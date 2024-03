Quarta tappa Pechino Express Sky e NOW, ultima in Vietnam, chi andrà in Laos?

Zaini in spalla e vento in faccia, come sempre. Ma stavolta anche pioggia battente: l’ultima tappa in Vietnam del viaggio lungo la Rotta del Dragone di Pechino Express – giovedì 28 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW -si snoderà tra mille difficoltà, a partire dalle precipitazioni che renderanno tutto molto più faticoso. Sarà una tappa davvero al limite, che metterà ancora una volta a dura prova la resistenza fisica e psicologica delle coppie in gara: i viaggiatori sono chiamati a percorrere una tappa ancora infinita, in corsa per 454 km, da Lao Cai a Dien Bien Phu.

Dopo aver affrontato una nuova tappa non eliminatoria, al via si presentano: Fabio ed Eleonora Caressa a formare la coppia de “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”. Ci sono anche Megan Ria e Maddalena Svevi, “Le Ballerine”, new entry della scorsa puntata e già inseritesi pienamente in clima gara.

In questa nuova puntata – attesa per giovedì 28 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i concorrenti, provvisti solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, cominceranno il loro viaggio sotto il tempio sacro di Lao Cai, dedicato alla Dea madre del cielo, una delle quattro sante immortali del Vietnam.

A inizio puntata sarà la coppia de “I Pasticcieri”, vincitori della terza tappa, a ricevere da Costantino Della Gherardesca la temuta busta nera che al traguardo decreterà se la puntata è eliminatoria o meno. Il percorso si snoderà tra strade tortuose e antiche tribù delle montagne del nord, portando i concorrenti a fare la conoscenza prima delle donne dell’antichissima etnia Hmong, vestite elegantemente con abiti unici coloratissimi confezionati da sarte incredibili, poi di quelle dell’etnia Black Tai, che secondo una secolare tradizione dopo il matrimonio non si tagliano più i capelli. Tra colpi di scena e sorpassi mozzafiato, le coppie raggiungeranno il primo traguardo intermedio, e i primi a firmare il libro rosso riceveranno l’immunità, con la garanzia di mettere in tasca un biglietto per il Laos.

Tra mille peripezie, ma anche incomprensioni e riconciliazioni, i viaggiatori raggiungeranno il tappeto rosso a Dien Bien Phu, sotto il glorioso monumento che celebra la grande vittoria dei Vi?t Minh contro i colonizzatori francesi. Qui si scoprirà quali coppie potranno richiudere gli zaini per partire in direzione Laos: la tappa sarà nuovamente non eliminatoria o qualcuno dovrà far ritorno a casa?

PARTNER - Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium – Menarini, Samsung Electronics Italia, Weroad, 8848 The Outdoor Company, ActionAid. RTL 102.5 è media partner di Pechino Express.

SOCIAL

Hashtag ufficiale #PechinoExpress

#PechinoExpress Instagram @pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit

@pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit Facebook @pechino express | @sky | @NOW

@pechino express | @sky | @NOW X @PechinoExpress | @SkyItalia | @NOWTV_It

PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEL DRAGONE

Dal 7 marzo ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Guarda la nuova edizione Pechino Express in streaming!

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive