campo

Da domenica 24 marzo, al 27 aprile, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con l’edizione 2024 del Guinness Women’s Six Nations di rugby, il più importante torneo europeo femminile della palla ovale per Nazioni, giunto alla 29ma edizione.

Come per quello maschile, anche nel Sei Nazioni femminile in campo ci sarà il meglio del rugby del Vecchio Continente, con le nazionali di Italia, Galles, Inghilterra, che ha vinto le ultime cinque edizioni, Francia, Irlanda e Scozia a contendersi il trofeo.

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite del torneo, con l’Italia sempre in diretta, a partire dall’esordio proprio contro l’Inghilterra campione in carica allo Stadio Lanfranchi di Parma. Inizio match alle ore 16 su Sky Sport Arena e NOW. Ad aprire l’edizione 2024 saranno le sfide tra Francia e Irlanda (alle 10) e tra Galles e Scozia (domani alle 12), entrambe su Sky Sport Arena e NOW.

La programmazione della prima giornata su Sky e in streaming su NOW

Domenica 24 marzo

ore 10 Francia-Irlanda

Sky Sport Arena e NOW differita

Sky Sport Arena e NOW differita (commento Paolo Malpezzi e Maurizio Vancini) ore 12 Galles-Scozia

Sky Sport Arena e NOW differita

Sky Sport Arena e NOW differita (commento Matteo Viscardi e Federico Fusetti) ore 16 Italia-Inghilterra

Sky Sport Arena e NOW diretta

(commento Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi; inviato Moreno Molla)

