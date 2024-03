Un Colpo di Fortuna - Coup de Chance, nuovo thriller di Woody Allen su Sky Cinema e NOW

In prima tv arriva l’ultimo film di Woody Allen, Un colpo di fortuna - Coup de Chance, mercoledì 27 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Al suo cinquantesimo film da regista, il premio Oscar torna a scegliere Parigi per un thriller, per la prima volta girato completamente in lingua francese. Presentato all'80 esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola vanta la fotografia di Vittorio Storaro e affronta le dinamiche di coppia e il rapporto tra razionalità e istinti sentimentali, dove affidarsi al caso a volte può rivelarsi un’opportunità, un vero colpo di fortuna.

SINOSSI - Un colpo di fortuna - Coup de Chance parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud) sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain (Niels Schneider), un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi...

UN COLPO DI FORTUNA, mercoledì 27 marzo in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Su Sky Cinema, incluso nell’abbonamento,in arrivo il trionfatore della 96esima edizione degli Oscar®, OPPENHEIMER, anche in streaming su NOW e disponibile on demand.

Il vincitore di 7 statuette tra cui Miglior Film OPPENHEIMER arriverà su Sky Cinema e in streming su Now lunedì 29 aprile: un thriller epico che spinge il pubblico a entrare nel pulsante paradosso di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo al fine di salvarlo. Il film è scritto e diretto da Christopher Nolan, con Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt nel ruolo di Kitty Oppenheimer, Matt Damon nel ruolo del generale Leslie Groves Jr, Robert Downey Jr nel ruolo di Lewis Strauss e Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock.

In arrivo il 22 aprile invece BARBIE, il film campione di incassi numero uno nella storia della Warner Bros. Pictures diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli di Barbie e Ken vincitore dell’Oscar® alla Miglior Canzone Originale What Was I Made For?

Inoltre, disponibile una collezione on demand dedicata agli Oscar® con più di 120 titoli vincitori delle edizioni passate, dai titoli più recenti ai grandi classici: da Green Book a Il Gladiatore, da Room a Still Alice, da Manchester By The Sea a Dallas Buyers Club, da Top Gun a Il Mago di Oz, e molti altri ancora.

Su Sky Primafila infine è già disponibile ANATOMIA DI UNA CADUTA e in arrivo il 19 marzo POVERE CREATURE!.