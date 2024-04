5a Tappa Pechino Express Sky NOW: arrivo in Laos con la puntata più vista di sempre

Per i viaggiatori di Pechino Express si sono aperte le porte del Laos e il benvenuto nel secondo Paese dello straordinario viaggio lungo “La Rotta del Dragone” ha sancito la nascita di nuove alleanze e ha infiammato forti rivalità tra le coppie, che ormai non nascondono più le proprie strategie. Per lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia una nuova puntata intensissima, quella di ieri, che migliora ulteriormente i propri primati: con 602mila spettatori medi (share 2,7%, 1.037.000 contatti e permanenza al 58%), la quinta tappa di questa stagione è la più vista di sempre da quando lo show è in Sky e in streaming su NOW , con una crescita del +6% rispetto al precedente primato toccato una settimana fa, e del +32% nel confronto con l’omologo episodio di un anno fa.

Nei sette giorni, l’episodio della scorsa settimana totalizza 1.395.000 spettatori medi, con 2.499.000 contatti unici, che corrisponde a una crescita del +10% rispetto all’episodio omologo della precedente stagione.

Un successo di ascolti che corrisponde a quello sui social, dove Pechino Express è stato sempre alla posizione numero 1 nella chart dei Trending Topic sin dalla messa in onda e fino alla mattina di venerdì; inoltre, nella stessa classifica sono apparse anche altre parole collegate allo show come Caressa, Antonella, Laos, Estefania, Giganti e Piccinini (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

I concorrenti, ieri, hanno percorso 263 km da Muang Xai al traguardo di puntata a Luang Prabang, antica città Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Qua il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno enunciato i verdetti: la coppia Italia-Argentina è stata la più veloce e ha candidato I Giganti all’eliminazione, scelta confermata dall’esito della busta nera. Una sorte, quella dei due campioni, quasi inevitabile: i piccoli screzi delle puntate precedenti sono degenerati nella prima tappa laotiana, che i due hanno trascorso per buona parte in silenzio e ignorandosi, fino all’abbraccio pacificatorio che si sono scambiati, ammettendo le rispettive colpe, subito dopo l’inappellabile verdetto.

Ai nastri di partenza della tappa c’erano sette coppie: I Caressa Fabio ed Eleonora Caressa, I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, I Fratm Artem e Antonio Orefice, I Giganti Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, Italia Argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi e Le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi.

La cerimonia meditativa e benaugurale “Baci” ha dato il benvenuto in Laos ai viaggiatori, che dalla pagoda Phu That a Muang Xai hanno ripreso le ostilità. Prima della partenza Le Amiche, vincitrici della quarta tappa, hanno affidato il malus a Giganti e Ballerine, che durante il tragitto hanno dovuto fermarsi 20 minuti o in alternativa trovare un gong da suonare prima di poter riprendere la gara. Prima missione per tutte le coppie: imparare a memoria la preghiera recitata nel rito iniziale e scritta in lingua laotiana, da ripetere davanti a un monaco al Tempio di Na Khon. Ma già nel successivo autostop, il primo di questa tappa, si sono accese nuove rivalità (in primis nei confronti delle coppie accusate di non aiutare le altre coi passaggi) e consolidate inaspettate alleanze, come il quartetto dei “Balleressa”, formato dalle Ballerine e dai Caressa, che hanno unito le forze per una parte del tragitto. Seconda missione: i concorrenti hanno navigato il fiume per recuperare 7 teste di Naga, il dio patrono del Laos dalle sembianze di un gigantesco serpente che vive all’interno dei corsi d’acqua, una delle ricchezze per il Paese che non ha sbocchi sul mare. A seguire, tutti di corsa verso la Pha Kuang Cave per recuperare la statua di Mujalin, il serpente a sette teste re dei Naga, da consegnare a Fru al Som Nang Viewpoint, sulla cima di uno spettacolare punto panoramico: un luogo letteralmente mozzafiato, soprattutto a causa dei faticosissimi, ripidissimi e infiniti scalini per giungere alla sommità.

