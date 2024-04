Emozioni e Sfide: Pechino Express Sky NOW in Sri Lanka, Nuova Tappa e Svolte Impreviste

Nuove energie ma anche primi cenni di cedimento dopo centinaia di chilometri sempre in corsa: l’arrivo in Sri Lanka, terzo e ultimo Paese dell’avventura di Pechino Express, è un punto di svolta nella gara. Nella tappa di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, infatti, le coppie hanno corso 170 chilometri lungo la costa a poca distanza dalle onde dell’Oceano Indiano, partendo dalla spiaggia di Negombo fino al traguardo di puntata Galle, la più grande città fortificata del sudest asiatico. Proprio ai piedi delle antiche mura, il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno proclamato i verdetti: vincitrici di tappa Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, che hanno vinto tutto quello che c’era da vincere; candidate all’eliminazione, forse a sorpresa, la coppia Italia Argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, salvate però dalla busta nera che aveva stabilito che questa tappa non sarebbe stata eliminatoria.

L’episodio di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 471mila spettatori medi (con il 2% di share e il 55% di permanenza), un dato in crescita del +13% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione e del +3% rispetto alla puntata di una settimana fa. Nei sette giorni, la puntata della scorsa settimana ha ottenuto 1.236.000 spettatori medi, con 2.339.000 contatti unici, che corrisponde a una crescita del +5% rispetto all’omologa tappa dell’anno scorso.

Sui social, con 173mila interazioni social totali - dato in crescita del +95% rispetto a un anno fa – Pechino Express è stato lo show più commentato della serata di ieri e sempre sul podio nella chart dei Trending Topic durante la messa in onda; inoltre, nella stessa classifica sono apparsi anche Artem, Caressa e Damiano (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

La prima tappa singalese vedeva in gara cinque coppie: I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, I Fratm Artem e Antonio Orefice, e Le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi, oltre quindi a Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e Italia Argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

I primi, vincitori dell’ultima tappa in Laos, in partenza hanno subito penalizzato Le Amiche, obbligate da Fru a compiere una missione iniziale: dovevano cercare nel Fish Market di Negombo un pesce volante tra le migliaia di esemplari esposti dalle bancarelle. Per tutti gli altri, prima ufficiale (e maleodorante) missione di tappa: dovevano recuperare da grandi barili pesci sotto sale per metterli ad essiccare al sole sulla spiaggia. Quindi, ripartenza in direzione della chiesa Our Lady of Good Voyage, una delle 98 chiese cristiane di Negombo che non a caso assicurano a questa città il soprannome di “piccola Roma”: qui le coppie hanno dovuto memorizzare il nome di altre dieci chiese della città per arrivare preparate all’interrogazione di Costantino ai piedi della gigantesca Lotus Tower, simbolo della modernità di Colombo, capitale dello Sri Lanka. Le coppie più preparate sono potute salire subito sulla cima dell’altissima torre, mentre i boccati – Pasticcieri e Fratm – hanno dovuto scontare una penalità di 10 minuti. Dal terrazzo panoramico al 29esimo piano, i viaggiatori hanno dovuto individuare nello skyline della gigantesca e trafficatissima il simbolo di Pechino Express servendosi solo di un binocolo, di una bussola e delle coordinate della direzione in cui guardare: era stato posto sul tetto del vivacissimo quartiere bazar Manning Market, anche conosciuto come Pettah Market Place, dove su richiesta di Fru hanno dovuto comprare sei specifiche tipologie di frutta e verdura locali. Subito dopo, di corsa verso Dehiwala, città sull’oceano dove molti ne hanno approfittato per un bagno rigenerante al tramonto prima di chiedere ospitalità per la prima notte in Sri Lanka.

La gara è ripartita l’indomani verso la fabbrica di gusci di noci di cocco ad Ambalangoda per una missione dalle origini antiche: creare una corda resistente dalla fibra dei gusci, seguendo la tecnica tradizionale, e poi trovare venti persone per saltarla come quando si era bambini. Raggiunto questo obiettivo, le coppie si sono poi fiondate al Mask Museum di Ambalangoda per firmare il libro rosso davanti a Costantino: prime in classifica Le Amiche Maddalena e Barbara che, oltre a guadagnare un posto in classifica, hanno affidato il malus alle Ballerine, già in grande difficoltà nei primi chilometri in Sri Lanka. E il malus era il peggiore perché di fatto poteva interessare tutti: era la temutissima bandiera nera che, come da tradizione, poteva essere passata da una coppia all’altra col semplice tocco di un avversario (o sventolandola durante un suo passaggio in automobile), per condannare quindi la coppia che arrivava al traguardo con una posizione in meno in classifica.

Dalla spiaggia bianca di Ambalangoda, dove si registravano 34° e il 92% di umidità, le coppie sono poi ripartite a marce spedite verso l’antica città fortificata di Galle, traguardo di puntata: una città che è un piccolo labirinto intricatissimo di vie tutte ricollegate tra loro, strade che sono diventate terreno di una vera e propria bagarre a causa della bandiera nera. Mille velocissimi rimbalzi del temuto vessillo tra le coppie, cadute in bici e corse forsennate nel traffico della città: alla fine, a portare la bandiera a Costantino sono state Estefania e Antonella, al ballottaggio insieme ai Fratm. A indicare la coppia candidata all’eliminazione, le Amiche vincitrici di puntata: Maddalena e Barbara hanno scelto di nominare le due giovani ragazze, graziate alla fine dalla busta non eliminatoria.

La settimana prossima, giovedì 25 aprile sempre su Sky in streaming su NOW , le cinque coppie ripartiranno di nuovo tutte appaiate per la seconda tappa singalese, ottava nel complesso. Al traguardo finale manca sempre meno, ma proprio adesso che la stanchezza inizia a far capolino nel percorso faticosissimo che le coppie stanno compiendo, nuove difficoltà e insidie renderanno ancor più complicato il loro percorso… chi ne farà le spese?

