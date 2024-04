Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW Quarti Andata: Palinsesto e Telecronisti

Giovedì 11 aprile, tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con le partite d’andata dei quarti di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, le 18.45 e le 21.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW,alle 18 e alle 23, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21. Gli studi delle 20 e delle 23 anche su Sky Sport 4K.

Quattro le formazioni italiane impegnate: in Europa League, alle 21, il Milan, la Roma, di fronte nel derby italiano a San Siro, e l’Atalanta, in campo in Inghilterra, nell’affascinante sfida al Liverpool; in Conference League, alle 18.45, la Fiorentina, in trasferta nella Repubblica Ceca, in casa del Viktoria Plzen.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Anche per questa stagione Sky trasmetterà tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e 121 delle 137 partite di UEFA Champions League. Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2023/24 DIRETTA - QUARTI ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata europea su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Giovedì 11 aprile 2024, gli appassionati di calcio saranno di nuovo al centro dell'azione con una nuova giornata di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.

Iniziamo con l'Europa League. La serata sarà intensa con partite cruciali che terranno tutti con il fiato sospeso. Sul campo, l'AC Milan affronterà la AS Roma, in un match che promette emozioni forti. I Rossoneri possono vantare una lunga imbattibilità contro la Roma a San Siro, con 7 anni di vittorie e pareggi. Sarà la seconda volta consecutiva che il Milan raggiunge i quarti di finale europei, mentre la Roma cerca la sua quarta apparizione in questa fase della competizione. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con i commenti di Aldo Serena. Sul bordocampo, saranno presenti Peppe Di Stefano, Manuele Baiocchini e Paolo Assogna.

Nella stessa fascia oraria, il Liverpool FC sarà opposto all'Atalanta BC. Entrambe le squadre hanno un precedente europeo con una vittoria a testa. Il Liverpool si trova per la quinta volta ai quarti di finale in sette stagioni, mentre l'Atalanta è alla sua terza apparizione in cinque stagioni. La telecronaca sarà a cura di Federico Zancan, con i commenti di Luca Marchegiani. Sul bordocampo, saranno presenti Massimiliano Nebuloni e Gianluigi Bagnulo.

Altro scontro interessante sarà tra il Bayer 04 Leverkusen e il West Ham United FC. Entrambe le squadre si trovano ai quarti di finale, con i tedeschi che raggiungono questa fase per la terza volta in cinque stagioni e gli inglesi per la terza stagione consecutiva. La telecronaca sarà di Nicola Roggero. Infine, lo SL Benfica affronterà l'Olympique de Marseille. Il Benfica è ai quarti per la terza stagione consecutiva, mentre il Marsiglia torna in questa fase dopo una sola stagione. La telecronaca sarà affidata a Filippo Benincampi.

Per non perdere neanche un momento di queste partite emozionanti, ci sarà la "Diretta Gol Europa League" su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con aggiornamenti tempestivi su tutte le azioni salienti. I telecronisti responsabili saranno Maurizio Compagnoni per l'incontro AC Milan vs AS Roma, Paolo Ciarravano per Liverpool FC vs Atalanta BC, Davide Polizzi per Bayer 04 Leverkusen vs West Ham United FC, e Antonio Nucera per SL Benfica vs Olympique de Marseille.

Nella UEFA Europa Conference League, l'attenzione sarà rivolta al match tra il FC Viktoria Plzen e la ACF Fiorentina. Per entrambe le squadre, sarà un'occasione per mettersi alla prova contro avversari internazionali. La Fiorentina ha un buon record contro le squadre ceche, con 9 vittorie su 15 partite, mentre il Plzen cercherà di invertire la tendenza. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con i commenti di Lorenzo Minotti. Sul bordocampo, sarà presente Vanessa Leonardi.

Anche in questa competizione, non mancherà la "Diretta Gol Europa Conference League" su Sky Sport 251 e NOW, che terrà aggiornati i tifosi su tutti i gol e le azioni principali delle partite. I telecronisti responsabili saranno Dario Massara per FC Viktoria Plzen vs ACF Fiorentina, e Alessandro Sugoni per le altre partite in programma.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

“UEFA EUROPA LEAGUE”

GIOVEDI 11 APRILE 2024

Studio - Europa League Show

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 20 “Europa League Show” Sky Sport 24

Sky Sport 24 ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Uefa Europa League: AC Milan vs AS Roma [anche in 4K HDR]

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming NOW

telecronaca Riccardo Gentile commento Aldo Serena;

bordocampo Peppe Di Stefano, Manuele Baiocchini, Paolo Assogna

Rossoneri imbattuti a San Siro contro la Roma da 7 anni, 4 vittorie e 2 pari. Milan per la seconda volta consecutiva a un quarto europeo, Roma per la quarta volta.

ore 21:00 Uefa Europa League: Liverpool FC vs Atalanta BC

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming NOW

telecronaca Federico Zancan; commento Luca Marchegiani

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Gianluigi Bagnulo

Una vittoria a testa nei due precedenti europei. Liverpool per la quinta volta a un quarto europeo in 7 stagioni, Atalanta per la terza volta in 5 stagioni.

ore 21:00 Uefa Europa League: Bayer 04 Leverkusen vs West Ham United FC

diretta Sky Sport 254 e in streaming NOW

telecronaca Nicola Roggero;

Tedeschi ai quarti europei per la terza volta in 5 stagioni. Inglesi ai quarti per la terza stagione consecutiva. Nessun precedente fra le due formazioni.



ore 21:00 Uefa Europa League: SL Benfica vs Olympique de Marseille

diretta Sky Sport 255 e in streaming NOW

telecronaca Filippo Benincampi

Portoghesi ai quarti per la terza stagione di fila. In vantaggio 2 a 1 in 4 sfide, un pareggio. Marsiglia di nuovo a quarti dopo una sola stagione.

ore 21:00 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

AC Milan vs AS Roma: Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni Liverpool FC vs Atalanta BC : Paolo Ciarravano

: Paolo Ciarravano Bayer 04 Leverkusen vs West Ham United FC: Davide Polizzi

Davide Polizzi SL Benfica vs Olympique de Marseille: Antonio Nucera

“UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE”

GIOVEDI 11 APRILE 2024

ore 18:45 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

FC Viktoria Plzen vs ACF Fiorentina : Dario Massara

: Dario Massara Olympiacos FC vs Fenerbahçe SK: Matteo Marceddu

ore 18:45 Uefa Europa Conference League: FC Viktoria Plzen vs ACF Fiorentina

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming NOW

telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo Minotti;

bordocampo Vanessa Leonardi

Per i cechi 15esima sfida con un club italiano, 3 vittorie, 4 pari e 7 sconfitre. Per i viola 16esima sfida con un club ceco, 9 vittorie, 2 pareggi e 4 ko.

ore 21:00 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Club Brugge vs PAOK FC : Federico Botti

: Federico Botti Aston Villa FC vs LOSC Lille: Alessandro Sugoni

