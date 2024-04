940 mila per Semifinale Sinner vs. Tsitsipas al Masters 1000 Monte-Carlo su Sky Sport

Ascolti sempre al top per il tennis su Sky: ieri la semifinale tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas al Masters 1000 di Montecarlo - dalle 13.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha raccolto ben 940 mila spettatori medi complessivi e oltre 2 milioni di spettatori unici, con l’ 8% di share. Il picco di 1 milione 137 mila spettatori è stato registrato durante le fasi decisive del terzo set.

Si assegna il titolo a Monte-Carlo, è il giorno della finale. In campo oggi alle 15 sul Ranieri III, un po' a sorpresa, si affrontano Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. Inutile negarlo, il mondo si aspettava l'ennesima sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma il campo ha regalato un altro responso. Il greco ha vinto per due volte il torneo del Principato nel 2021 e nel 2022 e va a caccia del tris. Da lunedì rientrerà certamente in Top-10. Il norvegese, che contro Nole ha sconfitto per la prima volta il n°1 del mondo, cerca il suo primo successo in un Masters 1000. Finora Ruud (3 finali Slam, tutte perse) ha conquistato in carriera solo dei titoli 250. Il nordico è avanti 2-1 nei precedenti e ha conquistato anche l'unico confronto sul rosso (Madrid 2021)

