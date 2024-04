Basket, su Sky e NOW atto conclusivo della EuroCup 2023/2024 con il derby francese

Su Sky l’edizione 2023/2024 della “BKT EuroCup” maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, da seguire anche in streaming su NOW.

L’atto conclusivo della manifestazione è ormai alle porte, con due formazioni francesi pronte a contendersi il trofeo, Paris Basketball e Bourg en Bresse. Si gioca al massimo delle tre partite, con Gara1 in programma alla Porte de la Chapelle Arena di Parigi, conosciuta anche come Adidas Arena. Diretta del match su Sky Sport Max e NOW alle ore 20.30. Anche Gara2 e l’eventuale Gara3 verranno proposte live sempre su Sky Sport Max e NOW, rispettivamente venerdì 12 aprile, dalla Ekinox Arena di Bourg en Bresse, e mercoledì 17 aprile, nuovamente dalla capitale francese.

Basket: “BKT EUROCUP” 2023/2024 la FINALE live su Sky e in streaming su NOW

MARTEDI 9 APRILE

Ore 20.30 Gara1: Paris Basketball-Bourg en Bresse

diretta Sky Sport Max e in streaming su NOW

(commento Andrea Solaini e Andrea Meneghin)

VENERDI 12 APRILE

ore 19.30 Gara2: Bourg en Bresse-Paris Basketball

diretta Sky Sport Max e in streaming su NOW

(commento Andrea Solaini e Davide Pessina)

MERCOLEDI 17 APRILE

Ore 20.30 Eventuale Gara3: Paris Basketball-Bourg en Bresse

diretta Sky Sport Max e in streaming su NOW

