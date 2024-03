Semifinale Tennis Miami 2024, Sinner vs Medvedev davanti a 892mila spettatori su Sky

ASCOLTI AL TOP PER L’INCONTRO TRA JANNIK SINNER E DANIIL MEDVEDEV SU SKY



892 MILA SPETTATORI MEDI PER LA SEMIFINALE DELL’AZZURRO AL MASTERS 1000 DI MIAMI



È IL QUARTO MIGLIOR ASCOLTO DI SEMPRE PER UNA SFIDA DI TENNIS SU SKY SPORT

Jannik Sinner in finale a Miami! Medvedev dominato 6-1, 6-2. Jannik chiude i conti in un'ora e 10' di partita letteralmente filata via sui binari del campione di Melbourne. Irriconoscibile il russo (22 errori), ma grandi meriti all'azzurro, che vince il 5° scontro diretto di fila (21-1 in stagione), vendica la finale persa lo scorso anno a Miami e torna a giocarsi il Masters della Florida per la terza volta dopo 2021 (perso con Hurkacz) e 2023 (ko con Medvedev), la quarta in generale (vittoria a Toronto). In caso di successo domenica, salirà anche n°2 del mondo come mai nessun italiano era riuscito a fare in precedenza.

Ascolti al top per il tennis su Sky con l’incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev al Masters 1000 di Miami. Ieri sera, la semifinale del torneo che ha visto trionfare l’azzurro contro il numero quattro del mondo - dalle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci ha raccolto ben 892 mila spettatori medi e 1 milione 560 mila spettatori unici, con il 4,6% di share. Si tratta del quarto miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky.

Appuntamento con la storia domani, domenica 31 marzo, con la finaletra Sinner e Dimitrov dalle 21 (prepartita dalle 20.30)su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW,.

È disponibile la novità Sky Sport Plus, dove i clienti potranno seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming