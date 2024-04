La domanda che agita Pechino Express (Sky e NOW): bisogna eliminare i più forti?

Ultima difficilissima tappa in Laos per i viaggiatori di Pechino Express, tra tante sorprese e colpi di scena senza fine. Nella sesta puntata lungo la Rotta del Dragone dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, per i concorrenti il piano di giornata prevedeva le coppie miste, in cui ogni viaggiatore perdeva il proprio punto di riferimento più importante, il compagno di viaggio; l’ingresso della coppia de I Lumaconi Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, corridori lentissimi della scorsa edizione; e la prova meno attesa di tutte, quella dei Sette mostri, col cibo tipico locale ben poco apprezzato in base ai gusti occidentali. Dopo 420 km - da Luang Prabang, antica città Patrimonio dell’Umanità UNESCO, fino a Vientiane, dove era posto il traguardo finale - il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno annunciato i verdetti, scatenando evidenti tensioni nel gruppo: la coppia I Pasticcieri, formata da Damiano e Massimiliano Carrara, è stata la più veloce e ha candidato I Caressa, Fabio ed Eleonora, all’eliminazione, scelta confermata dall’esito della busta nera; Fabio non ha accolto di buon grado la motivazione fornita dai due fratelli, che hanno nominato la coppia secondo loro più forte (l’altra era quella delle Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), e si è mostrato molto risentito nei confronti dei due. In gara restano ora cinque coppie, pronte ad affrontarsi vis-à-vis in Sri Lanka.

L’episodio di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 459mila spettatori medi (con il 2% di share e il 56% di permanenza), un dato in crescita del +18% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione. Nei sette giorni, la puntata della scorsa settimana ha ottenuto 1.359.000 spettatori medi, con 2.301.000 contatti unici, che corrisponde a una crescita del +8% rispetto all’omologa tappa dell’anno scorso.

Sui social, con oltre 215mila interazioni social totali - dato in crescita del +139% rispetto a un anno fa e del +40% rispetto a una settimana fa – Pechino Express è stato lo show più commentato della serata di ieri, sempre sul podio nella chart dei Trending Topic durante la messa in onda; inoltre, nella stessa classifica sono apparsi anche Megan, Artem, i Caressa, Damiano (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

In questa tappa, le sei coppie ancora in gara sono partite da Luang Prabang per poi affrontare il primo gioco vantaggio a Vang Vieng e approdare infine a Vientiane, dopo oltre 420 chilometri. Ai nastri di partenza, oltre a Pasticcieri, Amiche e Caressa, anche I Fratm Artem e Antonio Orefice, Italia Argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi e Le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi. Prima della partenza, i viaggiatori hanno scoperto che fino al libro rosso le coppie dovevano essere mischiate, e così Massimiliano ha fatto coppia con Estefania, Antonio con Barbara, Antonella con Eleonora, Fabio con Damiano, Artem con Megan e, infine, le due Maddalena insieme. Prima missione per le coppie mixate era raggiungere il tempio di Kong Ngiew, dove hanno scoperto di dover trasportare una particolare campana ricavata col metallo di ordigni inesplosi senza farla suonare, pena alcuni minuti di pausa forzata: per le nuove coppie la parola chiave era equilibrio, in primis per poter far scoppiare l’intesa tra loro, quindi per evitare di far rumori con la campana per compiere il percorso nel minor tempo possibile.

Dopo la ricerca di ospitalità per la notte nel paese di Kasi, tutti di corsa in direzione del Rental Bike a Vang Vieng: qui hanno affittato due bici, una mountain bike e una da passeggio, per compiere i 15 km – su un terreno decisamente ostico e faticoso – che separavano le coppie dal libro rosso; le prime tre coppie arrivate al libro rosso – Amiche, Caressa e Ballerine – si sono sfidate nel gioco vantaggio: un membro della coppia, attraverso un vero e proprio percorso a ostacoli in un lago, doveva ottenere dei vasi pieni d’acqua mentre l’altro doveva reggere una giara che doveva essere riempita dagli avversari, con l’obiettivo di riempire quanto più velocemente possibile le giare altrui da farle cadere, cosa che avrebbe eliminato la coppia in questione. A vincere la prova sono state le Ballerine, che si sono così guadagnate una posizione in più nella classifica finale di puntata.

Conclusa la faticosissima prova, nemmeno un attimo di respiro: ecco la nuova coppia de I Lumaconi, Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, protagonisti – senza grande successo – della passata stagione di Pechino Express. “In gara” come tutti gli altri, Maria Rosa e Dario avrebbero mandato al ballottaggio finale tutte le coppie arrivate almeno 30 minuti dopo di loro. La corsa qui prevedeva la sosta meno apprezzata di stagione, quella per la prova dei Sette mostri: al mercato di Thongmang i viaggiatori hanno trovato la temutissima ruota divisa in sette spicchi che contenevano serpente, becco di anatra fritto, sangue cotto, grilli giganti, vermi d’acqua, rana allo spiedo e placenta di mucca; come da tradizione, ogni componente della coppia doveva far girare tre volte la ruota e mangiare l’intero contenuto del piattino presente nello spicchio capitatogli. La tavola si è rivelata piuttosto indigesta per tutti, soprattutto per Le Ballerine (che, penalizzate dalle Amiche arrivate per prime al libro rosso, sono state costrette a compiere la prova per ben due volte) e per Italia Argentina, che hanno mangiato con pochissimo gusto e pochissima velocità i cibi della ruota.

Completata finalmente la missione culinaria, le coppie si sono poi dirette a marce spedite verso il traguardo finale di Vientiane: a vincere la tappa sono stati I Pasticceri, mentre in fondo alla classifica si sono piazzati I Caressa e Le Amiche. Quando Damiano ha fatto il nome di Fabio ed Eleonora, giustificando la loro scelta perché li reputano tra le coppie più forti di quest’anno, Fabio si è mostrato decisamente risentito per la scelta: la busta nera ha confermato l’esito di puntata e purtroppo per la coppia padre e figlia non c’è stato nulla da fare.

La prossima settimana, giovedì 18 aprile sempre su Sky e in streaming su NOW , le cinque coppie rimaste in gioco raggiungeranno lo Sri Lanka, dove si decideranno le sorti di questa avventura: il clima è più teso che mai e la competizione tra le coppie è forte come mai prima d’ora, in questa stagione. Riusciranno i viaggiatori a trovare un nuovo equilibrio?

