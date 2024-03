Nuovi Episodi Call My Agent Italia 2: su Sky e NOW sorprese e drammi nel mondo dello Showbiz

Dopo l’inaspettato colpo di scena che ha sconvolto gli equilibri dell’agenzia alla fine del secondo episodio, ogni giorno grandi sorprese e nuovi problemi tengono sulle spine gli agenti della CMA, che nei nuovi episodi di CALL MY AGENT – ITALIA dovranno riuscire a gestire, fra le altre cose, le aspirazioni di Claudio Santamaria e a sventare una crisi di coppia fra Serena Rossi e Davide Devenuto. Disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW , il terzo e il quarto episodio della seconda stagione della serie Sky Original remake del cult “Dix pour cent” andranno domani sera in prima serata su Sky Serie.

A mettere a dura prova gli agenti della CMA nel terzo episodio sarà Claudio Santamaria, disposto a tutto pur di ottenere il ruolo di Giordano Bruno in un importante film internazionale diretto addirittura da Christopher Nolan. Per riuscire a convincere i produttori americani di essere il volto giusto l’unica strada è un radicale cambio di immagine: da family man a bad guy. Nel frattempo, per le riprese del suo documentario biopic, insieme a un esausto Corrado Guzzanti Luana Pericoli si cimenterà nella rilettura tutta da ridere di una scena cult del capolavoro di Vittorio De Sica “Ieri, oggi, domani”, quella dell’immortale striptease di Sophia Loren dinanzi a Marcello Mastroianni. Intanto Lea combatte fra la sua vita privata movimentata da un nuovo incontro e un non meno movimentato pressday con Serena Rossi e Davide Devenuto. Nel quarto episodio, infatti, la coppia di attori, in occasione di un junket per la promozione del loro prossimo film, a causa di alcune domande “scomode” sfioreranno la crisi di coppia richiedendo un intervento immediato degli agenti della CMA.

Prodotti da Sky Studios e da Palomar, i nuovi episodi della serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz sono diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato.

Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei - negli episodi di questa settimana Francesca Barra, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Andrea Pennacchi - tornano tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e la compianta Marzia Ubaldi ancora nei ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi anche un nuovo ingresso nel cast, Pietro De Nova (nei panni del nuovo capo dell’agenzia, Evaristo Loi), e il ritorno di Kaze nel ruolo di Sofia, receptionist dell’agenzia e attrice ai primi provini, e di Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più stravaganti della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo “attore preferito”, Corrado Guzzanti.

Dopo Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi e i guest di questa settimana – Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto, saranno Elodie e Sabrina Impacciatore a dare filo da torcere, nei prossimi episodi, con le loro tragicomiche vicende fra lavoro e vita privata, agli agenti della CMA e ai loro assistenti.

Intanto è arrivata su Spotify e su tutte le piattaforme la colonna sonora originale di Call My Agent – Italia, firmata Fabio Amurri. Editori Flipper Srl - Flippermusic in nome e per conto di Sky e Palomar.

CALL MY AGENT | SECONDA STAGIONE - Il terzo e il quarto episodio venerdi 29 Marzo su Sky Serie e in streaming su NOW



