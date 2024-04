Call My Agent - Italia, su Sky e NOW gli episodi finali della Seconda Stagione 🌟🎬

Una vita frenetica, senza orari, in prima linea per risolvere ogni esigenza e imprevisto: gli agenti della CMA sono pronti a tutto pur di preservare la carriera e i progetti dei loro talent. Ne daranno ancora una volta dimostrazione negli ultimi episodi della seconda stagione di CALL MY AGENT - ITALIA, la serie Sky Original remake del cult Dix pour cent, dal 5 aprile in esclusiva su Sky in streaming su NOW . Stasera gli ultimi due episodi andranno in onda su Sky Serie e Sky Cinema Uno in prima serata.

Mentre la CMA, l’agenzia di spettacolo al centro della serie, viene scossa da una rivelazione inaspettata, Gabriele (Maurizio Lastrico) è impegnato a seguire Elodie sul set del nuovo horror del maestro Dario Argento, quando la nota cantante viene coinvolta in quello che per radio e televisioni è un vero e proprio “miracolo” che si rivelerà invece un’arma a doppio taglio. Fervono, intanto, i preparativi per il Festival di Venezia, di cui una Sabrina Impacciatore appena sbarcata da Los Angeles sarà madrina. Tra party, interviste, red carpet e il jet-lag che incombe, per Lea (Sara Drago) non sarà semplice salvarla dal rischio gaffe!

Prodotti da Sky Studios e da Palomar, i nuovi episodi della serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz sono diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato.

Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei - negli episodi di questa settimana Dario Argento, Alberto Barbera, Massimiliano Caiazzo - tornano tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e la compianta Marzia Ubaldi ancora nei ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi anche un nuovo ingresso nel cast, Pietro De Nova (interpreta Evaristo Loi, il nuovo capo della CMA), e il ritorno di Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, e di Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più stravaganti della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo “attore preferito”, Corrado Guzzanti.

In questa seconda stagione sono stati Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto e i guest di questa settimana - Elodie e Sabrina Impacciatore a mettere a dura prova gli agenti della CMA e i loro assistenti. Elodie e Sabrina Impacciatore indossano abiti Maison Valentino e accessori Valentino Garavani.

CALL MY AGENT | SECONDA STAGIONE - Il quinto e sesto episodio da stasera su Sky Serie, Sky Cinema Uno e in streaming su NOW



