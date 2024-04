Nicola Savino porta il divertimento su TV8 con il nuovo game show 'Tris per vincere'

Nicola Savino parte alla guida di un nuovo game show, Tris per vincere, rivisitazione di un grande classico della tv italiana, prodotto da Banijay Italia, al via dal29 aprile, dal lunedì al venerdì, alle 20.30, in prima visione assoluta su TV8.

Due agguerriti concorrenti si sfidano in quattro manche provando a fare tris davanti a una parete, il “condominio”, composta da nove celebrities chiamate a rispondere a domande insolite e divertenti, e pronte a sfoderare tutta la loro ironia. Le loro risposte potranno essere vere o false, e sarà il concorrente a decidere se fidarsi o meno.

Tra le celebrities che abiteranno il condominio, troviamo Gene Gnocchi, Scintilla, Fabio Canino, Toni Bonji, Juliana Moreira, Giulia Sara Salemi, Alvin, Linus, Ciccio Graziani, Massimiliano Rosolino, Francesco Arienzo, Valeria Graci, Raul Cremona, Paola Di Benedetto, Corinne Clery, Patrizia Rossetti, Susanna Messaggio, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin.

La sfida si articola in quattro manche a cui tutti possono giocare. Si aggiudica la manche il concorrente che riesce per primo a fare tris in verticale, orizzontale o diagonale, oppure colui che completa almeno cinque caselle.

In “Sarà vero?” il concorrente, dopo aver scelto uno dei vip presenti, deve indovinare se la curiosità raccontata dalla celebrità è vera oppure falsa. La stessa dinamica si ripropone con “I fatti loro”: in questo caso il vip racconta un breve aneddoto che riguarda la sua sfera personale o professionale, che può essere reale o frutto di fantasia. Nella manche “Chissà se la sa?” Nicola Savino pone al vip indicato dal concorrente una domanda aperta su qualunque argomento e anche in questo caso il concorrente deve poi confermare o ribaltare la risposta. Una dinamica simile guida il “Match Point”: Nicola Savino pone alla celebrità una domanda a risposta multipla con due opzioni, e il concorrente deve decidere se concordare o meno con la scelta del vip.

In ogni manche, in caso di risposta esatta il concorrente guadagna la casella corrispondente al vip scelto, in caso di errore viene invece attribuita all’avversario. Per fare tris è necessario completare una striscia con tre risposte esatte, ma quando uno dei concorrenti ha dato due risposte corrette, il suo avversario può provare a fermarlo grazie al “Win Block”, scegliendo la casella che manca per fare tris. Qualora sbagliasse risposta, la casella non viene assegnata in automatico all’avversario, ma torna libera: il primo concorrente può quindi rispondere alla domanda della casella mancante e provare a fare tris.

Al termine del quarto round, chi ha accumulato la somma maggiore ha la possibilità di vincere il montepremi accedendo al gioco finale, “Nove per vincere”. Al finalista viene enunciata una lista di nove elementi e deve individuare se appartengono o meno a una specifica categoria. A ogni risposta esatta si illumina una casella: per vincere il montepremi finale si devono però accendere tutte e nove le caselle. Se il concorrente è indeciso sulla risposta può contare su due o tre aiuti gratuiti, indicando un vip a sua scelta a cui chiedere consiglio. Il finalista ha anche la possibilità di sbagliare due volte, illuminando comunque la casella e proseguendo il gioco, ma a ciascuno dei due errori il montepremi accumulato viene dimezzato. Al terzo errore, invece, il gioco finisce, senza possibilità di accedere al montepremi finale.

L’appuntamento con Tris per vincere è dal 29 aprile alle 20.30 in prima visione assoluta su TV8, e per la prima volta anche in mobilità per gli abbonati Sky: a partire dal 29 aprile, infatti, i canali in chiaro di Sky, TV8 e Cielo, saranno disponibili su Sky Go.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive