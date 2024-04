Sky Sport Motori Weekend | F1 Cina, SuperBike Olanda, WRC, Indycar, Lamborghini

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro grande weekend all’insegna dei motori con Formula 1, Superbike, WRC, NTT IndyCar Series e Lamborghini Super Trofeo. Dalle due alle quattro ruote, cinque appuntamenti da non perdere con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL RACE WEEKEND SU SKY - Nuova tappa asiatica per il mondiale 2024 di Formula 1, con il Circus che dopo la gara in Giappone sbarca a Shanghai per il Gran Premio di Cina, in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì 18 aprile, in programma la conferenza stampa dei piloti alle 13, mentre venerdì 19 si scende in pista per la prima sessione di prove libere, in diretta dalle 5.30 del mattino. Il weekend cinese sarà anche il primo della stagione con il format aggiornato della Sprint: sempre venerdì, alle 9.30, sarà già tempo di qualifiche per la gara breve, che scatterà alle 5 del mattino di sabato 20 aprile. Poi alle 9 di nuovo in pista per le qualifiche che definiranno l’ordine di partenza del GP. Domenica la gara, in esclusiva live a partire dalle 9. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Torna in pista anche la Superbike, impegnata ad Assen con il Round d’Olanda,tutto da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato la Superpole dalle 10.55, mentre alle 14 saràla volta di Gara 1. Domenica la Superpole Race alle 11, poi alle 14 si tornerà in pista per Gara 2. Appuntamento europeo anche per il mondiale WRC, con gli equipaggi impegnati nel Rally di Croazia, quarta prova in calendario. Prima diretta sabato alle 10 su Sky Sport Arena e NOW, la seconda alle 16.55 su Sky Sport F1 e NOW. Le prove speciali di domenica saranno live alle 8.30 e alle 16 su Sky Sport Max e NOW. Domenica si vola anche nella costa pacifica degli Stati Uniti per la NTT IndyCar Series: tutti in pista dalle 21.25 per il Grand Prix di Long Beach (Sky Sport F1 e NOW).

Nel weekend spazio anche al primo appuntamento stagionale del Lamborghini Super Trofeo, il campionato monomarca dedicato alle vetture di Sant’Agata Bolognese. Sabato alle 17.35 in programma Gara 1, mentre domenica alle 9.40 semaforo verde per Gara 2 (Sky Sport MotoGP e NOW).



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI CINA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

GIOVEDI 18 APRILE 2024

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13: conferenza stampa piloti (differita)

VENERDI 19 APRILE 2024

Ore 5.15: Paddock Live

Ore 5.30: F1 - prove libere 1

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 10.45: Paddock Live Show

Ore 11.15: conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 20 APRILE

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 5: F1 – Sprint

Ore 6: Paddock Live

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 9: F1 – qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.45: Paddock Live Show

Ore 12.15: F1 – qualifiche (replica)

Ore 14.15: F1 – Sprint (replica)

DOMENICA 21 APRILE

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 9: F1 – gara

Ore 11: Paddock Live

Ore 11.30: Debriefing

Ore 13: Race Anatomy

Ore 14: F1 - gara (replica)

Ore 17.30: F1 gara (replica)

SBK - ROUND D’OLANDA

LIVE SU SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

VENERDI 19 APRILE 2024

Ore 10.15: Superbike – Prove libere 1

Ore 14.05: Supersport 300 - Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove libere 2

Ore 15.55: Supersport – Superpole

SABATO 20 APRILE

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 12.40: Supersport 300 - Race 1

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Superbike - Race 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Race 1

DOMENICA 21 APRILE

Ore 10.45: pre gara

Ore 11: Superbike - Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 12.40: Supersport 300 - Race 2

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14: Superbike - Race 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport 300 - Race 2

WRC: RALLY DI CROAZIA:

LIVE SU SKY SPORT MAX E IN STREAMING SU NOW

SABATO 20 APRILE

Ore 10: Prova Speciale 11 (Sky Sport Max e NOW)

Ore 17: Prova Speciale 15 (Sky Sport F1 e NOW)

DOMENICA 21 APRILE

Ore 8.30: Prova Speciale 18 (Sky Sport Max e NOW)

Ore 13: Powerstage (Sky Sport Max e NOW)

NTT INDYCAR SERIES: GRAND PRIX OF LONG BEACH

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

DOMENICA 21 APRILE

Ore 21.25: Grand Prix of Long Beach

LAMBORGHINI SUPER TROFEO: ROUND 1-IMOLA

LIVE SU SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

SABATO 20 APRILE

Ore 17.35: Gara 1

DOMENICA 21 APRILE

Ore 9.40: Gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Ancora un weekend dedicato ai motori: riparte il circus di F1 con il Gran Premio Lenovo di Cina, e la SBK con il Round Pirelli d’Olanda, che saranno trasmessi anche in chiaro su TV8. Per la Formula 1 si parte venerdì 19 aprile con le qualifiche Sprint LIVE alle ore 9.30, con studio pre-qualifiche dalle 9.00. Sabato 20 aprile dopo la replica delle qualifiche Sprint, al via le qualifiche di F1 in differita alle ore 12.00. Domenica 21 aprile, in differita alle ore 14.00, semaforo verde per il Gran Premio Lenovo di Cina. L’appuntamentosu TV8 è già a partire dalle ore 12.30 con lo studio Formula 1, condotto da Davide Camicioli e Vicky Piria. Al termine del GP, tutte le interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare tutte le dinamiche della gara.

Per la SBK, l’appuntamento con il Round Pirelli è sabato 20 aprile alle 14.00 con la Race 1 LIVE, e domenica 21 aprile dalle 17.00 con la Tissot Superpole Race, e a seguire la Race 2, in differita.

VENERDI 19 APRILE 2024

Ore 09:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche Sprint DIRETTA

Ore 09:30 Motori F1 2024 Gp Cina Qualifiche Sprint 19/04/2024 DIRETTA

Ore 10:30 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche Sprint DIRETTA

Ore 10:45 Motori F1 Paddock Live Show Live

NOTTE TRA 19 APRILE E 20 APRILE

Ore 04:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

Ore 05:00 Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Cina Sprint 20/04/2024 DIRETTA

Ore 06:00 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

SABATO 20 APRILE

Ore 09:45 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint

Ore 10:30 Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Cina Sprint 20/04/2024

Ore 11:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

Ore 12:00 Motori Formula 1 Motori F1 2024 Gp Cina Qualifiche 20/04/2024

Ore 13:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

Ore 13:45 Motori Pre / Post Superbik Pre Superbike 2024 Round 3 20/04/2024 DIRETTA

Ore 14:00 Motori World Superbike Round 3 Olanda - World Sbk Race 1 20/04/2024 DIRETTA

Ore 14:35 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2024 Round 3 20/04/2024 DIRETTA

DOMENICA 21 APRILE