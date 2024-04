Jon Hamm e Tina Fey investigatori in un thriller su Sky Cinema e NOW

Arriva in prima TV esclusiva lo Sky Original MAGGIE MOORE(S) – UN OMICIDIO DI TROPPO con Jon Hamm e Tina Fey protagonisti, in onda domenica 14 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Jordan Sanders (Jon Hamm), il capo della polizia di una tranquilla cittadina dell’Arizona, si trova alle prese con un bizzarro duplice omicidio: due donne, che non hanno alcun legame tra loro, vengono trovate assassinate. Solo una cosa le lega: entrambe si chiamano Maggie Moore. Il caso si complica ulteriormente quando Jordan viene aiutato nelle indagini dalla vicina di casa di una delle donne uccise, Rita (Tina Fey), che è anche una testimone chiave.

MAGGIE MOORE(S) – UN OMICIDIO DI TROPPO in esclusiva domenica 14 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

Su Sky Cinema, incluso nell’abbonamento,in arrivo il trionfatore della 96esima edizione degli Oscar®, OPPENHEIMER, anche in streaming su NOW e disponibile on demand.

Il vincitore di 7 statuette tra cui Miglior Film OPPENHEIMER arriverà su Sky Cinema e in streming su Now lunedì 29 aprile: un thriller epico che spinge il pubblico a entrare nel pulsante paradosso di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo al fine di salvarlo. Il film è scritto e diretto da Christopher Nolan, con Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt nel ruolo di Kitty Oppenheimer, Matt Damon nel ruolo del generale Leslie Groves Jr, Robert Downey Jr nel ruolo di Lewis Strauss e Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock.

In arrivo il 22 aprile invece BARBIE, il film campione di incassi numero uno nella storia della Warner Bros. Pictures diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli di Barbie e Ken vincitore dell’Oscar® alla Miglior Canzone Originale What Was I Made For?

Inoltre, disponibile una collezione on demand dedicata agli Oscar® con più di 120 titoli vincitori delle edizioni passate, dai titoli più recenti ai grandi classici: da Green Book a Il Gladiatore, da Room a Still Alice, da Manchester By The Sea a Dallas Buyers Club, da Top Gun a Il Mago di Oz, e molti altri ancora.

Su Sky Primafila infine è già disponibile ANATOMIA DI UNA CADUTA e in arrivo il 19 marzo POVERE CREATURE!.