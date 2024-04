Sky Sport Tennis e NOW 🎾 diretta esclusiva Madrid Open - ATP Masters 1000 e WTA 1000

MUTUA MADRID OPEN IN ESCLUSIVA

SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Da martedì 23 aprile, a domenica 5 maggio

il Masters 1000 maschile e l’WTA 1000 femminile



“Campo centrale” SKY SPORT TENNIS, anche in streaming su NOW

E per scegliere quale campo seguire sono disponibili

per i clienti Sky: Sky Sport Plus

per i clienti NOW: EXTRA Match

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. E’ in pieno svolgimento la primavera sulla terra rossa europea. Domani, in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, scatta il “Mutua Madrid Open”, quarto torneo della stagione Masters 1000 e quinto WTA 1000, che si gioca sui campi del Caja Magica di Madrid.

Straordinari i tabelloni del “Mutua Madrid Open”: al via 19 dei primi 20 tennisti della classifica ATP. Jannik Sinner è per la prima volta testa di serie numero 1 in un Masters 1000, davanti a Carlos Alcaraz,Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev, Hubert Hurkacz, e Grigor Dimitrov. Oltre a Sinner, altri cinque italiani sono presenti, al netto delle qualificazioni, nel tabellone maschile: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Non è da meno il tabellone femminile, che vedrà la nostra Jasmine Paolini (testa di serie n°12) recitare un ruolo da protagonista. Testa di serie numero 1 è Iga Swiatek , seguita da Arina Sabalenka , che proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno, Coco Gauff , Elena Rybakina , Maria Sakkari e Qinwen Zheng. Sono tre le altre tenniste azzurre impegnate in terra spagnola oltre a Paolini: Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

Pronta la squadra di telecronisti di Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Lucio Rizzica, Alessandro Sugoni, Fabio Tavelli, Paolo Aghemo, Gaia Brunelli, Nicolò Ramella e Peppe Di Giovanni. Al commento Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Gianluca Pozzi e Andrea Arnaboldi. Dalila Setti sarà l’inviata a Madrid. Su Sky Sport 24 tutti i giorni dalle 12 aggiornamenti, collegamenti e interviste in ogni edizione, con le analisi e i commenti di Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!

La programmazione del torneo ATP / WTA Mutua Madrid Open

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW



Si prospetta un'esperienza tennistica imperdibile per gli appassionati, con la copertura del Mutua Madrid Open, sia dell'ATP che del WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW Se avete voglia di immergervi nel mondo del tennis, preparatevi a una programmazione ricca di emozioni e azione.

Partiamo martedì 23 aprile con Sky Sport Tennis che sarà il vostro compagno dalle 11 del mattino alle 21, con una copertura completa che includerà anche Sky Sport Uno. Se volete continuare a seguire gli incontri, potrete farlo anche su Sky Sport 251 dalle 20 alle 23. La giornata successiva, mercoledì 24 aprile, non sarà da meno. Ancora una volta, Sky Sport Tennis sarà il punto di riferimento dalle 11 alle 21, con trasmissioni anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 dalle 17 alle 23. Il torneo continuerà con altrettanta intensità giovedì 25 aprile, con la stessa programmazione su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 dalle 11 alle 21, con ulteriori trasmissioni su Sky Sport 251 dalle 20 alle 23.

Giornate piene di emozioni vi aspettano anche verso la fine della settimana. Venerdì 26 aprile, preparatevi a una lunga giornata di tennis con Sky Sport Tennis che trasmetterà dalle 11 fino a tarda notte, incluso su Sky Sport Uno. Il weekend sarà il momento clou, con sabato 27 e domenica 28 aprile dedicati interamente al tennis su Sky Sport Tennis dalle 11 alle 24. Inoltre, potrete seguire gli incontri anche su altri canali, come Sky Sport Max il sabato mattina e Sky Sport Uno la domenica.

Il torneo proseguirà fino a lunedì 29 aprile, con la stessa programmazione su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dalle 11 alle 24. E per concludere il mese in bellezza, il Mutua Madrid Open terrà alta l'attenzione degli appassionati anche martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, con trasmissioni su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dalle 12 alle 23. Gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggio saranno infine caratterizzati dalle fasi finali del torneo. Giovedì 2 maggio, non perdete le emozionanti semifinali femminili su Sky Sport Tennis dalle 12 alle 23.30. Venerdì 3 maggio, sarà il turno delle semifinali maschili, con inizio alle 16.

Il gran finale avverrà nel weekend, con le finali maschili e femminili. Sabato 4 maggio, potrete godervi la finale del doppio maschile alle 15.30, seguita dalla finale singolare femminile alle 18.30. Domenica 5 maggio, sarà la volta della finale del doppio femminile alle 15.30, seguita dalla finale singolare maschile alle 18.30.

Martedì 23 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 21 (anche su Sky Sport Uno; dalle 20 alle 23 anche su Sky Sport 251)





Sky Sport Tennis dalle 11 alle 21 (anche su Sky Sport Uno; dalle 20 alle 23 anche su Sky Sport 251) Mercoledì 24 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 21 (anche su Sky Sport Uno; dalle 17 alle 23 anche su Sky Sport 253)





Sky Sport Tennis dalle 11 alle 21 (anche su Sky Sport Uno; dalle 17 alle 23 anche su Sky Sport 253) Giovedì 25 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 21 (anche su Sky Sport Uno; dalle 20 alle 23 anche su Sky Sport 251)





Sky Sport Tennis dalle 11 alle 21 (anche su Sky Sport Uno; dalle 20 alle 23 anche su Sky Sport 251) Venerdì 26 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 23.30 (anche su Sky Sport Uno)





Sky Sport Tennis dalle 11 alle 23.30 (anche su Sky Sport Uno) Sabato 27 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 24 (dalle 11 alle 18 su Sky Sport Max)





Sky Sport Tennis dalle 11 alle 24 (dalle 11 alle 18 su Sky Sport Max) Domenica 28 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 24 (anche su Sky Sport Uno)





Sky Sport Tennis dalle 11 alle 24 (anche su Sky Sport Uno) Lunedì 29 aprile

Sky Sport Tennis dalle 11 alle 24 (anche su Sky Sport Uno)





Sky Sport Tennis dalle 11 alle 24 (anche su Sky Sport Uno) Martedì 30 aprile

Sky Sport Tennis dalle 12 alle 23 (dalle 11 alle 20 anche su Sky Sport Uno)





Sky Sport Tennis dalle 12 alle 23 (dalle 11 alle 20 anche su Sky Sport Uno) Mercoledì 1 maggio

Sky Sport Tennis dalle 12 alle 23 (dalle 12 alle 20 anche su Sky Sport Uno)





Sky Sport Tennis dalle 12 alle 23 (dalle 12 alle 20 anche su Sky Sport Uno) Giovedì 2 maggio

Sky Sport Tennis dalle 12 alle 23.30; dalle 16 semifinali femminili





Sky Sport Tennis dalle 12 alle 23.30; dalle 16 semifinali femminili Venerdì 3 maggio

Sky Sport Tennis dalle 16 semifinali singolari maschili





Sky Sport Tennis dalle 16 semifinali singolari maschili Sabato 4 maggio

Sky Sport Tennis dalle 15.30 finale doppio maschile; dalle 18.30 finale singolare femminile





Sky Sport Tennis dalle 15.30 finale doppio maschile; dalle 18.30 finale singolare femminile Domenica 5 maggio

Sky Sport Tennis dalle 15.30 finale doppio femminile; dalle 18.30 finale singolare maschile

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2024 del tennis su Sky!