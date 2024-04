Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 26 a lunedì 29 aprile, appuntamento con la trentaquattresima giornata della stagione 2023/2024.

Venerdì alle 20.45 in campo Frosinone-Salernitana su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45 tocca a Lazio-Hellas Verona (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre la domenica alle 18 va in scena Napoli-Roma (Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

STUDI E VOLTI SKY SPORT – Venerdì sera appuntamento con Mario Giunta ela “Casa dello Sport Night”, per introdurre l’anticipo in compagnia di Massimo Marianella, Andrea Marinozzi e Fabio Quagliarella. Sabato sera l’approfondimento nella Casa dello Sport è affidato a “Sky Calcio-L’Originale”, comeda tradizione condotto da Alessandro Bonan, insieme a Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta. Domenica pomeriggio il big match di giornata sarà introdotto da Giorgia Cenni e la sua Casa dello Sport Day in compagnia di Gianfranco Teotino, Paolo Assogna e Giancarlo Marocchi. A partire dalle 22.45 torna “Sky Calcio Club”, con Fabio Caressa e il suo top team di ospiti composto da Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis. Allo spazio notizie Federica Frola.

Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli “SkyLights”, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

INTER STELLAR - Domenica 28 aprile la grande festa per lo scudetto della seconda stella dell’Inter sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Una lunga e articolata narrazione, ideata e realizzata dalla redazione di Sky Sport per celebrare il traguardo raggiunto dal club nerazzurro. Per l’occasione, quel giorno lo studio di Sky Sport 24 sarà affacciato direttamente su Piazza Duomo con le varie edizioni che prenderanno vita da una terrazza con vista sulla festa. Da qui Roberta Noè condurrà dalle 9.30 a notte fonda una lunga giornata non stop con ospiti, tifosi, esponenti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e giornalisti, per analizzare e festeggiare il ventesimo scudetto dell’Inter. Per tutto il pomeriggio le telecamere di Sky seguiranno insieme agli inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi il lungo viaggio del pullman dell’Inter attraverso le strade della città, fino all’appuntamento serale con Sky Calcio Club (dalle 22.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 24 e NOW) condotto da Fabio Caressa con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini: sarà l’occasione per ascoltare le voci dei protagonisti, in diretta dal grande party nerazzurro in piazza Duomo. Inoltre, dalle 17, durante Casa dello Sport Day (su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW), con Giorgia Cenni insieme a Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Paolo Assogna, collegamenti in diretta dallo stadio Meazza di Milano al termine della partita Inter-Torino, con tutte le interviste post partita.

LA SERIE A SU SKY FINO AL 2029 - Sky Italia ha acquisito per il ciclo 2024/2029 i diritti in co-esclusiva di 3 partite a giornata per un totale di 114 match di Serie A a stagione, insieme agli highlights di tutti i 380 incontri, ai diritti di archivio delle stagioni correnti e a quelli in esclusiva di tutti i match di Serie A per bar, hotel e altri locali pubblici. Dalla stagione 2024/2025 Sky rafforza così la sua offerta di calcio e si conferma la Casa dello Sport in Italia, con anche motori, tennis, basket e molto altro, per un totale di oltre 20 discipline sportive.

Dalla stagione 2024/2025, la Serie A sarà protagonista su Sky e in streaming su NOW, con tre appuntamenti serali di grande calcio italiano: il sabato alle 20.45, la domenica alle 18 e il lunedì (o venerdì) alle 20.45. A differenza del ciclo attuale, il pacchetto acquisito comprenderà anche 4 big match per ogni stagione e prevede un sistema di pick decisamente più favorevole, che assicurerà a Sky e NOW di trasmettere alcune tra le più importanti sfide per ogni turno.

Tutte le partite saranno disponibili anche con l’altissima definizione del 4K e, grazie agli highlights di tutte le 380 partite, Sky Sport offrirà inoltre le immagini più rilevanti di tutti i match, con studi pre e post-partita e aggiornamenti su Sky Sport 24. Il racconto sarà ancora più ricco e completo con l’acquisizione dei diritti di archivio delle stagioni correnti.

Per quanto riguarda i clienti Sky Business di bar, hotel e altri locali pubblici, anche per il ciclo 2024/2029, Sky offrirà tutte le partite di Serie A sui canali Sky Sport Bar, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Venerdì 26 Aprile 2024, si prospetta una serata ricca di calcio con La Casa dello Sport Night. A partire dalle 20:00 e fino alle 22:45, Mario Giunta, Andrea Marinozzi, Massimo Marianella e Fabio Quagliarella terranno compagnia agli appassionati di calcio. Gli studi saranno animati da discussioni appassionanti mentre verranno forniti collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei. La partita tra Frosinone e Salernitana, in programma alle 20:45, sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con la telecronaca di Dario Massara e i commenti di Nando Orsi. Marina Presello si occuperà dei bordocampo e delle interviste. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con una buona forma, con la Salernitana settima in classifica con 4 vittorie nelle ultime 5 partite, mentre il Frosinone è reduce dall'1-0 sull'Udinese. Tuttavia, il Frosinone ha un solo successo nelle ultime 15 sfide all'Olimpico. Il precedente incontro tra queste due squadre è terminato con un pareggio 1-1.

