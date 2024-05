30 anni dallla scomparsa Ayrton Senna: il ricordo su Sky Sport F1 e NOW

Sono passati trent'anni dalla scomparsa di Ayrton Senna. Una leggenda, come da sempre viene definito il campione di San Paolo che perse la vita a seguito di un incidente a Imola, alla curva del Tamburello, il primo maggio del 1994. Talento puro, campione amatissimo non solo nel suo Brasile, fuori e dentro la pista. Il suo mito sopravvive con forza anche a distanza di tanto tempo. Domani Sky Sport F1 (canale 207) dedicherà a Senna una programmazione speciale per un giorno sì triste, ma che ci permetterà di ricordare le gesta di uno dei piloti più forti di sempre. Su Skysport.it, inoltre, uno speciale con tutti gli approfondimenti, i racconti e i video per celebrare Ayrton e Roland Ratzenberger che invece invece perse la vita il 30 aprile di quel maledetto weekend.

Appuntamento con la storia dunque su Sky e NOW per celebrare ilmito di Ayrton Senna, nel 30° anniversario dal fatale incidente di Imola. Mercoledì 1° maggio, Sky Sport dedica al leggendario pilota brasiliano una programmazione speciale, con documentari, gare iconiche e collegamenti da Imola, da vivere su Sky Sport F1 e in streaming su NOW (tutti i contenuti saranno disponibili on demand). Si parte alle 13 con “Storie di Matteo Marani – L’ultimo giro di Ayrton” (replica alle 20), lo speciale che ripercorre l’ultimo giorno dell’asso brasiliano, ricostruendo attraverso gli atti del processo e le voci dei protagonisti ciò che accadde davvero il primo maggio 1994 alla curva del Tamburello.

Alle 14 “Studio Senna 30 anni”: con Davide Camicioli, Giovanni Bruno e Ivan Capelli che ricorderanno il campione brasiliano con collegamenti da Imola con Simone De Luca dove, alle 14.17, ore dello schianto, si terrà un minuto di silenzio alla memoria di Senna e Roland Ratzenberger. Dalle 14.30 alle 20 la maratona con tutte le gare più belle di Senna: da Monaco 1984 fino all’ultima vittoria, in Australia, nel 1993. Alle 21 in programma “Senna”, un documentario che ripercorre la carriera del campione, dal 1984 alla sua morte (primo passaggio questa sera alle 23 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW).

Infine, alle 22.30, appuntamento con “Del Piero presenta: Ayrton Senna” lo speciale in cui Alessandro Del Piero e Giorgio Porrà rivivono il mito di Ayrton Senna, raccogliendo la testimonianza della sorella del grande pilota brasiliano, Viviane. Appuntamenti speciali e approfondimenti anche su Sky Sport 24, dove per tutto il giorno saranno in studio i guanti e il casco originali del tre volte campione del mondo.

Ayrton Senna, la programmazione del primo maggio su Sky Sport F1 (canale 207)

13.00 - Storie di Matteo Marani – L’ultimo giro di Ayrton

– L’ultimo giro di Ayrton 14.00 - Senna 30 anni: studio IN DIRETTA con Davide Camicioli, Giovanni Bruno, Ivan Capelli; collegamenti da Imola con Simone De Luca e alle 14.17 minuto di silenzio al Tamburello.

- Senna 30 anni: studio con Davide Camicioli, Giovanni Bruno, Ivan Capelli; collegamenti da Imola con Simone De Luca e alle 14.17 minuto di silenzio al Tamburello. 14.30-20.00 - Tutte le gare più belle di Senna da Monaco 1984 fino all’ultima vittoria Australia 1993.

- Tutte le gare più belle di Senna da Monaco 1984 fino all’ultima vittoria Australia 1993. 20.00 - Storie di Matteo Marani – L’ultimo giro di Ayrton.

- Storie di Matteo Marani – L’ultimo giro di Ayrton. 21.00 - "Senna", il film

- "Senna", il film 22.30 - “Del Piero presenta: Ayrton Senna” lo speciale in cui Alessandro Del Piero e Giorgio Porrà rivivono il mito di Ayrton Senna, raccogliendo la testimonianza della sorella del grande pilota brasiliano, Viviane

