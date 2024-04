Sky Sport Tennis 🎾 ATP 250 Estoril, Marrakech, Houston WTA 500 Charleston, WTA 250 Bogotà

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 1° a domenica 7 aprile: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile, tre italiani impegnati nell’ATP 250 di Marrakech (terra): Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Testa di serie numero 1 il serbo Laslo Djere. Lorenzo Musetti, invece, sarà al via dell’ATP 250 dell’Estoril (terra), che vedrà in tabellone il polacco Hubert Hurcacz e il norvegese Casper Ruud. Nell’ATP 250 di Houston (terra) le prime due teste di serie saranno gli statunitensi Ben Shelton e Frances Tiafoe, in tabellone anche l’azzurro Luciano Darderi.

Anche in ambito femminile si apre la stagione della terra rossa. Il torneo più interessante è il WTA 500 di Charleston che vedrà al via 10 giocatrici tra le top-20, tra cui la statunitense Jessica Pegula e la tunisina campionessa 2023 Ons Jabeur. In tabellone anche l’azzurra Elisabetta Cocciaretto. Sara Errani invece prenderà parte al WTA 250 di Bogotà, dove il seeding è aperto dalla ceca Marie Bouzkova.

I telecronisti di Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Dario Massara, Dalila Setti, Alessandro Sugoni, Alessandro Lupi, Fabio Tavelli, Pietro Nicolodi, Lucio Rizzica e Nicolò Ramella.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

È disponibile Sky Sport Plus, dove i clienti possonoseguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!

La programmazione dei tornei

ATP di Estoril, Marrakech, Houston e WTA di Charleston e Bogotà



sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Su Sky Sport Tennis (canale 203) e NOW, a partire da lunedì 1° aprile, potrai sintonizzarti dalle 13 per seguire in diretta il meglio dei 5 tornei. Lo stesso giorno, su Sky Sport Uno (canale 201) e NOW, la programmazione includerà trasmissioni in diretta dalle 18 alle 3:30. Martedì 2 aprile, su entrambi i canali, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, potrai seguire le trasmissioni in diretta dalle 13, continuando fino alle 20:45 su Sky Sport Uno. Mercoledì 3 aprile, sia su Sky Sport Tennis che su Sky Sport Uno, le trasmissioni in diretta inizieranno alle 13, proseguendo fino alle 21:15 su Sky Sport Uno. Giovedì 4 aprile, su entrambi i canali, potrai goderti le trasmissioni in diretta dalle 13 fino alle 20:30 su Sky Sport Uno. Venerdì 5 aprile, sia su Sky Sport Tennis che su Sky Sport Uno, le trasmissioni in diretta inizieranno alle 13, continuando fino alle 20 su Sky Sport Uno.

Sabato 6 aprile, su Sky Sport Tennis potrai seguire dalle 14 la semifinale 1 di Marrakech, dalle 16 la semifinale 2 di Marrakech, dalle 18 la semifinale 2 di Estoril, dalle 20 la semifinale 1 di Houston e dalle 22 la semifinale 2 di Houston. Su Sky Sport Max, dalle 16 potrai seguire la semifinale 1 di Estoril e dalle 18 la semifinale 2 di Estoril. Su Sky Sport Arena, dalle 19 potrai seguire la semifinale 1 di Charleston e dalle 21 la semifinale 2 di Charleston. Domenica 7 aprile, su Sky Sport Tennis potrai seguire dalle 19 la finale di Bogotà e dalle 21 la finale di Houston, che sarà trasmessa anche su Sky Sport Max. Su Sky Sport Max, dalle 16 potrai seguire la finale di Marrakech e dalle 18:30 la finale di Bogotà, che sarà trasmessa anche su Sky Sport 258. Su Sky Sport Arena, dalle 20:30 potrai seguire la finale di Charleston. Su Sky Sport 256, dalle 16:30 potrai seguire la finale di Estoril.

Lunedì 1° aprile

Sky Sport Tennis dalle 13 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 18 alle 3.30 (il meglio dei 5 tornei)

Martedì 2 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 13 alle 20.45 (il meglio dei 5 tornei)

Mercoledì 3 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 13 alle 21.15 (il meglio dei 5 tornei)

Giovedì 4 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 13 alle 20.30 (il meglio dei 5 tornei)

Venerdì 5 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 13 alle 20 (il meglio dei 5 tornei)

Sabato 6 aprile

Sky Sport Tennis dalle 14 semifinale 1 di Marrakech; dalle 16 semifinale 2 di Marrakech; dalle 18 semifinale 2 di Estoril; dalle 20 semifinale 1 di Houston; dalle 22 semifinale 2 di Houston

Sky Sport Max dalle 16 semifinale 1 di Estoril; dalle 18 semifinale 2 di Estoril

Sky Sport Arena dalle 19 semifinale 1 di Charleston; dalle 21 semifinale 2 di Charleston

Domenica 7 aprile