Sabato 27 Aprile 2024, alle 15:00, Lecce e Monza si sfideranno in una partita che sarà disponibile con l'opzione ZONA DAZN attiva, tramite l'app DAZN e il canale Zona DAZN (214). Nel frattempo, Juventus e Milan si affronteranno alle 18:00, anche questo match sarà disponibile con l'opzione ZONA DAZN attiva. Nel frattempo, su Sky Calcio - L'Originale, dalle 20:00 e fino alle 22:40, Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Gianluca Di Marzio terranno compagnia agli spettatori con analisi approfondite e dibattiti appassionati. Alle 20:45, la Lazio affronterà l'Hellas Verona in un'altra partita da non perdere. Questo scontro sarà disponibile su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con la telecronaca di Riccardo Gentile e i commenti di Luca Marchegiani. Per gli aggiornamenti dal campo e le interviste, saranno presenti Matteo Petrucci e Francesco Cosatti. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con una buona forma, con la Lazio settima in classifica con 4 vittorie nelle ultime 5 partite e il Verona reduce dall'1-0 sull'Udinese. Tuttavia, il Verona ha ottenuto un solo successo nelle ultime 15 sfide all'Olimpico. Il precedente incontro tra queste due squadre è terminato con un pareggio 1-1.

Domenica 28 Aprile 2024 una serie di partite avvincenti in programma. Alle 12:30, l'Inter affronterà il Torino, disponibile con l'opzione ZONA DAZN attiva tramite l'app DAZN e il canale Zona DAZN (214). Alle 15:00, il Bologna sfiderà l'Udinese, anch'esso disponibile con l'opzione ZONA DAZN attiva. Alle 18:00, Napoli e Roma si daranno battaglia in una partita emozionante, visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con i commenti di Lorenzo Minotti e gli aggiornamenti dal campo e le interviste a cura di Massimo Ugolini, Angelo Mangiante e Francesco Modugno. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con un solo successo nelle ultime 6 giornate per il Napoli e una posizione al quinto posto in zona Champions per la Roma. La Roma ha vinto 2-0 all'andata, ma non vince a Napoli da 5 partite, registrando 2 pareggi e 3 sconfitte.Alle ore 20:45, ci sarà Fiorentina vs Sassuolo, anche disponibile con l'opzione ZONA DAZN attiva, trasmettendo sempre tramite l'app DAZN e il canale Zona DAZN (214). Infine, la serata si conclude con "Sky Calcio Club" dalle 22:40, dove potrete seguire le analisi delle partite con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo De Canio, Stefano De Grandis, con Federica Frola per le news.

Infine, Lunedì 29 Aprile 2024, alle 20:45, il Genoa affronterà il Cagliari, disponibile con l'opzione ZONA DAZN attiva tramite l'app DAZN e il canale Zona DAZN (214).

VENERDI 26 APRILE 2024

La Casa dello Sport Night dalle 20:00 e dalle 22:45

In studio: Mario Giunta, Andrea Marinozzi Massimo Marianella, Fabio Quagliarella

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Frosinone vs Salernitana ore 20:45

Satellite e Fibra: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

Biancocelesti settimi con 4 vittorie in 5 gare. Verona reduce dall'1-0 sull'Udinese. Un solo successo nelle ultime 15 sfide all'Olimpico. 1-1 all'andata.

SABATO 27 APRILE 2024

Lecce vs Monza ore 15:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Juventus vs Milan ore 18:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Sky Calcio - L'Originale dalle 20 e dalle 22:40

In studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Gianluca Di Marzio

Lazio vs Hellas Verona ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Francesco Cosatti

Biancocelesti settimi con 4 vittorie in 5 gare. Verona reduce dall'1-0 sull'Udinese. Un solo successo nelle ultime 15 sfide all'Olimpico. 1-1 all'andata.

DOMENICA 28 APRILE 2024

Inter vs Torino ore 12:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Bologna vs Udinese ore 15:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

La Casa dello Sport Day dalle 17 e dalle 20:00

In studio: Giorgia Cenni, Gianfranco Teotino, Paolo Assogna, Giancarlo Marocchi

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Napoli vs Roma ore 18:00 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini, Angelo Mangiante, Francesco Modugno

Azzurri ottavi con un solo successo in 6 giornate. Roma quinta in zona Champions. Ha vinto 2-0 all'andata, ma non vince a Napoli da 5 partite, 2 pari e 3 ko.

Atalanta vs Empoli ore 18:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Fiorentina vs Ssassuolo ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Sky Calcio Club dalle 22:40

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo De Canio, Stefano De Grandis. Marco Bucciantini Federica Frola per le news

Grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend. Il fatto del giorno o della settimana affrontato con la consueta competenza insieme alle anticipazioni sulle coppe europee rendono imperdibili gli ultimi 30 minuti del Club, da vivere senza giacca.

LUNEDI 29 APRILE 2024

Genoa vs Cagliari ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

TUTTA 34a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo triennale con DAZN che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A TIM su Sky Sport Bar (ch. 215) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A TIM, commentate dalla squadra di Sky Sport.

Grazie a questo accordo, alle 3 partite di Serie A TIM già comprese nell’offerta Sky si aggiungono le rimanenti 7 partite sublicenziate a Sky da DAZN .I clienti Sky Business,che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici, avranno quindi a disposizione tutta la Serie A TIM su Sky Sport Bar, (con i canali 215 e 216 che si accendono per gli eventi in contemporanea) oltre al meglio della programmazione di Sky Sport Uno. Inoltre, sempre grazie all’accordo con DAZN, sarà possibile vedere su Sky Sport Bar anche le migliori partite della Liga spagnola.

Questo accordo con DAZN si aggiunge a quello già raggiunto tra Sky e Amazon, volto ad ampliare l’offerta delle Coppe Europee riservata ai clienti Sky Business. Per il triennio 2021-2024, sarà visibile tutta la UEFA Champions League - con le 121 partite già presenti su Sky e le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime Video Sportsbar - tutta la UEFA Europa League, la nuova UEFA Europa Conference League, grazie anche a Diretta Gol.

L’offerta dedicata ai clienti Sky Business include anche tutte le 380 partite di Serie BKT, oltre playoff e playout, ed il calcio europeo con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

