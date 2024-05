Pechino Express Sky e NOW, corsa all'Ultimo Respiro per staccare il pass Finale

Fino all’ultimo respiro: nell’attesissima semifinale di Pechino Express - giovedì 2 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - quattro coppie ancora in gara continueranno la loro faticosissima corsa lungo la Rotta del Dragone con un solo obiettivo, staccare il pass per l’agognata finale della prossima settimana che, come sempre, sarà guidata dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru.

A separare i viaggiatori dalla finale ci sono 233 chilometri, quelli che separano la città eterna di Kandy dallaculla del buddismo in Sri Lanka Mihintale,la rotta della nona tappa di questo viaggio indimenticabile.

Le quattro coppie ai nastri di partenza del penultimo “scontro” sono Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”, Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”.

La semifinale si preannuncia agguerritissima. I concorrenti metteranno in spalla gli zaini nella città di Kandy e subito, al Royal Palace Park, scopriranno una danza tradizionale locale usata per invocare gli spiriti soprannaturali. Chilometro dopo chilometro – nella puntata attesa per giovedì 2 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno in streaming su NOW , sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i viaggiatori avranno modo di allenare la mente, di scoprire rimedi ayurvedici e di conoscere la lunga dinastia di sovrani all’Ancient City di Polonnaruwa, ex centro mercantile e religioso che oggi conserva i resti di antichi palazzi e templi, sito archeologico Patrimonio dell’Umanità.

Quindi le quattro coppie, come sempre dotate di uno zaino contenente una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, si addentreranno nel Parco Nazionale di Minneriya dove osserveranno decine di specie animali nel corso di un safari sensazionale che accenderà più di una contesa tra loro e che sarà uno snodo fondamentale della gara.

Infine, di corsa tutti in direzione del tappeto rosso a Mihintale, dove Costantino e Fru annunceranno il verdetto più decisivo della stagione: quali coppie accederanno alla finale di Pechino Express?

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium – Menarini, Samsung Electronics Italia, Weroad, 8848 The Outdoor Company, ActionAid.

Dal 7 marzo ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

