Successo straordinario per C'È ANCORA DOMANI su Sky: quasi 1,5 milioni di spettatori medi

Su Sky C’È ANCORA DOMANI continua a macinare ascolti: dopo una settimana di programmazione il film di Paola Cortellesi sfiora 1 milione e mezzo di spettatori medi (1 milione 446 mila), più che raddoppiando l’eccellente debutto del giorno di Pasqua (714 mila spettatori medi) e confermandosi il titolo più visto su Sky Cinema da Natale 2021.

C’È ANCORA DOMANI – che resta sempre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - è entrato nella storia del cinema italiano, uno straordinario successo di pubblico e critica, a partire dai risultati al botteghino: un incasso di oltre 36 milioni di euro, 9° posto della top ten box office Italia di tutti i tempi e 5° tra le produzioni nazionali. Presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2023, ha ottenuto Menzione speciale miglior opera prima, Premio speciale della giuria e Premio del pubblico. È stato inoltre premiato come Film dell’anno ai Nastri d’argento 2024 e ha recentemente ricevuto 19 candidature, record per un’opera prima, ai David di Donatello 2024 (tra cui quella per Miglior film).

Il film è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, società del gruppo Sky, prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa. Soggetto e sceneggiatura sono di Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi.

La protagonista, Delia, è interpretata da Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea è Ivano, suo marito, e Romana Maggiora Vergano è Marcella, loro figlia, Giorgio Colangeli è il Sor Ottorino; Emanuela Fanelli infine interpreta la parte di Marisa, l’amica di Delia mentre Vinicio Marchioni è Nino.

L’opera prima di Paola Cortellesi, anche protagonista, è un film emozionante, vero, che nel solco del nostro neorealismo racconta le imprese straordinarie delle tante donne qualunque che hanno costruito, ignare, il nostro Paese.

C’È ANCORA DOMANI è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW. Su Sky il film è disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