Dopo la prima notte trascorsa con la popolazione locale, i viaggiatori si sono diretti alla scuola di Tonkit per imparare, insieme ai giovanissimi studenti, semplici calcoli in lingua laotiana. Una volta risolto il quesito matematico, potevano finalmente firmare il libro rosso: i più rapidi sono stati I Pasticcieri seguiti da Italia-Argentina, che hanno rispettivamente ottenuto l’immunità con accesso diretto alla sesta tappa e una posizione nella classifica finale. E proprio i primi hanno deciso di affidare il malus alle seconde arrivate, che hanno dovuto percorrere una parte del tragitto assieme a un’insegnante locale che doveva tornare nel proprio villaggio; per se stessi invece hanno tenuto lo straordinario bonus, un bagno nel fiume Mekong con gli elefanti che abitano il Paese asiatico e una notte in un lussuoso hotel, dove hanno ricevuto due emozionanti videomessaggi da parte delle loro compagne. Le altre coppie, invece, raggiunto Fru al villaggio si sono cimentate nella preparazione di una bottiglia di Lao-Lao, un liquore locale a base di riso, spezie e – letteralmente – un serpente da inserire secondo rigide regole all’interno del vetro. Dopo la notte trascorsa nel piccolo villaggio, ripartenza il giorno seguente di tutta fretta in direzione del Tempio Wat Pha O, abitato da giovanissimi monaci che qui vengono istruiti e cresciuti: i viaggiatori hanno estratto a sorte una mansione da portare a termine per completare l’ultima missione di questa tappa: trasportare la legna, imbiancare, tagliare l’erba, recitare un mantra, pulire i bagni, pulire i pavimenti.

Poi tutti di corsa verso il tappeto rosso a Luang Prabang, città senza tempo Patrimonio dell’Umanità UNESCO e antico cuore spirituale del Laos, dove Costantino ha annunciato la classifica definitiva: prime Italia-Argentina, seguite da Fratm e Ballerine. Ancora una volta gli ultimi a saltare sul tappeto rosso sono stati I Giganti, a rischio eliminazione con Le Amiche: Estefania e Antonella hanno candidato all’eliminazione proprio Piccinini e Ghedina, che hanno trascorso buona parte del loro viaggio in silenzio come veri “separati in casa” e che hanno poi dovuto lasciare definitivamente la gara poiché la busta nera sanciva che questa tappa fosse eliminatoria. Un’eliminazione quasi inevitabile vista la tappa difficile vissuta dai due, che però subito dopo il verdetto hanno ritrovato la sintonia persa durante le precedenti tappe: un abbraccio sincero ha chiuso la loro esperienza, tra gli applausi degli avversari che hanno riconosciuto in Francesca e Kristian due veri campioni, leggende dello sport italiano.

La prossima settimana, giovedì 11 aprile sempre su Sky in streaming su NOW , le sei coppie rimaste in gioco proseguiranno l’esplorazione del Laos e dovranno affrontare difficoltà mai incontrate finora, in quella che sin da ora si preannuncia come una tappa difficilissima. Ad attenderli, infatti, ci sarà un menù davvero al limite: la prova più temuta di stagione, quella dei “sette mostri”, la ruota col cibo più bizzarro, o disgustoso, della tradizione locale; una nuova coppia, I Lumaconi Dario Vergassola e Maria Rosa Petolicchio, in gara – senza troppo successo – nella scorsa stagione, che avranno un ruolo a sorpresa nella gara di quest’anno; e la corsa con le coppie miste, che come sempre potrebbe scombussolare ulteriormente gli equilibri dei viaggiatori, provati già da cinque tappe faticose. Arriveranno nuove alleanze, palesi strategie ancor più dirette o colpi di scena sorprendenti?

PARTNER - Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium – Menarini, Samsung Electronics Italia, Weroad, 8848 The Outdoor Company, ActionAid. RTL 102.5 è media partner di Pechino Express.

SOCIAL

Hashtag ufficiale #PechinoExpress

#PechinoExpress Instagram @pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit

@pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit Facebook @pechino express | @sky | @NOW

@pechino express | @sky | @NOW X @PechinoExpress | @SkyItalia | @NOWTV_It

PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEL DRAGONE

Dal 7 marzo ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.