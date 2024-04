Sky Sport Tennis 🎾 ATP 500 Barcellona, 250 Monaco + Bucarest, WTA 500 Stoccarda, 250 Rouen

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 15 a domenica 21 aprile: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile, all’ATP 500 di Barcellona (terra)molto atteso il ritorno di Rafa Nadal, che al primo turno affronta l’azzurro Flavio Cobolli. Dopo la notizia del forfait di Carlos Alcaraz, sostituito in tabellone da Fabian Marozsan, il favorito diventa Andrey Rublev. Gli italiani al via sono Lorenzo Musetti (testa di serie numero 10) e Matteo Arnaldi. Alexander Zverev e Holger Rune sono i più attesi all’ATP 250 di Monaco di Baviera (terra), mentre sono tre gli italiani qualificati direttamente per il tabellone principale dell’ATP 250 di Bucarest (terra): Luca Nardi, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego.

In ambito femminile, al WTA 500 di Stoccarda (terra) c’è il meglio del tennis mondiale, con in campo 9 delle migliori 10. Ad aprire l’elenco, la numero 1 del ranking Iga Swiatek, che in Germania ha già trionfato due volte, poi la numero 2 Aryna Sabalenka e la numero 3 Coco Gauff. Al netto delle qualificazioni, l’unica italiana al via è Jasmine Paolini. A Rouen (terra) ad aprire il tabellone sono Anastasia Pavlyuchenkova e Caroline Garcia, che affronta al primo turno la nostra Elisabetta Cocciaretto. L’altra azzurra al via è Martina Trevisan, opposta subito a Naomi Osaka.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP di Barcellona, Monaco di Baviera e Bucarest

La prossima settimana sarà un'opportunità imperdibile per gli appassionati di tennis, con la copertura dei tornei ATP di Barcellona, Monaco di Baviera e Bucarest, e dei tornei WTA di Stoccarda e Rouen sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Dall'15 al 19 aprile, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno offriranno una copertura completa dei tornei ATP e WTA dalle 10 del mattino fino alle 22.30 di sera, garantendo agli spettatori un'ampia gamma di partite e momenti salienti. Ogni giorno, potrete seguire le migliori azioni dei tornei, con un'attenzione particolare sulle partite più interessanti e sulle prestazioni dei migliori giocatori.

Il sabato sarà una giornata emozionante con le semifinali del torneo ATP di Barcellona trasmesse su Sky Sport Tennis dalle 13.30 e dalle 16. Gli appassionati potranno godersi i momenti cruciali delle partite mentre i giocatori lottano per un posto in finale.

La domenica sarà dedicata alle finali, con Sky Sport Tennis che trasmetterà la finale del torneo ATP di Monaco di Baviera dalle 13.30 e la finale del torneo ATP di Barcellona alle 16. Inoltre, Sky Sport Max offrirà la finale del torneo WTA di Rouen alle 15, mentre Sky Sport 254 trasmetterà la finale del torneo WTA di Stoccarda alle 13.

Lunedì 15 aprile

Sky Sport Tennis dalle 10 alle 22.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 10 alle 19 (il meglio dei 5 tornei)

Martedì 16 aprile

Sky Sport Tennis dalle 10 alle 22.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 10 alle 20 (il meglio dei 5 tornei)

Mercoledì 17 aprile

Sky Sport Tennis dalle 10 alle 22.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 10 alle 19.30 (il meglio dei 5 tornei)

Giovedì 18 aprile

Sky Sport Tennis dalle 10 alle 22.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sky Sport Uno dalle 10 alle 17 (il meglio dei 5 tornei)

Venerdì 19 aprile

Sky Sport Tennis dalle 10 alle 21.30 (il meglio dei 5 tornei)

Sabato 20 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13.30 semifinale 1 di Barcellona; dalle 16 semifinale 2 di Barcellona

Domenica 21 aprile

Sky Sport Tennis dalle 13.30 finale di Monaco di Baviera (anche su Sky Sport 253);

dalle 16 finale di Barcellona;

dalle 18.30 finale di Bucarest (differita)

dalle 16 finale di Barcellona; dalle 18.30 finale di Bucarest (differita) Sky Sport Max dalle 15 finale di Rouen

Sky Sport 254 dalle 13 finale di Stoccarda

