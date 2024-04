Champions 2023-24 🏆 Diretta Sky e NOW Semifinali Andata, Palinsesto e Telecronisti

Di nuovo in campo con la UEFA Champions League 2023/2024. Tra martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio continua la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con l’andata delle semifinali live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì alle 21 si parte con la super sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, suSky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Mercoledì alle 21 in campo anche Borussia Dortmund-PSG: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insiemeal suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea.

In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Martedì saranno presenti anche Esteban Cambiasso (in studio) e Alessandro Del Piero in collegamento da Monaco, mercoledì torna invece Paolo Di Canio. Spazi news affidati a Mario Giunta.

Anche per questa stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Ma non solo, le grandi emozioni europee continueranno anche nel successivo triennio: dalla stagione 2024/25 alla 2026/27, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, ancora più avvincente e ricco di big match, e tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 DIRETTA SKY SPORT E NOW - Semifinali Andata - PALINSESTO E TELECRONISTI



DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di Champions su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 30 APRILE 2024

ore 20:00: “Champions League Show ” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

” Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23:00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

” Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24:00: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero in collegamento da Monaco.

ore 21:00 FC Bayern München (GER) vs Real Madrid CF (ESP) [disponibile in 4K HDR]

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Luca Marchegiani.

Bordocampo Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni

Nelle 10 precedenti semifinali il bilancio e' di 5 vittorie del Real (4 nelle ultime 5) e 4 successi del Bayern Monaco. Unico pareggio nel 2018 (2-2).

MERCOLEDI 1 MAGGIO 2024

ore 23:00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

” Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24:00: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Con: Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news

ore 21:00 Borussia Dortmund (GER) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Nei 4 precedenti di Champions League il PSG e' in vantaggio per 2 vittorie a 1. Unico pareggio lo scorso dicembre a Dortmund nella fase a gironi (1-1).La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport a partire dalle 24 di giovedì anche in differita/sintesi con la telecronaca di Pietro Nicolodi

